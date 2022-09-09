Марков: турбина "Северного потока" - зеркало отношений Запад-РФ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220909/1038551458.html
Марков: турбина "Северного потока" - зеркало отношений Запад-РФ
Марков: турбина "Северного потока" - зеркало отношений Запад-РФ
Марков: турбина "Северного потока" - зеркало отношений Запад-РФ
Позиция России по "Северному потоку" прежняя: четкое соблюдение контракта, чего нельзя сказать о второй стороне. Запад в преддверии зимы питает надежду, что газопровод все же будет разблокирован, однако пока пытается выставить виноватой в ситуации Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Сергей Марков
2022-09-09T05:15
2022-09-09T05:15
сергей марков
северный поток
газопровод
контракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037072415_0:36:680:419_1920x0_80_0_0_1114d4bc92eac27aadd3e37443b3cf11.jpg
"Получается, что Россия якобы ее (турбину – ред.) украла, что ли? Они (Германия – ред.) на вопросы не отвечают. Они не вернули ее с соблюдением процедуры, как должны были по контракту, и не желают вести беседу и оформлять изменение процедуры.Да, она там (в Германии – ред.), но канадцы привезли ее в Германию, а по контракту должны были привезти в Питер, это по контракту надо оформить. Это должна сделать британская дочка Сименса, она не отвечает на запросы", - пояснил эксперт.Какими бы ни были отношения и санкции в отношении России, добавил он, Москва не заявит, что просто берет и выключает газ Европе, а будет и дальше действовать в рамках контрактных обязательств, ведь это показывает Россию как надежного партнера. А вот за действия ЕС придется нести ответственность самому ЕС."Мне кажется, что мир так изменился, что может быть будет лучше. Но так, как было – уже не будет. Большие кардинальные изменения ждут нас", - резюмировал Марков.
https://ukraina.ru/20220907/1038530177.html
https://ukraina.ru/20220908/1038547792.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037072415_39:0:643:453_1920x0_80_0_0_c565d4b9de4f18ad459621f4ce3be3f4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сергей марков, северный поток, газопровод, контракт
Сергей Марков, Северный поток, газопровод, контракт

Марков: турбина "Северного потока" - зеркало отношений Запад-РФ

05:15 09.09.2022
 
© gazeta.uzтурбина Siemens, "Северный поток"
турбина Siemens, Северный поток
© gazeta.uz
Читать в
Позиция России по "Северному потоку" прежняя: четкое соблюдение контракта, чего нельзя сказать о второй стороне. Запад в преддверии зимы питает надежду, что газопровод все же будет разблокирован, однако пока пытается выставить виноватой в ситуации Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Сергей Марков
"Получается, что Россия якобы ее (турбину – ред.) украла, что ли? Они (Германия – ред.) на вопросы не отвечают. Они не вернули ее с соблюдением процедуры, как должны были по контракту, и не желают вести беседу и оформлять изменение процедуры.
Да, она там (в Германии – ред.), но канадцы привезли ее в Германию, а по контракту должны были привезти в Питер, это по контракту надо оформить. Это должна сделать британская дочка Сименса, она не отвечает на запросы", - пояснил эксперт.
Какими бы ни были отношения и санкции в отношении России, добавил он, Москва не заявит, что просто берет и выключает газ Европе, а будет и дальше действовать в рамках контрактных обязательств, ведь это показывает Россию как надежного партнера. А вот за действия ЕС придется нести ответственность самому ЕС.
"Мне кажется, что мир так изменился, что может быть будет лучше. Но так, как было – уже не будет. Большие кардинальные изменения ждут нас", - резюмировал Марков.
Сергей Марков интервью - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 18:09
Путин поставил Западу ультиматум от лица всех развивающихся стран - Сергей Марков
ФСБ России пресечена деятельность диверсионно-террористической группы
Вчера, 12:32
Пинчук назвал слабое место антитеррористической борьбыВ ночь на 8 сентября в Мелитополе произошел взрыв в штабе движения "Мы вместе с Россией". И этот теракт – лишь один из череды подобных. Изъян в антитеррористической борьбе изданию Украина.ру назвал первый министр госбезопасности ДНР, Герой Донецкой Народной Республики Андрей Пинчук
 
Сергей МарковСеверный потокгазопроводконтракт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:30Военный эксперт Кнутов объяснил, когда Россия сможет применить ядерное оружие
06:15"Она в тренде": Крашенинникова объяснила, почему Трасс стала премьер-министром Великобритании
06:00Подберёзкин дал прогноз о сроках развала украинской армии
05:45Об этом надо думать и к этому надо стремиться - Крашенинникова о мире между Украиной и Россией
05:30Эксперт ответил, нужно ли России отбивать занятые ВСУ населенные пункты под Харьковом и Херсоном
05:15Марков: турбина "Северного потока" - зеркало отношений Запад-РФ
05:00Военный эксперт назвал способ победы ВСУ
04:45"Они еще не знают русских": военный эксперт рассказал, что сделают США после победы России на Украине
04:30Подберёзкин: ВСУ готовит два женских батальона, зараженных СПИДом
04:15"Украина копирует режим Гитлера": Кнутов рассказал, что "помогает" украинским военным на фронте
04:00"Остановить суржик": в Донецке объяснили, зачем нужен новый учебник украинского языка
20:44Александр Волга о том, как Киев проводит политику социального террора
20:36Скончалась королева Великобритании Елизавета II
20:29Богдан Безпалько об украинском терроре: Где убийства этих мерзавцев и высокопоставленных функционеров?
20:18Олег Неменский: Сомневаюсь, что спецслужбы России должны ликвидировать Зеленского
19:54В Геническом районе ввели комендантский час
19:36"Борьба с терроризмом возможна только одним путем": Ногинский о диверсиях в освобожденных городах
19:22"Опыт духовных покровителей из прошлого": донецкий журналист объяснил истоки украинского терроризма
19:00Потери и дезертирство ВСУ, теракты, обстрелы. Итоги 8 сентября
18:35"Можно устраивать публичные казни как в Иране": Ищенко о том, как бороться с украинскими террористами
Лента новостейМолния