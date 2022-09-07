Самая многочисленная делегация из Китая прибыла на ВЭФ - 07.09.2022 Украина.ру
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Самая многочисленная делегация из Китая прибыла на ВЭФ
Самая многочисленная делегация из Китая прибыла на ВЭФ - 07.09.2022 Украина.ру
Самая многочисленная делегация из Китая прибыла на ВЭФ
На Восточный экономический форум (ВЭФ) прибыла самая многочисленная делегация из Китая в составе 205 человек, следует из материалов к форуму
2022-09-07T08:26
2022-09-07T08:26
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китай
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Отмечается, что беджи получили 5900 участников и представителей СМИ из 60 государств и территорий, включая Россию. 685 из них – иностранные участники.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. За первые дни работы на форуме подписали 155 соглашений, общая сумма которых составила более 1,5 трлн рублей.
https://ukraina.ru/20220906/1038496978.html
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новости, форум, россия, китай
Новости, форум, Россия, Китай

Самая многочисленная делегация из Китая прибыла на ВЭФ

08:26 07.09.2022
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВЭФ-2022. Работа форума
ВЭФ-2022. Работа форума - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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На Восточный экономический форум (ВЭФ) прибыла самая многочисленная делегация из Китая в составе 205 человек, следует из материалов к форуму
"Делегация Китая – 205 человек; Мьянма – 87 человек; Монголия – 34 человека; Индия – 23 человека; Армения – 22 человека; Республика Корея – 20 человек", - говорится в справке.
Отмечается, что беджи получили 5900 участников и представителей СМИ из 60 государств и территорий, включая Россию. 685 из них – иностранные участники.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. За первые дни работы на форуме подписали 155 соглашений, общая сумма которых составила более 1,5 трлн рублей.
ВЭФ-2022. Работа форума - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 15:57
Новый провал Запада: Восточный экономический форум стал центром притяжения даже для недругов России
 
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