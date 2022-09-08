В России запретили несколько националистических украинских организации - 08.09.2022 Украина.ру
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В России запретили несколько националистических украинских организации
В России запретили несколько националистических украинских организации - 08.09.2022 Украина.ру
В России запретили несколько националистических украинских организации
Верховный суд РФ запретил и признал экстремистскими "ОУН"* и еще два объединения украинских националистов, сообщается в пресс-службе 8 сентября
2022-09-08T14:43
2022-09-08T14:43
новости
национализм
оун
суд
экстремизм
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Помимо "Организации украинских националистов" (ОУН)* в перечень вошли "Черный комитет"*. "СИЧ-С14"* и "Добровольческое движение организации украинских националистов"*.В начале августа Верховным судом России террористической организацией признан полк "Азов"*, входящий в состав Национальной гвардии Украины.Несмотря на тот факт, что множество членов полка "Азов"* были возбуждены уголовные дела по статьям об экстремизме и терроризме, сама организация до 2 августа не являлась запрещенной.* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ.
https://ukraina.ru/20220825/1038123525.html
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новости, национализм, оун, суд, экстремизм
Новости, национализм, ОУН, суд, экстремизм

В России запретили несколько националистических украинских организации

14:43 08.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМарш националистов в честь Дня защитника Украины
Марш националистов в честь Дня защитника Украины - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Верховный суд РФ запретил и признал экстремистскими "ОУН"* и еще два объединения украинских националистов, сообщается в пресс-службе 8 сентября
Помимо "Организации украинских националистов" (ОУН)* в перечень вошли "Черный комитет"*. "СИЧ-С14"* и "Добровольческое движение организации украинских националистов"*.
Суд удовлетворил иск генпрокурора о признании экстремистскими организации "СИЧ-С14"*, объединения "Добровольческое движение организации украинских националистов"* и националистической группировки "Черный комитет"*.
В начале августа Верховным судом России террористической организацией признан полк "Азов"*, входящий в состав Национальной гвардии Украины.
Несмотря на тот факт, что множество членов полка "Азов"* были возбуждены уголовные дела по статьям об экстремизме и терроризме, сама организация до 2 августа не являлась запрещенной.
* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ.
25 августа, 17:34
Националисты напали на крестный ход православных паломников в Тернопольской областиТолпа националистически настроенных активистов остановила Крестный ход прихожан православной церкви Московского патриархата в пгт Вишневец Тернопольской области. Об этом на днях сообщил на своей странице в Facebook* священник ПЦУ Святослав Швец
 
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