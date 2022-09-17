https://ukraina.ru/20220917/1038791831.html
Пушилин рассказал о готовности ДНР отражать контрнаступления ВСУ
Пушилин рассказал о готовности ДНР отражать контрнаступления ВСУ - 17.09.2022 Украина.ру
Пушилин рассказал о готовности ДНР отражать контрнаступления ВСУ
Союзные силы полностью готовы к отражению контрнаступлений противника по всей территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-17T06:45
2022-09-17T06:45
2022-09-17T06:45
денис пушилин
всу
новости
эксперт
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"К фронту подтягиваются резервы, работает очень активно разведка. Наши подразделения продвигаются вперед несмотря ни на что, ни на какую сложную обстановку. Пытаясь посеять панику, противник обстреливает столицу и другие населенные пункты Республики. Людям очень сложно, но они стойко держатся. Донецк украинским боевикам не взять. У них нет для этого сил, и, конечно, защитники Республики этого не допустят ни в коем случае", - заверил Пушилин.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103335/11/1033351183_153:0:2165:1509_1920x0_80_0_0_f2b6eb2f066a4d5a6d9059ee1d7bedc0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
денис пушилин, всу, новости, эксперт
Денис Пушилин, ВСУ, Новости, эксперт
Пушилин рассказал о готовности ДНР отражать контрнаступления ВСУ
Союзные силы полностью готовы к отражению контрнаступлений противника по всей территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру
"К фронту подтягиваются резервы, работает очень активно разведка. Наши подразделения продвигаются вперед несмотря ни на что, ни на какую сложную обстановку. Пытаясь посеять панику, противник обстреливает столицу и другие населенные пункты Республики. Людям очень сложно, но они стойко держатся. Донецк украинским боевикам не взять. У них нет для этого сил, и, конечно, защитники Республики этого не допустят ни в коем случае", - заверил Пушилин.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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