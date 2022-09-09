https://ukraina.ru/20220909/1038551458.html

Марков: турбина "Северного потока" - зеркало отношений Запад-РФ

Марков: турбина "Северного потока" - зеркало отношений Запад-РФ

Марков: турбина "Северного потока" - зеркало отношений Запад-РФ

Позиция России по "Северному потоку" прежняя: четкое соблюдение контракта, чего нельзя сказать о второй стороне. Запад в преддверии зимы питает надежду, что газопровод все же будет разблокирован, однако пока пытается выставить виноватой в ситуации Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Сергей Марков

2022-09-09T05:15

2022-09-09T05:15

2022-09-09T05:15

сергей марков

северный поток

газопровод

контракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037072415_0:36:680:419_1920x0_80_0_0_1114d4bc92eac27aadd3e37443b3cf11.jpg

"Получается, что Россия якобы ее (турбину – ред.) украла, что ли? Они (Германия – ред.) на вопросы не отвечают. Они не вернули ее с соблюдением процедуры, как должны были по контракту, и не желают вести беседу и оформлять изменение процедуры.Да, она там (в Германии – ред.), но канадцы привезли ее в Германию, а по контракту должны были привезти в Питер, это по контракту надо оформить. Это должна сделать британская дочка Сименса, она не отвечает на запросы", - пояснил эксперт.Какими бы ни были отношения и санкции в отношении России, добавил он, Москва не заявит, что просто берет и выключает газ Европе, а будет и дальше действовать в рамках контрактных обязательств, ведь это показывает Россию как надежного партнера. А вот за действия ЕС придется нести ответственность самому ЕС."Мне кажется, что мир так изменился, что может быть будет лучше. Но так, как было – уже не будет. Большие кардинальные изменения ждут нас", - резюмировал Марков.

https://ukraina.ru/20220907/1038530177.html

https://ukraina.ru/20220908/1038547792.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сергей марков, северный поток, газопровод, контракт