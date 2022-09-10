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Украинский журналист раскритиковал венгерский школьный учебник за поддержку России

Украинский журналист раскритиковал венгерский школьный учебник за поддержку России - 10.09.2022 Украина.ру

Украинский журналист раскритиковал венгерский школьный учебник за поддержку России

Содержание венгерского учебника по географии показывает, что Будапешт не согласен с украинской позицией о "суверенитете" Киева над Крымом. Об этом на днях написал журналист Богдан-Олег Горобчук в статье для Espreso

2022-09-10T09:46

2022-09-10T09:46

2022-09-10T09:51

учебник

крым

горы

новости

россия

венгрия

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"Чтобы еще толще намекнуть на то, чей же по мнению венгерских чиновников Крым, авторы учебника пишут о том, что Карпаты единственные горы в Украине. Как будто Крымские горы нам уже не принадлежат", — возмутился Горобчук.Он остался недоволен и тем, что авторы учебного пособия напомнили, что большинство населения полуострова составляют русские.Он также посетовал, что авторы учебника рассказали детям о России, перечислив такие особенности страны, как ее наибольшую в мире территорию, самое глубокое на планете озеро Байкал и самый густонаселенный европейский город Москву. По мнению Горобчука, венгерским школьникам нужно было указать на негативные факты о восточном соседе Украины.Ранее в украинских СМИ появилась информация, что в Венгрии выпустили учебник, где, в частности, Карпаты названы единственными высокими горами на Украине, "у подножия которых выстроились исторические венгерские города". В Киеве посчитали это попыткой "лишить Украину суверенитета над крымскими горами". В результате представитель МИД страны Олег Николенко потребовал от Венгрии исправить учебник по географии для восьмого класса.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

учебник, крым, горы, новости, россия, венгрия