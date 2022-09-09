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Украинских военных пытаются выбить из пригородов Балаклеи

Украинских военных пытаются выбить из пригородов Балаклеи - 09.09.2022 Украина.ру

Украинских военных пытаются выбить из пригородов Балаклеи

Обстановка на освобожденных территориях Харьковской области, в частности в Купянске, остается напряженной, военные предпринимают попытки выбить противника из пригородов Балаклеи. Такое заявление в эфире канала "Россия-24" сделал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Купянского района Максим Губин

2022-09-09T13:54

2022-09-09T13:54

2022-09-09T13:54

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По его словам, украинские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть в Купянск, но все их попытки закончились неудачей. "Обстановка в Купянском районе сейчас достаточно сложная и неоднозначная. <...> Наши войска удерживают позиции, город находится в достаточно безопасном состоянии. Мы сейчас пытаемся максимально эвакуировать граждан для того, чтобы обеспечить безопасность жителей", - сказал Губин.Он добавил, что украинские формирования наносят удары по населенным пунктам из HIMARS.В регионе объявлена эвакуация, жителей вывозят на территорию ЛНР и в РФ.В эфире "Россия 24" выступил также глава ВГА Виталий Ганчев. Он рассказал, что украинская армия бросила в бой на данной направлении все свои резервы. "Украинские вооруженные силы подтянули все свои резервы и сейчас на трупах своих солдат пытаются показать победу. У них колоссальные потери, тысячные. Буквально они бросают людей в бой на убой", - заявил глава администрации.Российские военные также ведут бои в пригородах Балаклеи, чтобы выбить оттуда украинских военных.Ранее в интервью украинским СМИ советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Купянск - главный транспортный узел, его овладение позволит ВСУ "разрезать" российскую группировку и лишить ее способности к передвижению.

https://ukraina.ru/20220909/1038585661.html

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новости, купянск, балаклея, всу, вс рф, харьковская область, спецоперация, сво, россия