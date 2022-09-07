https://ukraina.ru/20220907/1038516631.html
В США рассказали об ожидающих Европу "невиданных политических потрясениях"
В США рассказали об ожидающих Европу "невиданных политических потрясениях" - 07.09.2022 Украина.ру
В США рассказали об ожидающих Европу "невиданных политических потрясениях"
СМИ не рассказывают американцам, насколько тяжёлая ситуация сложилась в Европе в связи с её участием в антироссийских санкциях. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 сентября в издании The American Conservative
2022-09-07T11:38
2022-09-07T11:38
2022-09-07T11:38
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Ограничивая подачу газа в страны ЕС, Россия действует точно так же, как до этого эти страны поступили в отношении России, пишет автор статьи Род Дреер, и удивляться такому поведению просто нелепо.Он добавляет, что Россия выдержала удар, нанесённый по ней ЕС, а вот европейский блок может так легко и не отделаться.Отмечая, что Германия является двигателем экономики ЕС, Дреер пишет, что, если Германия не сможет управлять своими заводами из-за нехватки электроэнергии, то вся экономика Европы рухнет.Автор призывает своих читателей поставить себя на место простых европейцев.Он добавляет, что задавать такие вопросы не означает быть сторонником президента РФ Владимира Путина, а просто жить в реальном мире. Не задавать такие вопросы — значит, проявлять непростительное невежество о политических потрясениях, которые вот-вот захлестнут Европу и станут невиданными для большинства из ныне живущих людей, подводит итог Дреер.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ес, германия, санкции, электроэнергия, газ, сша, сми, кризис
Новости, ЕС, Германия, Санкции, электроэнергия, газ, США, СМИ, кризис
В США рассказали об ожидающих Европу "невиданных политических потрясениях"
СМИ не рассказывают американцам, насколько тяжёлая ситуация сложилась в Европе в связи с её участием в антироссийских санкциях. Об этом говорится в статье, опубликованной 6 сентября в издании The American Conservative
Ограничивая подачу газа в страны ЕС, Россия действует точно так же, как до этого эти страны поступили в отношении России, пишет
автор статьи Род Дреер, и удивляться такому поведению просто нелепо.
Он добавляет, что Россия выдержала удар, нанесённый по ней ЕС, а вот европейский блок может так легко и не отделаться.
Отмечая, что Германия является двигателем экономики ЕС, Дреер пишет, что, если Германия не сможет управлять своими заводами из-за нехватки электроэнергии, то вся экономика Европы рухнет.
Автор призывает своих читателей поставить себя на место простых европейцев.
Представьте, что вы сейчас столкнулись с астрономическими счетами за электроэнергию и вполне реальной возможностью того, что вы и ваша семья будете иметь дело с отключением электроэнергии в течение предстоящей холодной зимы. Представьте, что вы столкнулись с закрытием вашего малого бизнеса или потерей работы, поскольку экономика страны падает из-за отключения газа. Это заставило бы вас задуматься о мудрости продолжения прокси-войны с Россией на Украине?
Род Дреер
Обозреватель издания The American Conservative
Он добавляет, что задавать такие вопросы не означает быть сторонником президента РФ Владимира Путина, а просто жить в реальном мире. Не задавать такие вопросы — значит, проявлять непростительное невежество о политических потрясениях, которые вот-вот захлестнут Европу и станут невиданными для большинства из ныне живущих людей, подводит итог Дреер.