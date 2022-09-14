https://ukraina.ru/20220914/1038680184.html

Все с тревогой ожидают наступления отопительного сезона – журналист из Донецка

Все с тревогой ожидают наступления отопительного сезона – журналист из Донецка - 14.09.2022 Украина.ру

Все с тревогой ожидают наступления отопительного сезона – журналист из Донецка

Местные жители с тревогой ожидают наступления отопительного сезона в Донецке, потому что теплоносителя "вроде как нет", сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью Украина.ру

2022-09-14T05:15

2022-09-14T05:15

2022-09-14T05:15

новости

отопительный сезон

донецк

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По его словам, что будет в этом году – непонятно, потому что "теплоносителя вроде как нет, а главное, если появится, не станут ли некоторые не очень добросовестные граждане отбирать потом эту воду из систем на какие-то свои нужды".Официальных комментариев по поводу отопительного сезона не было, но говорят, что все будет в порядке, добавил журналист.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220913/1038666627.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, отопительный сезон, донецк