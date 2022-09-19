"Дьявольская пляска": Гаспарян назвал происходящее в Армении своими именами
© REUTERS / Artem Mikryukov
© REUTERS / Artem Mikryukov
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян заявил в интервью изданию Украина.ру о том, что, вероятно, армянский народ устраивает политика их лидера. Об этом говорят результаты выборов - 80% голосов за Пашиняна
Два года назад шла речь о том, что "политические часы Пашиняна сочтены", вспоминает Гаспарян. Лето прошлого года, выборы – опять говорили о том, что, ставки на победу Пашиняна даже не принимаются, он никто. В эти дни ему снова предъявляют ультиматум.
Слушайте, не надо уже ультиматумов. Если вы в состоянии отстранить Пашиняна от власти – сделайте. Если не в состоянии – не выходите. Это комедия просто какая-то, понимаете. Опять я слышу – "политические часы Пашиняна сочтены".
При этом политолог называет происходящее в Армении "дьявольской пляской", когда не звучит ничего внятного, только проклятья.
Конечно, ситуация для Армении поганая, признает эксперт. Но по итогам всех этих событий Пашинян получил 80% на выборах, значит, народ это устраивает, заключает Гаспарян.
Полный текст интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
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