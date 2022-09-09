В окружении Зеленского раскрыли замысел Украины по Купянску - 09.09.2022 Украина.ру
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В окружении Зеленского раскрыли замысел Украины по Купянску
В окружении Зеленского раскрыли замысел Украины по Купянску - 09.09.2022 Украина.ру
В окружении Зеленского раскрыли замысел Украины по Купянску
Купянск Харьковской области - главный транспортный узел на Харьковском направлении, это "ключевое место на карте". Такое заявление 9 сентября сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "24 каналу"
2022-09-09T13:01
2022-09-09T13:01
новости
купянск
харьковская область
балаклея
владимир зеленский
украина
россия
всу
вс рф
армия
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"Это такой ключевой транспортный узел, который надо будет забрать и уже после этого смотреть, идти ли нам на север или немного вниз на юг", - сказал Подоляк.По его словам, украинская армия пытается "разрезать" российскую группировку на этом направлении и не дать ей действовать в режиме постоянного перемещения. Ранее в Кремле ответили на вопрос по ситуации в Балаклее Харьковской области, которая, по некоторым данным, перешла под контроль Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все события в зоне СВО комментируют исключительно в Минобороны. Накануне, 8 сентября, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев объявил, что население может покинуть Купянск из-за участившихся обстрелов.
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новости, купянск, харьковская область, балаклея, владимир зеленский, украина, россия, всу, вс рф, армия, михаил подоляк, офис президента
Новости, Купянск, Харьковская область, Балаклея, Владимир Зеленский, Украина, Россия, ВСУ, ВС РФ, Армия, Михаил Подоляк, Офис президента

В окружении Зеленского раскрыли замысел Украины по Купянску

13:01 09.09.2022
 
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військадесантники ВСУ
десантники ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© Фото : CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Читать в
Купянск Харьковской области - главный транспортный узел на Харьковском направлении, это "ключевое место на карте". Такое заявление 9 сентября сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "24 каналу"
"Это такой ключевой транспортный узел, который надо будет забрать и уже после этого смотреть, идти ли нам на север или немного вниз на юг", - сказал Подоляк.
По его словам, украинская армия пытается "разрезать" российскую группировку на этом направлении и не дать ей действовать в режиме постоянного перемещения.
Ранее в Кремле ответили на вопрос по ситуации в Балаклее Харьковской области, которая, по некоторым данным, перешла под контроль Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все события в зоне СВО комментируют исключительно в Минобороны.
Накануне, 8 сентября, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев объявил, что население может покинуть Купянск из-за участившихся обстрелов.
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2022
2 июля, 17:14
Купянск: четырежды столица Харьковской областиРайонный центр Купянск был освобождён 27 февраля. Мэр города Геннадий Мацегора сразу же начал сотрудничать с российскими войсками. Поскольку областной центр всё ещё находится под украинским контролем, с 4 июня столицей освобождённых районов Харьковщины стал Купянск. Этот, казалось бы, типичный слобожанский городок имеет богатую историю
 
НовостиКупянскХарьковская областьБалаклеяВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияВСУВС РФАрмияМихаил ПодолякОфис президента
 
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