Украинских военных пытаются выбить из пригородов Балаклеи - 09.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220909/1038591329.html
Украинских военных пытаются выбить из пригородов Балаклеи
Украинских военных пытаются выбить из пригородов Балаклеи - 09.09.2022 Украина.ру
Украинских военных пытаются выбить из пригородов Балаклеи
Обстановка на освобожденных территориях Харьковской области, в частности в Купянске, остается напряженной, военные предпринимают попытки выбить противника из пригородов Балаклеи. Такое заявление в эфире канала "Россия-24" сделал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Купянского района Максим Губин
2022-09-09T13:54
2022-09-09T13:54
новости
купянск
балаклея
всу
вс рф
харьковская область
спецоперация
сво
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103425/22/1034252237_0:50:3134:1812_1920x0_80_0_0_a6b9e76108742d898ef6c2398d9c72a9.jpg
По его словам, украинские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть в Купянск, но все их попытки закончились неудачей. "Обстановка в Купянском районе сейчас достаточно сложная и неоднозначная. &lt;...&gt; Наши войска удерживают позиции, город находится в достаточно безопасном состоянии. Мы сейчас пытаемся максимально эвакуировать граждан для того, чтобы обеспечить безопасность жителей", - сказал Губин.Он добавил, что украинские формирования наносят удары по населенным пунктам из HIMARS.В регионе объявлена эвакуация, жителей вывозят на территорию ЛНР и в РФ.В эфире "Россия 24" выступил также глава ВГА Виталий Ганчев. Он рассказал, что украинская армия бросила в бой на данной направлении все свои резервы. "Украинские вооруженные силы подтянули все свои резервы и сейчас на трупах своих солдат пытаются показать победу. У них колоссальные потери, тысячные. Буквально они бросают людей в бой на убой", - заявил глава администрации.Российские военные также ведут бои в пригородах Балаклеи, чтобы выбить оттуда украинских военных.Ранее в интервью украинским СМИ советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Купянск - главный транспортный узел, его овладение позволит ВСУ "разрезать" российскую группировку и лишить ее способности к передвижению.
https://ukraina.ru/20220909/1038585661.html
купянск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103425/22/1034252237_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2f8cc400649f01518ccd36aa37ceaa70.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, купянск, балаклея, всу, вс рф, харьковская область, спецоперация, сво, россия
Новости, Купянск, Балаклея, ВСУ, ВС РФ, Харьковская область, Спецоперация, СВО, Россия

Украинских военных пытаются выбить из пригородов Балаклеи

13:54 09.09.2022
 
© РИА Новости . Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР
Бойцы чеченского спецназа на лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Читать в
Обстановка на освобожденных территориях Харьковской области, в частности в Купянске, остается напряженной, военные предпринимают попытки выбить противника из пригородов Балаклеи. Такое заявление в эфире канала "Россия-24" сделал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Купянского района Максим Губин
По его словам, украинские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть в Купянск, но все их попытки закончились неудачей.
"Обстановка в Купянском районе сейчас достаточно сложная и неоднозначная. <...> Наши войска удерживают позиции, город находится в достаточно безопасном состоянии. Мы сейчас пытаемся максимально эвакуировать граждан для того, чтобы обеспечить безопасность жителей", - сказал Губин.
Он добавил, что украинские формирования наносят удары по населенным пунктам из HIMARS.
В регионе объявлена эвакуация, жителей вывозят на территорию ЛНР и в РФ.
В эфире "Россия 24" выступил также глава ВГА Виталий Ганчев. Он рассказал, что украинская армия бросила в бой на данной направлении все свои резервы.
"Украинские вооруженные силы подтянули все свои резервы и сейчас на трупах своих солдат пытаются показать победу. У них колоссальные потери, тысячные. Буквально они бросают людей в бой на убой", - заявил глава администрации.
Российские военные также ведут бои в пригородах Балаклеи, чтобы выбить оттуда украинских военных.
Ранее в интервью украинским СМИ советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Купянск - главный транспортный узел, его овладение позволит ВСУ "разрезать" российскую группировку и лишить ее способности к передвижению.
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
12:45
Кремль ответил на вопрос по ситуации в БалаклееКремль не комментирует события в Балаклее Харьковской области, заявил журналистам 9 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 
НовостиКупянскБалаклеяВСУВС РФХарьковская областьСпецоперацияСВОРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:08А почему НКГБ поймало Кука? Как последний командующий УПА* дожил до "Дня незалежности"
15:06"Гиена Европы" готовится подбирать падаль
14:58"Не будем действовать зеркально": Захарова опровергла сообщения о готовящемся введении виз для украинцев
14:36Утверждение США о контроле за перемещением оружия на Украине неубедительно. Мир начинает верить России
14:26Небензя: прямое столкновение России и НАТО не исключено
14:10"Отважных" перебрасывают на Харьковское направление
14:05Где выстрелит оружие с Украины? Политики и эксперты бьют тревогу
13:54Украинских военных пытаются выбить из пригородов Балаклеи
13:51Геннадий Алехин: ВСУ либо возьмут изюмскую группировку России в клещи, либо сами попадут в огневой мешок
13:43Запад оказал Киеву помощь на 84 млрд евро, большей частью оружием. Его обнаружили в горячих точках
13:34Украину наводнили западные военные инструкторы - Небензя
13:01В окружении Зеленского раскрыли замысел Украины по Купянску
13:00Без Елизаветы. Теперь Лиз осталась одна
12:45Кремль ответил на вопрос по ситуации в Балаклее
12:44Playboy обиделся на Украину
12:36В ООН заявили, что обеспокоены вопросом контроля за поставляемым на Украину западным оружием
12:24Блинкен и удивительные совпадения. Три причины незапланированного визита госсекретаря в Киев
12:18Карл Третий – король, который похоронит монархию
12:15"Отвечать зеркально или нет": в МИД РФ рассматривают вопрос введения виз для украинцев
12:04В Киевской области установят около 300 камер с распознаванием лиц для "борьбы с ДРГ"
Лента новостейМолния