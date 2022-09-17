"Катастрофический показатель": Пушилин рассказал о проблеме в ДНР - 17.09.2022 Украина.ру
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"Катастрофический показатель": Пушилин рассказал о проблеме в ДНР
"Катастрофический показатель": Пушилин рассказал о проблеме в ДНР - 17.09.2022 Украина.ру
"Катастрофический показатель": Пушилин рассказал о проблеме в ДНР
Ситуация с водоснабжением в Донецкой Народной Республике является одной из главных проблем после обстрелов со стороны украинских военных. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-17T04:15
2022-09-17T04:15
денис пушилин
днр
вода
отопление
новости
эксперт
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По его словам, эти объемы позволяют хоть и в очень экономном режиме, но осуществлять подачу воды населению."В большинстве населенных пунктов, в частности в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой, вода подается один раз в три дня на два часа. Безусловно, этого недостаточно, поэтому разработаны и реализуются дополнительные меры по снабжению населения питьевой и технической водой", - заверил Пушилин.Он привел пример с Донецком, где, при помощи правительства Москвы, порядка 100 машин осуществляет подвоз воды населению ежедневно."Также огромную работу осуществляет МЧС России, сотрудники которого доставляют воду гуманитарными конвоями на постоянной основе. Работают пункты подвоза технической воды, наполняются емкости общего пользования, которые есть практически во всех городах – только в Донецке их порядка 200", - сказал он.По его словам, принимаются и нестандартные меры."Часто в многоквартирных домах низкое давление не позволяет подавать воду на верхние этажи. Сделали 783 врезки в таких жилых домах, чтобы жители смогли набрать воду на первых этажах. Работает пять мобильных станций комплексной очистки воды. Профильными ведомствами прорабатывается вопрос использования подземных шахтных вод. После очистки она может применяться как техническая", - сказал он.Пушилин добавил, что несмотря на все существующие сложности, общая готовность к отопительному сезону в Республике на текущий момент составляет порядка 90%.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220916/1038782371.html
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денис пушилин, днр, вода, отопление, новости, эксперт
Денис Пушилин, ДНР, вода, отопление, Новости, эксперт

"Катастрофический показатель": Пушилин рассказал о проблеме в ДНР

04:15 17.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрощание с командиром батальона "Спарта" В. Жогой в Донецке
Прощание с командиром батальона Спарта В. Жогой в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Ситуация с водоснабжением в Донецкой Народной Республике является одной из главных проблем после обстрелов со стороны украинских военных. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру

"Вместо привычных для нормального потребления 230 тыс. "кубов" в сутки мы получаем 50 тыс. "кубов", а то и меньше. Это катастрофический показатель для многомиллионной городской агломерации. Если бы не предпринимались экстренные меры все это время, то вода бы давно кончилась", - сказал глава ДНР.

По его словам, эти объемы позволяют хоть и в очень экономном режиме, но осуществлять подачу воды населению.
"В большинстве населенных пунктов, в частности в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой, вода подается один раз в три дня на два часа. Безусловно, этого недостаточно, поэтому разработаны и реализуются дополнительные меры по снабжению населения питьевой и технической водой", - заверил Пушилин.
Он привел пример с Донецком, где, при помощи правительства Москвы, порядка 100 машин осуществляет подвоз воды населению ежедневно.
"Также огромную работу осуществляет МЧС России, сотрудники которого доставляют воду гуманитарными конвоями на постоянной основе. Работают пункты подвоза технической воды, наполняются емкости общего пользования, которые есть практически во всех городах – только в Донецке их порядка 200", - сказал он.
По его словам, принимаются и нестандартные меры.
"Часто в многоквартирных домах низкое давление не позволяет подавать воду на верхние этажи. Сделали 783 врезки в таких жилых домах, чтобы жители смогли набрать воду на первых этажах. Работает пять мобильных станций комплексной очистки воды. Профильными ведомствами прорабатывается вопрос использования подземных шахтных вод. После очистки она может применяться как техническая", - сказал он.
Пушилин добавил, что несмотря на все существующие сложности, общая готовность к отопительному сезону в Республике на текущий момент составляет порядка 90%.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Денис ПушилинДНРводаотоплениеНовостиэксперт
 
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