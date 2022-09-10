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Украина не принимает электроэнергию с Запорожской АЭС — Рогов

Украина не принимает электроэнергию с Запорожской АЭС — Рогов - 10.09.2022 Украина.ру

Украина не принимает электроэнергию с Запорожской АЭС — Рогов

Киевские власти в одностороннем порядке прекратили принимать электроэнергию с Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает 10 сентября РИА Новости

2022-09-10T09:58

2022-09-10T09:58

2022-09-10T09:58

запорожская аэс

новости

электроэнергия

украина

рогов

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"Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины. Они намеренно не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть", — сказал Рогов.По его словам, сейчас электроэнергия подаётся на освобождённые территории Запорожской и Херсонской областей.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных.В МИД подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожская аэс, новости, электроэнергия, украина, рогов