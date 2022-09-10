Украина не принимает электроэнергию с Запорожской АЭС — Рогов - 10.09.2022 Украина.ру
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Украина не принимает электроэнергию с Запорожской АЭС — Рогов
Украина не принимает электроэнергию с Запорожской АЭС — Рогов - 10.09.2022 Украина.ру
Украина не принимает электроэнергию с Запорожской АЭС — Рогов
Киевские власти в одностороннем порядке прекратили принимать электроэнергию с Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 10 сентября РИА Новости
2022-09-10T09:58
2022-09-10T09:58
запорожская аэс
новости
электроэнергия
украина
рогов
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"Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины. Они намеренно не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть", — сказал Рогов.По его словам, сейчас электроэнергия подаётся на освобождённые территории Запорожской и Херсонской областей.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных.В МИД подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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запорожская аэс, новости, электроэнергия, украина, рогов
Запорожская АЭС, Новости, электроэнергия, Украина, Рогов

Украина не принимает электроэнергию с Запорожской АЭС — Рогов

09:58 10.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Киевские власти в одностороннем порядке прекратили принимать электроэнергию с Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 10 сентября РИА Новости
"Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины. Они намеренно не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть", — сказал Рогов.
По его словам, сейчас электроэнергия подаётся на освобождённые территории Запорожской и Херсонской областей.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных.
В МИД подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
 
Запорожская АЭСНовостиэлектроэнергияУкраинаРогов
 
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