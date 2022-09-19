https://ukraina.ru/20220919/1038836084.html

"Дьявольская пляска": Гаспарян назвал происходящее в Армении своими именами

"Дьявольская пляска": Гаспарян назвал происходящее в Армении своими именами - 19.09.2022 Украина.ру

"Дьявольская пляска": Гаспарян назвал происходящее в Армении своими именами

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян заявил в интервью изданию Украина.ру о том, что, вероятно, армянский народ устраивает политика их лидера. Об этом говорят результаты выборов - 80% голосов за Пашиняна

2022-09-19T06:30

2022-09-19T06:30

2022-09-19T06:30

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украина

пашинян

армения

выборы

народ

политика

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Два года назад шла речь о том, что "политические часы Пашиняна сочтены", вспоминает Гаспарян. Лето прошлого года, выборы – опять говорили о том, что, ставки на победу Пашиняна даже не принимаются, он никто. В эти дни ему снова предъявляют ультиматум. При этом политолог называет происходящее в Армении "дьявольской пляской", когда не звучит ничего внятного, только проклятья.Конечно, ситуация для Армении поганая, признает эксперт. Но по итогам всех этих событий Пашинян получил 80% на выборах, значит, народ это устраивает, заключает Гаспарян.Полный текст интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20210623/1031705770.html

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новости, украина, пашинян, армения, выборы, народ, политика