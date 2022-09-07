https://ukraina.ru/20220907/1038511687.html
Самая многочисленная делегация из Китая прибыла на ВЭФ
Самая многочисленная делегация из Китая прибыла на ВЭФ - 07.09.2022 Украина.ру
Самая многочисленная делегация из Китая прибыла на ВЭФ
На Восточный экономический форум (ВЭФ) прибыла самая многочисленная делегация из Китая в составе 205 человек, следует из материалов к форуму
2022-09-07T08:26
2022-09-07T08:26
2022-09-07T08:26
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Отмечается, что беджи получили 5900 участников и представителей СМИ из 60 государств и территорий, включая Россию. 685 из них – иностранные участники.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. За первые дни работы на форуме подписали 155 соглашений, общая сумма которых составила более 1,5 трлн рублей.
https://ukraina.ru/20220906/1038496978.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, форум, россия, китай
Новости, форум, Россия, Китай
Самая многочисленная делегация из Китая прибыла на ВЭФ
На Восточный экономический форум (ВЭФ) прибыла самая многочисленная делегация из Китая в составе 205 человек, следует из материалов к форуму
"Делегация Китая – 205 человек; Мьянма – 87 человек; Монголия – 34 человека; Индия – 23 человека; Армения – 22 человека; Республика Корея – 20 человек", - говорится в справке.
Отмечается, что беджи получили 5900 участников и представителей СМИ из 60 государств и территорий, включая Россию. 685 из них – иностранные участники.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. За первые дни работы на форуме подписали 155 соглашений, общая сумма которых составила более 1,5 трлн рублей.