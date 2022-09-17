https://ukraina.ru/20220917/1038791831.html

Пушилин рассказал о готовности ДНР отражать контрнаступления ВСУ

Пушилин рассказал о готовности ДНР отражать контрнаступления ВСУ - 17.09.2022 Украина.ру

Пушилин рассказал о готовности ДНР отражать контрнаступления ВСУ

Союзные силы полностью готовы к отражению контрнаступлений противника по всей территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру

2022-09-17T06:45

2022-09-17T06:45

2022-09-17T06:45

денис пушилин

всу

новости

эксперт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/11/1033351183_0:5:2300:1299_1920x0_80_0_0_99dd1c4a1a4be2a2966c197752914a4d.jpg

"К фронту подтягиваются резервы, работает очень активно разведка. Наши подразделения продвигаются вперед несмотря ни на что, ни на какую сложную обстановку. Пытаясь посеять панику, противник обстреливает столицу и другие населенные пункты Республики. Людям очень сложно, но они стойко держатся. Донецк украинским боевикам не взять. У них нет для этого сил, и, конечно, защитники Республики этого не допустят ни в коем случае", - заверил Пушилин.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

денис пушилин, всу, новости, эксперт