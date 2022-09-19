"Дьявольская пляска": Гаспарян назвал происходящее в Армении своими именами - 19.09.2022 Украина.ру
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"Дьявольская пляска": Гаспарян назвал происходящее в Армении своими именами
"Дьявольская пляска": Гаспарян назвал происходящее в Армении своими именами - 19.09.2022 Украина.ру
"Дьявольская пляска": Гаспарян назвал происходящее в Армении своими именами
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян заявил в интервью изданию Украина.ру о том, что, вероятно, армянский народ устраивает политика их лидера. Об этом говорят результаты выборов - 80% голосов за Пашиняна
2022-09-19T06:30
2022-09-19T06:30
новости
украина
пашинян
армения
выборы
народ
политика
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Два года назад шла речь о том, что "политические часы Пашиняна сочтены", вспоминает Гаспарян. Лето прошлого года, выборы – опять говорили о том, что, ставки на победу Пашиняна даже не принимаются, он никто. В эти дни ему снова предъявляют ультиматум. При этом политолог называет происходящее в Армении "дьявольской пляской", когда не звучит ничего внятного, только проклятья.Конечно, ситуация для Армении поганая, признает эксперт. Но по итогам всех этих событий Пашинян получил 80% на выборах, значит, народ это устраивает, заключает Гаспарян.Полный текст интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20210623/1031705770.html
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новости, украина, пашинян, армения, выборы, народ, политика
Новости, Украина, Пашинян, Армения, выборы, народ, политика

"Дьявольская пляска": Гаспарян назвал происходящее в Армении своими именами

06:30 19.09.2022
 
© REUTERS / Artem Mikryukov
- РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© REUTERS / Artem Mikryukov
Читать в
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян заявил в интервью изданию Украина.ру о том, что, вероятно, армянский народ устраивает политика их лидера. Об этом говорят результаты выборов - 80% голосов за Пашиняна
Два года назад шла речь о том, что "политические часы Пашиняна сочтены", вспоминает Гаспарян. Лето прошлого года, выборы – опять говорили о том, что, ставки на победу Пашиняна даже не принимаются, он никто. В эти дни ему снова предъявляют ультиматум.
Слушайте, не надо уже ультиматумов. Если вы в состоянии отстранить Пашиняна от власти – сделайте. Если не в состоянии – не выходите. Это комедия просто какая-то, понимаете. Опять я слышу – "политические часы Пашиняна сочтены".
Армен Гаспарян
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
При этом политолог называет происходящее в Армении "дьявольской пляской", когда не звучит ничего внятного, только проклятья.
Конечно, ситуация для Армении поганая, признает эксперт. Но по итогам всех этих событий Пашинян получил 80% на выборах, значит, народ это устраивает, заключает Гаспарян.
Полный текст интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
Выборы премьер-министра Армении
23 июня 2021, 19:45
Абзалов объяснил, как из-за договоренностей с Россией Пашинян сам обвалит свой рейтингГлава лидирующей на выборах в парламент Армении партии «Гражданский договор» Никол Пашинян может потерять все свои рейтинги, когда придет пора выполнять обещания, которые он дал своей стране и России, сказал в интервью Украина.ру президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
 
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