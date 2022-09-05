Зачем вы это показываете? Военный эксперт о том, почему у Черноморского флота сейчас нелегкие дни - 05.09.2022 Украина.ру
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Зачем вы это показываете? Военный эксперт о том, почему у Черноморского флота сейчас нелегкие дни
Зачем вы это показываете? Военный эксперт о том, почему у Черноморского флота сейчас нелегкие дни - 05.09.2022 Украина.ру
Зачем вы это показываете? Военный эксперт о том, почему у Черноморского флота сейчас нелегкие дни
Спецоперация на Украине показала, что у Черноморского флота сейчас очень нелегкие дни. Пришлось пересмотреть очень многое. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-09-05T09:00
2022-09-05T09:00
новости
черноморский флот
украина
одесса
десант
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Эксперт отметил, что некоторые потери, которые имели место, были связаны во многом связаны и с беспечностью военных моряков, причем в самой своей болезненной части, с определенной утратой боевого опыта и сноровки.Тем не менее, наш флот сейчас поддерживает блокаду от нацистских кораблей, чтобы они не прорывались из зоны активных боевых действий, и в любом случае выполняет свои задачи, и его решающая роль еще наступит во время десантирования в районе Одессы, заключил собеседник издания.
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Новости
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новости, черноморский флот, украина, одесса, десант
Новости, Черноморский флот, Украина, Одесса, десант

Зачем вы это показываете? Военный эксперт о том, почему у Черноморского флота сейчас нелегкие дни

09:00 05.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРепетиция парада ВМФ в Севастополе
Репетиция парада ВМФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Спецоперация на Украине показала, что у Черноморского флота сейчас очень нелегкие дни. Пришлось пересмотреть очень многое. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что некоторые потери, которые имели место, были связаны во многом связаны и с беспечностью военных моряков, причем в самой своей болезненной части, с определенной утратой боевого опыта и сноровки.
"Не переходя на конкретные названия кораблей, скажу, что плавсредства тяжелого класса ходят без ордера, без сопровождения. Если вы проводите операцию по высадке десанта, то на 100% не надо демонстрировать эти кадры в открытом эфире. И если вы проводите операцию по десантированию, то надо вооружать плавсредства какими-либо средствами ПВО, то есть нужна защита с воздуха, а не использовать средства эпохи 1960х годов", - сетует Артамонов.
Тем не менее, наш флот сейчас поддерживает блокаду от нацистских кораблей, чтобы они не прорывались из зоны активных боевых действий, и в любом случае выполняет свои задачи, и его решающая роль еще наступит во время десантирования в районе Одессы, заключил собеседник издания.
 
НовостиЧерноморский флотУкраинаОдессадесант
 
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