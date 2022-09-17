Пушилин рассказал о готовности ДНР отражать контрнаступления ВСУ - 17.09.2022 Украина.ру
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Пушилин рассказал о готовности ДНР отражать контрнаступления ВСУ
Пушилин рассказал о готовности ДНР отражать контрнаступления ВСУ - 17.09.2022 Украина.ру
Пушилин рассказал о готовности ДНР отражать контрнаступления ВСУ
Союзные силы полностью готовы к отражению контрнаступлений противника по всей территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-17T06:45
2022-09-17T06:45
денис пушилин
всу
новости
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"К фронту подтягиваются резервы, работает очень активно разведка. Наши подразделения продвигаются вперед несмотря ни на что, ни на какую сложную обстановку. Пытаясь посеять панику, противник обстреливает столицу и другие населенные пункты Республики. Людям очень сложно, но они стойко держатся. Донецк украинским боевикам не взять. У них нет для этого сил, и, конечно, защитники Республики этого не допустят ни в коем случае", - заверил Пушилин.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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денис пушилин, всу, новости, эксперт
Денис Пушилин, ВСУ, Новости, эксперт

Пушилин рассказал о готовности ДНР отражать контрнаступления ВСУ

06:45 17.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы ДНР Д. Пушилина
Пресс-конференция главы ДНР Д. Пушилина - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
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Союзные силы полностью готовы к отражению контрнаступлений противника по всей территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру
"К фронту подтягиваются резервы, работает очень активно разведка. Наши подразделения продвигаются вперед несмотря ни на что, ни на какую сложную обстановку. Пытаясь посеять панику, противник обстреливает столицу и другие населенные пункты Республики. Людям очень сложно, но они стойко держатся. Донецк украинским боевикам не взять. У них нет для этого сил, и, конечно, защитники Республики этого не допустят ни в коем случае", - заверил Пушилин.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Денис ПушилинВСУНовостиэксперт
 
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