https://ukraina.ru/20220909/1038551458.html
Марков: турбина "Северного потока" - зеркало отношений Запад-РФ
Марков: турбина "Северного потока" - зеркало отношений Запад-РФ
Марков: турбина "Северного потока" - зеркало отношений Запад-РФ
Позиция России по "Северному потоку" прежняя: четкое соблюдение контракта, чего нельзя сказать о второй стороне. Запад в преддверии зимы питает надежду, что газопровод все же будет разблокирован, однако пока пытается выставить виноватой в ситуации Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Сергей Марков
2022-09-09T05:15
2022-09-09T05:15
2022-09-09T05:15
сергей марков
северный поток
газопровод
контракт
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037072415_0:36:680:419_1920x0_80_0_0_1114d4bc92eac27aadd3e37443b3cf11.jpg
"Получается, что Россия якобы ее (турбину – ред.) украла, что ли? Они (Германия – ред.) на вопросы не отвечают. Они не вернули ее с соблюдением процедуры, как должны были по контракту, и не желают вести беседу и оформлять изменение процедуры.Да, она там (в Германии – ред.), но канадцы привезли ее в Германию, а по контракту должны были привезти в Питер, это по контракту надо оформить. Это должна сделать британская дочка Сименса, она не отвечает на запросы", - пояснил эксперт.Какими бы ни были отношения и санкции в отношении России, добавил он, Москва не заявит, что просто берет и выключает газ Европе, а будет и дальше действовать в рамках контрактных обязательств, ведь это показывает Россию как надежного партнера. А вот за действия ЕС придется нести ответственность самому ЕС."Мне кажется, что мир так изменился, что может быть будет лучше. Но так, как было – уже не будет. Большие кардинальные изменения ждут нас", - резюмировал Марков.
https://ukraina.ru/20220907/1038530177.html
https://ukraina.ru/20220908/1038547792.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей марков, северный поток, газопровод, контракт
Марков: турбина "Северного потока" - зеркало отношений Запад-РФ
Позиция России по "Северному потоку" прежняя: четкое соблюдение контракта, чего нельзя сказать о второй стороне. Запад в преддверии зимы питает надежду, что газопровод все же будет разблокирован, однако пока пытается выставить виноватой в ситуации Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог Сергей Марков
"Получается, что Россия якобы ее (турбину – ред.) украла, что ли? Они (Германия – ред.) на вопросы не отвечают. Они не вернули ее с соблюдением процедуры, как должны были по контракту, и не желают вести беседу и оформлять изменение процедуры.
Да, она там (в Германии – ред.), но канадцы привезли ее в Германию, а по контракту должны были привезти в Питер, это по контракту надо оформить. Это должна сделать британская дочка Сименса, она не отвечает на запросы", - пояснил эксперт.
Какими бы ни были отношения и санкции в отношении России, добавил он, Москва не заявит, что просто берет и выключает газ Европе, а будет и дальше действовать в рамках контрактных обязательств, ведь это показывает Россию как надежного партнера. А вот за действия ЕС придется нести ответственность самому ЕС.
"Мне кажется, что мир так изменился, что может быть будет лучше. Но так, как было – уже не будет. Большие кардинальные изменения ждут нас", - резюмировал Марков.