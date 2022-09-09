Об этом надо думать и к этому надо стремиться - Крашенинникова о мире между Украиной и Россией - 09.09.2022 Украина.ру
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Об этом надо думать и к этому надо стремиться - Крашенинникова о мире между Украиной и Россией
Об этом надо думать и к этому надо стремиться - Крашенинникова о мире между Украиной и Россией - 09.09.2022 Украина.ру
Об этом надо думать и к этому надо стремиться - Крашенинникова о мире между Украиной и Россией
Рано или поздно России и Украине придется помириться и закончить конфликт, сказала политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова в интервью Украина.ру
2022-09-09T05:45
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украина
россия
мир
новости
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Ранее молодой австралийский художник Питер Ситон вынужден был закрасить свою настенную картину с изображением объятий российского и украинского солдат в Мельбурне по настоянию посольства и общины Украины в Австралии.Она рассказал, что многие западные компании закрывают производство и дистрибуцию в России не потому, что они под санкциями, а потому, что в других странах украинские активисты требуют от них не продавать их товары в РФ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220908/1038550785.html
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украина, россия, мир, новости
Украина, Россия, мир, Новости

Об этом надо думать и к этому надо стремиться - Крашенинникова о мире между Украиной и Россией

05:45 09.09.2022
 
© РИА Новости . Данило Гарчиа Ди Мео / Перейти в фотобанкГраффити о мире между Россией и Украиной появилось в Риме
Граффити о мире между Россией и Украиной появилось в Риме - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости . Данило Гарчиа Ди Мео
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Читать в
Рано или поздно России и Украине придется помириться и закончить конфликт, сказала политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова в интервью Украина.ру
Ранее молодой австралийский художник Питер Ситон вынужден был закрасить свою настенную картину с изображением объятий российского и украинского солдат в Мельбурне по настоянию посольства и общины Украины в Австралии.
Да, идея этого художника – остановить военные действия. Об этом надо думать и к этому надо стремиться. Изображение было очень хорошим и очень правильным. Рано или поздно нам придется примиряться. Но то, как активисты украинской диаспоры теперь терроризируют западные и другие компании и организации... выживают их.
Вероника Крашенинникова интервью
Вероника Крашенинникова
политолог-американист, глава Института внешнеполитических исследований и инициатив
Она рассказал, что многие западные компании закрывают производство и дистрибуцию в России не потому, что они под санкциями, а потому, что в других странах украинские активисты требуют от них не продавать их товары в РФ.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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