https://ukraina.ru/20220913/1038663538.html
"Одни и те же ошибки": Гаспарян о возможном повторении "бучинского сценария" в Балаклее
"Одни и те же ошибки": Гаспарян о возможном повторении "бучинского сценария" в Балаклее - 13.09.2022 Украина.ру
"Одни и те же ошибки": Гаспарян о возможном повторении "бучинского сценария" в Балаклее
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру заявил, что в условиях СВО необходимо усиленно контролировать медиапространство точно так же, как оно контролировалась во время контртеррористической операции на Северном Кавказе
2022-09-13T08:07
2022-09-13T08:07
2022-09-13T08:07
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В отечественных СМИ, отмечает политолог, нет полной картины. Читатель должен сам заморочиться, достать карту, расстелить ее, и тыкать флажочками, чтобы понять, что происходит.Зачастую российские СМИ противоречат друг другу - это недопустимо, считает эксперт. Должен быть какой-то орган, который будет это все сводить воедино, и тогда будет проще. Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220822/1037940877.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, балаклея, всу, сми, информационная война
Новости, Украина, Балаклея, ВСУ, СМИ, информационная война
"Одни и те же ошибки": Гаспарян о возможном повторении "бучинского сценария" в Балаклее
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру заявил, что в условиях СВО необходимо усиленно контролировать медиапространство точно так же, как оно контролировалась во время контртеррористической операции на Северном Кавказе
Я же не прошу там ад устроить и всех несогласных расстреливать из брандспойтов. Нет! Просто надо порядок элементарный навести, этот механизм должен работать. Не может такого быть, что ты тыркаешь, условно, по каналам каким-то, и звучит диаметрально разная информация, и не понятно, кому надо верить.
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
В отечественных СМИ, отмечает политолог, нет полной картины. Читатель должен сам заморочиться, достать карту, расстелить ее, и тыкать флажочками, чтобы понять, что происходит.
Зачастую российские СМИ противоречат друг другу - это недопустимо, считает эксперт. Должен быть какой-то орган, который будет это все сводить воедино, и тогда будет проще.
Тогда не будет мамкиных стратегов со своими прогнозами, где и как надо идти в атаку. Тогда будет полная ясность в информации, а сейчас это абсолютный трэш.
Армен Гаспарян
Политолог, публицист, радиоведущий
Полное интервью с экспертом читайте
на сайте Украина.ру.