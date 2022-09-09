https://ukraina.ru/20220909/1038558980.html

Об этом надо думать и к этому надо стремиться - Крашенинникова о мире между Украиной и Россией

Об этом надо думать и к этому надо стремиться - Крашенинникова о мире между Украиной и Россией - 09.09.2022 Украина.ру

Об этом надо думать и к этому надо стремиться - Крашенинникова о мире между Украиной и Россией

Рано или поздно России и Украине придется помириться и закончить конфликт, сказала политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова в интервью Украина.ру

2022-09-09T05:45

2022-09-09T05:45

2022-09-09T05:45

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Ранее молодой австралийский художник Питер Ситон вынужден был закрасить свою настенную картину с изображением объятий российского и украинского солдат в Мельбурне по настоянию посольства и общины Украины в Австралии.Она рассказал, что многие западные компании закрывают производство и дистрибуцию в России не потому, что они под санкциями, а потому, что в других странах украинские активисты требуют от них не продавать их товары в РФ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220908/1038550785.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, мир, новости