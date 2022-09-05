https://ukraina.ru/20220905/1038428413.html

Зачем вы это показываете? Военный эксперт о том, почему у Черноморского флота сейчас нелегкие дни

Зачем вы это показываете? Военный эксперт о том, почему у Черноморского флота сейчас нелегкие дни - 05.09.2022 Украина.ру

Зачем вы это показываете? Военный эксперт о том, почему у Черноморского флота сейчас нелегкие дни

Спецоперация на Украине показала, что у Черноморского флота сейчас очень нелегкие дни. Пришлось пересмотреть очень многое. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

2022-09-05T09:00

2022-09-05T09:00

2022-09-05T09:00

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черноморский флот

украина

одесса

десант

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Эксперт отметил, что некоторые потери, которые имели место, были связаны во многом связаны и с беспечностью военных моряков, причем в самой своей болезненной части, с определенной утратой боевого опыта и сноровки.Тем не менее, наш флот сейчас поддерживает блокаду от нацистских кораблей, чтобы они не прорывались из зоны активных боевых действий, и в любом случае выполняет свои задачи, и его решающая роль еще наступит во время десантирования в районе Одессы, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, черноморский флот, украина, одесса, десант