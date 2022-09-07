https://ukraina.ru/20220907/1038516631.html

В США рассказали об ожидающих Европу "невиданных политических потрясениях"

В США рассказали об ожидающих Европу "невиданных политических потрясениях" - 07.09.2022 Украина.ру

В США рассказали об ожидающих Европу "невиданных политических потрясениях"

СМИ не рассказывают американцам, насколько тяжёлая ситуация сложилась в Европе в связи с её участием в антироссийских санкциях. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 сентября в издании The American Conservative

2022-09-07T11:38

2022-09-07T11:38

2022-09-07T11:38

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Ограничивая подачу газа в страны ЕС, Россия действует точно так же, как до этого эти страны поступили в отношении России, пишет автор статьи Род Дреер, и удивляться такому поведению просто нелепо.Он добавляет, что Россия выдержала удар, нанесённый по ней ЕС, а вот европейский блок может так легко и не отделаться.Отмечая, что Германия является двигателем экономики ЕС, Дреер пишет, что, если Германия не сможет управлять своими заводами из-за нехватки электроэнергии, то вся экономика Европы рухнет.Автор призывает своих читателей поставить себя на место простых европейцев.Он добавляет, что задавать такие вопросы не означает быть сторонником президента РФ Владимира Путина, а просто жить в реальном мире. Не задавать такие вопросы — значит, проявлять непростительное невежество о политических потрясениях, которые вот-вот захлестнут Европу и станут невиданными для большинства из ныне живущих людей, подводит итог Дреер.

https://ukraina.ru/20220901/1038322852.html

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новости, ес, германия, санкции, электроэнергия, газ, сша, сми, кризис