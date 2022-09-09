https://ukraina.ru/20220909/1038573650.html

КНДР официально провозгласила себя ядерным государством

КНДР официально провозгласила себя ядерным государством - 09.09.2022 Украина.ру

КНДР официально провозгласила себя ядерным государством

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)

2022-09-09T08:30

2022-09-09T08:30

2022-09-09T08:30

ядерное оружие

кндр

новости

ким чен ын

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Ранее Лидер КНДР Ким Чен Ын в речи для седьмой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва (ВНС) в Пхеньяне заявил, что США нацелены на падение режима в Северной Корее, но та не откажется от ядерного оружия, даже если ее будут ждать 100-летние санкции.7 сентября Верховное народное собрание Северной Кореи 14-го созыва на сессии официально приняло декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия".Согласно проекту, страна ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением аналогичного оружия или другого оружия массового поражения, а также неминуемой угрозы такого нападения.Документ состоит из 11 пунктов, которые содержат положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними.Кроме того, правила регулируют вопросы обеспечения выполнения решений о применении ядерного оружия.В декрете раскрываются принципы и условия его применения, мобилизации, безопасного технического обслуживания и защиты, массового укрепления, обновления и другие.

https://ukraina.ru/20220802/1037211089.html

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ядерное оружие, кндр, новости, ким чен ын