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"Не пример для подражания": Папа Римский жестко высказался о западных странах

"Не пример для подражания": Папа Римский жестко высказался о западных странах - 16.09.2022 Украина.ру

"Не пример для подражания": Папа Римский жестко высказался о западных странах

Запад нельзя называть примером для подражания, так как он пошел по ложному пути. Об этом 15 сентября заявил Папа Римский Франциск в интервью Corriere della Sera

2022-09-16T08:12

2022-09-16T08:12

2022-09-16T08:13

папа римский

новости

запад

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"Запад в целом в настоящий момент не является образцовым примером. <…> Запад пошел по ложному пути, например, в плане социальной справедливости", — сказал понтифик.Франциск назвал Запад самым большим кладбищем человечества. Он указал на демографические проблемы Европы, отметив, что в этих условиях Брюссель проводит неправильную миграционную политику.Он также высказал мнение, что Запад сейчас "не на самом высоком уровне" и не может помогать другим народам.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

папа римский, новости, запад