В окружении Зеленского раскрыли замысел Украины по Купянску
Купянск Харьковской области - главный транспортный узел на Харьковском направлении, это "ключевое место на карте". Такое заявление 9 сентября сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "24 каналу"
"Это такой ключевой транспортный узел, который надо будет забрать и уже после этого смотреть, идти ли нам на север или немного вниз на юг", - сказал Подоляк.
По его словам, украинская армия пытается "разрезать" российскую группировку на этом направлении и не дать ей действовать в режиме постоянного перемещения.
Ранее в Кремле ответили на вопрос по ситуации в Балаклее Харьковской области, которая, по некоторым данным, перешла под контроль Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все события в зоне СВО комментируют исключительно в Минобороны.
Накануне, 8 сентября, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев объявил, что население может покинуть Купянск из-за участившихся обстрелов.
2 июля, 17:14Купянск: четырежды столица Харьковской областиРайонный центр Купянск был освобождён 27 февраля. Мэр города Геннадий Мацегора сразу же начал сотрудничать с российскими войсками. Поскольку областной центр всё ещё находится под украинским контролем, с 4 июня столицей освобождённых районов Харьковщины стал Купянск. Этот, казалось бы, типичный слобожанский городок имеет богатую историю