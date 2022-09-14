https://ukraina.ru/20220914/1038680184.html
Все с тревогой ожидают наступления отопительного сезона – журналист из Донецка
Все с тревогой ожидают наступления отопительного сезона – журналист из Донецка - 14.09.2022 Украина.ру
Все с тревогой ожидают наступления отопительного сезона – журналист из Донецка
Местные жители с тревогой ожидают наступления отопительного сезона в Донецке, потому что теплоносителя "вроде как нет", сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью Украина.ру
2022-09-14T05:15
2022-09-14T05:15
2022-09-14T05:15
новости
отопительный сезон
донецк
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По его словам, что будет в этом году – непонятно, потому что "теплоносителя вроде как нет, а главное, если появится, не станут ли некоторые не очень добросовестные граждане отбирать потом эту воду из систем на какие-то свои нужды".Официальных комментариев по поводу отопительного сезона не было, но говорят, что все будет в порядке, добавил журналист.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220913/1038666627.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, отопительный сезон, донецк
Все с тревогой ожидают наступления отопительного сезона – журналист из Донецка
Местные жители с тревогой ожидают наступления отопительного сезона в Донецке, потому что теплоносителя "вроде как нет", сказал донецкий журналист Рамиль Замдыханов в интервью Украина.ру
Все с тревогой ожидают наступления отопительного сезона. Вот тема, которая не сходит с уст дончан, потому что 15 октября – такая дата из мирной жизни, все помнят, что 15 октября должна зажурчать вода в системах теплоснабжения, системах обогрева водой домов, в дома должно прийти тепло. Так и было, отмечу, все восемь лет, даже когда Донецк находился под обстрелами украинской артиллерии.
Рамиль Замдыханов
донецкий журналист
По его словам, что будет в этом году – непонятно, потому что "теплоносителя вроде как нет, а главное, если появится, не станут ли некоторые не очень добросовестные граждане отбирать потом эту воду из систем на какие-то свои нужды".
Официальных комментариев по поводу отопительного сезона не было, но говорят, что все будет в порядке, добавил журналист.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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