https://ukraina.ru/20220907/1038511687.html

Самая многочисленная делегация из Китая прибыла на ВЭФ

Самая многочисленная делегация из Китая прибыла на ВЭФ - 07.09.2022 Украина.ру

Самая многочисленная делегация из Китая прибыла на ВЭФ

На Восточный экономический форум (ВЭФ) прибыла самая многочисленная делегация из Китая в составе 205 человек, следует из материалов к форуму

2022-09-07T08:26

2022-09-07T08:26

2022-09-07T08:26

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Отмечается, что беджи получили 5900 участников и представителей СМИ из 60 государств и территорий, включая Россию. 685 из них – иностранные участники.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. За первые дни работы на форуме подписали 155 соглашений, общая сумма которых составила более 1,5 трлн рублей.

https://ukraina.ru/20220906/1038496978.html

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2022

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новости, форум, россия, китай