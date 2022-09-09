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Украинских военных пытаются выбить из пригородов Балаклеи
Украинских военных пытаются выбить из пригородов Балаклеи - 09.09.2022 Украина.ру
Украинских военных пытаются выбить из пригородов Балаклеи
Обстановка на освобожденных территориях Харьковской области, в частности в Купянске, остается напряженной, военные предпринимают попытки выбить противника из пригородов Балаклеи. Такое заявление в эфире канала "Россия-24" сделал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Купянского района Максим Губин
2022-09-09T13:54
2022-09-09T13:54
2022-09-09T13:54
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По его словам, украинские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть в Купянск, но все их попытки закончились неудачей. "Обстановка в Купянском районе сейчас достаточно сложная и неоднозначная. <...> Наши войска удерживают позиции, город находится в достаточно безопасном состоянии. Мы сейчас пытаемся максимально эвакуировать граждан для того, чтобы обеспечить безопасность жителей", - сказал Губин.Он добавил, что украинские формирования наносят удары по населенным пунктам из HIMARS.В регионе объявлена эвакуация, жителей вывозят на территорию ЛНР и в РФ.В эфире "Россия 24" выступил также глава ВГА Виталий Ганчев. Он рассказал, что украинская армия бросила в бой на данной направлении все свои резервы. "Украинские вооруженные силы подтянули все свои резервы и сейчас на трупах своих солдат пытаются показать победу. У них колоссальные потери, тысячные. Буквально они бросают людей в бой на убой", - заявил глава администрации.Российские военные также ведут бои в пригородах Балаклеи, чтобы выбить оттуда украинских военных.Ранее в интервью украинским СМИ советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Купянск - главный транспортный узел, его овладение позволит ВСУ "разрезать" российскую группировку и лишить ее способности к передвижению.
https://ukraina.ru/20220909/1038585661.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, купянск, балаклея, всу, вс рф, харьковская область, спецоперация, сво, россия
Новости, Купянск, Балаклея, ВСУ, ВС РФ, Харьковская область, Спецоперация, СВО, Россия
Украинских военных пытаются выбить из пригородов Балаклеи
Обстановка на освобожденных территориях Харьковской области, в частности в Купянске, остается напряженной, военные предпринимают попытки выбить противника из пригородов Балаклеи. Такое заявление в эфире канала "Россия-24" сделал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Купянского района Максим Губин
По его словам, украинские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть в Купянск, но все их попытки закончились неудачей.
"Обстановка в Купянском районе сейчас достаточно сложная и неоднозначная. <...> Наши войска удерживают позиции, город находится в достаточно безопасном состоянии. Мы сейчас пытаемся максимально эвакуировать граждан для того, чтобы обеспечить безопасность жителей", - сказал Губин.
Он добавил, что украинские формирования наносят удары по населенным пунктам из HIMARS.
В регионе объявлена эвакуация, жителей вывозят на территорию ЛНР и в РФ.
В эфире "Россия 24" выступил также глава ВГА Виталий Ганчев. Он рассказал, что украинская армия бросила в бой на данной направлении все свои резервы.
"Украинские вооруженные силы подтянули все свои резервы и сейчас на трупах своих солдат пытаются показать победу. У них колоссальные потери, тысячные. Буквально они бросают людей в бой на убой", - заявил глава администрации.
Российские военные также ведут бои в пригородах Балаклеи, чтобы выбить оттуда украинских военных.
Ранее в интервью украинским СМИ советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Купянск - главный транспортный узел, его овладение позволит ВСУ "разрезать" российскую группировку и лишить ее способности к передвижению.