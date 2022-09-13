https://ukraina.ru/20220913/1038663538.html

"Одни и те же ошибки": Гаспарян о возможном повторении "бучинского сценария" в Балаклее

"Одни и те же ошибки": Гаспарян о возможном повторении "бучинского сценария" в Балаклее - 13.09.2022 Украина.ру

"Одни и те же ошибки": Гаспарян о возможном повторении "бучинского сценария" в Балаклее

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру заявил, что в условиях СВО необходимо усиленно контролировать медиапространство точно так же, как оно контролировалась во время контртеррористической операции на Северном Кавказе

2022-09-13T08:07

2022-09-13T08:07

2022-09-13T08:07

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В отечественных СМИ, отмечает политолог, нет полной картины. Читатель должен сам заморочиться, достать карту, расстелить ее, и тыкать флажочками, чтобы понять, что происходит.Зачастую российские СМИ противоречат друг другу - это недопустимо, считает эксперт. Должен быть какой-то орган, который будет это все сводить воедино, и тогда будет проще. Полное интервью с экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220822/1037940877.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, балаклея, всу, сми, информационная война