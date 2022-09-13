https://ukraina.ru/20220913/1038664376.html

"Чем чудовищнее ложь, тем скорее тебе поверят". Эксперты о методах работы украинского режима

"Чем чудовищнее ложь, тем скорее тебе поверят". Эксперты о методах работы украинского режима - 13.09.2022 Украина.ру

"Чем чудовищнее ложь, тем скорее тебе поверят". Эксперты о методах работы украинского режима

Украина.ру, 13.09.2022

2022-09-13T08:57

2022-09-13T08:57

2022-09-13T13:03

эксклюзив

буча

харьковская область

провокация

фейки

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В занятых ВСУ населенных пунктах Харьковской области нацбаты и карательные бригады устраивают кровавую расправу над всеми местными жителями, которых подозревают в сотрудничестве с российскими военными или местными военно-гражданскими администрациями.Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о расстрелах мирных жителях на улицах Великого Бурлука и Купянска, украинский блогер Анатолий Шарий написал о том, что в Волчанске двери подозреваемых в "предательстве" помечают буквами Z. Кроме того, редакция Украина.ру пообщалась с источниками среди местных жителей Изюма и Балаклеи, которые также сообщают о массовых и жестоких репрессиях.В этой связи в среде российских военных и политических экспертов сформировалось мнение, что киевские власти могут устроить в этих городах массовую инсценировку по примеру тех, что были устроены в апреле в Буче, Гостомеле или Ирпене Киевской области.Публицист Анастасия Миронова высказала свое мнение о том, в каком опасном положении оказались жители Харьковской области:"Очереди за российскими паспортами мир видел. Очереди за гуманитарной помощью — тоже. Детей, которые радостно ждали нового учебного года с русскими учебниками, им показывали. Местных жителей, успевших при Украине отсидеть за попытки провести референдум в 2014 году, тоже видели. Видели спокойные города и села, которые не просто без боя сдавались России, а сами выбегали встречать наших военных. Видели нормальные радостные лица и слышали абсолютно чистую русскую речь харьковчан, у которых говора даже меньше, чем в южных регионах России.Еще мир видел многокилометровые человеческие очереди на границе с Россией в последние дни: это бывшие украинцы бежали от своих освободителей, наползших на Купянск с Изюмом. Почему-то не встречали радостно якобы родные им вооруженные силы, а бежали от них!Что будет вместо новой Бучи? А будет, друзья, новая Сребреница. Трагифарс: весной украинцы хватали мировых журналистов за грудки и требовали, чтобы те сравнивали события в Буче со Сребреницей, но тогда крики о геноциде оказались пустыми, зато вот теперь-то мы и увидим настоящую Сребреницу."О реальности подобной угрозы сообщает сама же Национальная полиция Украины по Харьковской области:"С 9 сентября полицейские в полном объеме осуществляют свою деятельность на деоккупированных территориях Харьковской области, охраняют публичную безопасность и порядок, защищают местное население, его права и свободы.Жители Балаклейской территориальной общины, которые владеют информацией о совершении военных преступлений, колаборационистской деятельности, местах расположения оккупационных войск и другую важную информацию, могут обратиться в полицию"Телеграм-канал "Шпион, которому никто не пишет" опубликовал следующее мнение:"Что меня действительно беспокоит – что будет с теми, кто сотрудничал с Россией сейчас. В Балаклее, Купянске, Красном Лимане.Зная изуверский характер киевской власти, мне просто страшно подумать, какая бойня может развернуться в ближайшее время.Мы в очередной раз подставили тех, кто нам поверил.Про них кто–нибудь подумал? Хоть кто–нибудь?Сейчас в тяжелом неврозе находятся не только те, кто поверил в Россию и сотрудничает с нами на местах, но и сами российские госслужащие.И если российским прикомандированным есть куда возвращаться, то местным бежать некуда.Что я хочу сказать.Специальная военная операция давно закончилась.Идет война."В свое время, комментируя инсценировку в Буче, обозреватель Украина.ру Владимир Скачко написал:"И именно о таких провокациях "фюрер немецкого народа" Адольф Гитлер, идейный вдохновитель и политический предтеча нынешнего киевского неонацистского режима, еще в своей "Майн Кампф" ("Моя борьба") написал: "Эти господа исходили из того правильного расчета, что чем чудовищнее солжешь, тем скорей тебе поверят. Рядовые люди скорее верят большой лжи, нежели маленькой". А его одиозный министр информации Йозеф Геббельс только дополнил: "Если вы произнесете достаточно большую ложь и будете ее повторять, то люди в итоге в нее поверят".Ложь была ужасной, с окровавленными трупами на обочинах поселковой дороги. И в нее — в "бучанскую резню" от 3 апреля 2022 года — поверили те, на кого она и была рассчитана. Мировая русофобия, до этого насаждаемая политически, на уровне властей стран, борющихся с Россией, и плохо, медленно приживающаяся на бытовом уровне, получила удивительный толчок и пошла вниз, на уровень межчеловеческих отношений, в быт.А застрельщиками этого дела выступили политики. Как украинские, так и европейские. Например, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк начал с призывов к политикам Европы "приехать и посмотреть", что сделано в Буче, а мэр Днепра Борис Филатов именно ненавистью к русским обосновал призыв убивать их везде, где они только встретятся".Также в интервью Украина.ру адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян дала общую характеристику фейками украинских провокаций и постановок:"Я вспоминаю фейк, который устроили зелебобусы с расстрелом машины [первого помощника президента Украины Сергея] Шефира. То, что они творят по Буче — это примерно настолько же низкопробное шоу. В этот раз их поймали за руку практически мгновенно, потому что они сами засыпались, они сами опозорились, но это не имеет вообще никакого значения, потому что все уже разогнано. Любая новость, любые газетные утки живут один-два, максимум три дня.То есть, эта "утка" отыграна. Завтра пресса переключится на что-то новое, ложечки найдутся, осадочек останется… Поэтому это была заведомо проигрышная тема — пытаться хоть как-то перебить этот западный тренд. С другой стороны, не было бы Бучи, было бы что-то другое. Они нашли бы любой другой способ обвинить черт-те в чем Россию для того, чтобы скрыть свои собственные преступления в том же Мариуполе и прочих городах, где используются мирные жители как живой щит.Особенно умилила наша "Люся Карамелька" (так Монтян называет советника главы Офиса президента Алексея Арестовича — Ред.) с сообщением о "несчастной девушке", которую снял журналист Патрик Ланкастер, и об этом есть видео — там, где на ней фашистский знак вырезали, что это якобы россияне сделали в Гастомиле.То есть, эти люди вообще ни перед чем не останавливаются. Это законченные и отбитые беспредельщики. Попомните мое слово — мы не увидим ни одного реального заключения судмедэксперта по Буче, и ни одного реального трупа на прозекторском столе, чтобы никто не мог поймать их за руку уже на явной фальсификации".

https://ukraina.ru/20220730/1037038737.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, буча, харьковская область, провокация, фейки