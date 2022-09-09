КНДР официально провозгласила себя ядерным государством - 09.09.2022 Украина.ру
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КНДР официально провозгласила себя ядерным государством
КНДР официально провозгласила себя ядерным государством - 09.09.2022 Украина.ру
КНДР официально провозгласила себя ядерным государством
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
2022-09-09T08:30
2022-09-09T08:30
ядерное оружие
кндр
новости
ким чен ын
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Ранее Лидер КНДР Ким Чен Ын в речи для седьмой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва (ВНС) в Пхеньяне заявил, что США нацелены на падение режима в Северной Корее, но та не откажется от ядерного оружия, даже если ее будут ждать 100-летние санкции.7 сентября Верховное народное собрание Северной Кореи 14-го созыва на сессии официально приняло декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия".Согласно проекту, страна ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением аналогичного оружия или другого оружия массового поражения, а также неминуемой угрозы такого нападения.Документ состоит из 11 пунктов, которые содержат положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними.Кроме того, правила регулируют вопросы обеспечения выполнения решений о применении ядерного оружия.В декрете раскрываются принципы и условия его применения, мобилизации, безопасного технического обслуживания и защиты, массового укрепления, обновления и другие.
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ядерное оружие, кндр, новости, ким чен ын
Ядерное оружие, КНДР, Новости, Ким Чен Ын

КНДР официально провозгласила себя ядерным государством

08:30 09.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПраздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР
Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провозгласила себя ядерным государством на законодательном уровне, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК)
Ранее Лидер КНДР Ким Чен Ын в речи для седьмой сессии Верховного народного собрания КНДР 14-го созыва (ВНС) в Пхеньяне заявил, что США нацелены на падение режима в Северной Корее, но та не откажется от ядерного оружия, даже если ее будут ждать 100-летние санкции.
"Цель США состоит не только в том, чтобы ликвидировать наше ядерное оружие, но в том, чтобы в конечном счете уничтожить нашу ядерную мощь, заставить отказаться от права на самооборону, ослабить нас, чтобы свергнуть наш режим в любое время", - заявил Ким Чен Ын.
7 сентября Верховное народное собрание Северной Кореи 14-го созыва на сессии официально приняло декрет под названием "Политика в отношении ядерного оружия".
Согласно проекту, страна ответит ядерным ударом в случае атаки на нее с применением аналогичного оружия или другого оружия массового поражения, а также неминуемой угрозы такого нападения.
Документ состоит из 11 пунктов, которые содержат положения о предназначении ядерного оружия, составе ядерных сил, командовании и контроле над ними.
Кроме того, правила регулируют вопросы обеспечения выполнения решений о применении ядерного оружия.
В декрете раскрываются принципы и условия его применения, мобилизации, безопасного технического обслуживания и защиты, массового укрепления, обновления и другие.
2 августа, 15:11
Мир на грани. Нераспространение ядерного оружия и казус Украины
 
Ядерное оружиеКНДРНовостиКим Чен Ын
 
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