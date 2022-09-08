https://ukraina.ru/20220908/1038558772.html

В России запретили несколько националистических украинских организации

В России запретили несколько националистических украинских организации - 08.09.2022 Украина.ру

В России запретили несколько националистических украинских организации

Верховный суд РФ запретил и признал экстремистскими "ОУН"* и еще два объединения украинских националистов, сообщается в пресс-службе 8 сентября

2022-09-08T14:43

2022-09-08T14:43

2022-09-08T14:43

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Помимо "Организации украинских националистов" (ОУН)* в перечень вошли "Черный комитет"*. "СИЧ-С14"* и "Добровольческое движение организации украинских националистов"*.В начале августа Верховным судом России террористической организацией признан полк "Азов"*, входящий в состав Национальной гвардии Украины.Несмотря на тот факт, что множество членов полка "Азов"* были возбуждены уголовные дела по статьям об экстремизме и терроризме, сама организация до 2 августа не являлась запрещенной.* Организации, деятельность которых запрещена на территории РФ.

https://ukraina.ru/20220825/1038123525.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, национализм, оун, суд, экстремизм