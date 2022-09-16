"Не пример для подражания": Папа Римский жестко высказался о западных странах - 16.09.2022 Украина.ру
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"Не пример для подражания": Папа Римский жестко высказался о западных странах
"Не пример для подражания": Папа Римский жестко высказался о западных странах - 16.09.2022 Украина.ру
"Не пример для подражания": Папа Римский жестко высказался о западных странах
Запад нельзя называть примером для подражания, так как он пошел по ложному пути. Об этом 15 сентября заявил Папа Римский Франциск в интервью Corriere della Sera
2022-09-16T08:12
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папа римский
новости
запад
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"Запад в целом в настоящий момент не является образцовым примером. &lt;…&gt; Запад пошел по ложному пути, например, в плане социальной справедливости", — сказал понтифик.Франциск назвал Запад самым большим кладбищем человечества. Он указал на демографические проблемы Европы, отметив, что в этих условиях Брюссель проводит неправильную миграционную политику.Он также высказал мнение, что Запад сейчас "не на самом высоком уровне" и не может помогать другим народам.
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папа римский, новости, запад
Папа Римский, Новости, Запад

"Не пример для подражания": Папа Римский жестко высказался о западных странах

08:12 16.09.2022 (обновлено: 08:13 16.09.2022)
 
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Запад нельзя называть примером для подражания, так как он пошел по ложному пути. Об этом 15 сентября заявил Папа Римский Франциск в интервью Corriere della Sera
"Запад в целом в настоящий момент не является образцовым примером. <…> Запад пошел по ложному пути, например, в плане социальной справедливости", — сказал понтифик.
Франциск назвал Запад самым большим кладбищем человечества.
Он указал на демографические проблемы Европы, отметив, что в этих условиях Брюссель проводит неправильную миграционную политику.

"Нам нужны люди в Испании, в Италии. <...> Почему Запад не проводит политику интеграции мигрантов?" — возмутился Папа Римский.

Он также высказал мнение, что Запад сейчас "не на самом высоком уровне" и не может помогать другим народам.
 
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