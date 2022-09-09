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В окружении Зеленского раскрыли замысел Украины по Купянску

В окружении Зеленского раскрыли замысел Украины по Купянску - 09.09.2022 Украина.ру

В окружении Зеленского раскрыли замысел Украины по Купянску

Купянск Харьковской области - главный транспортный узел на Харьковском направлении, это "ключевое место на карте". Такое заявление 9 сентября сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "24 каналу"

2022-09-09T13:01

2022-09-09T13:01

2022-09-09T13:01

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"Это такой ключевой транспортный узел, который надо будет забрать и уже после этого смотреть, идти ли нам на север или немного вниз на юг", - сказал Подоляк.По его словам, украинская армия пытается "разрезать" российскую группировку на этом направлении и не дать ей действовать в режиме постоянного перемещения. Ранее в Кремле ответили на вопрос по ситуации в Балаклее Харьковской области, которая, по некоторым данным, перешла под контроль Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все события в зоне СВО комментируют исключительно в Минобороны. Накануне, 8 сентября, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев объявил, что население может покинуть Купянск из-за участившихся обстрелов.

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новости, купянск, харьковская область, балаклея, владимир зеленский, украина, россия, всу, вс рф, армия, михаил подоляк, офис президента