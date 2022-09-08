В России запретили несколько националистических украинских организации
Верховный суд РФ запретил и признал экстремистскими "ОУН"* и еще два объединения украинских националистов, сообщается в пресс-службе 8 сентября
Помимо "Организации украинских националистов" (ОУН)* в перечень вошли "Черный комитет"*. "СИЧ-С14"* и "Добровольческое движение организации украинских националистов"*.
Суд удовлетворил иск генпрокурора о признании экстремистскими организации "СИЧ-С14"*, объединения "Добровольческое движение организации украинских националистов"* и националистической группировки "Черный комитет"*.
В начале августа Верховным судом России террористической организацией признан полк "Азов"*, входящий в состав Национальной гвардии Украины.
Несмотря на тот факт, что множество членов полка "Азов"* были возбуждены уголовные дела по статьям об экстремизме и терроризме, сама организация до 2 августа не являлась запрещенной.
* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ.
25 августа, 17:34Националисты напали на крестный ход православных паломников в Тернопольской областиТолпа националистически настроенных активистов остановила Крестный ход прихожан православной церкви Московского патриархата в пгт Вишневец Тернопольской области. Об этом на днях сообщил на своей странице в Facebook* священник ПЦУ Святослав Швец