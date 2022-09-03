https://ukraina.ru/20220903/1038404432.html
Эксперт рассказал, как изношенные британские гаубицы могут вызвать ядерную катастрофу
Эксперт рассказал, как изношенные британские гаубицы могут вызвать ядерную катастрофу - 03.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как изношенные британские гаубицы могут вызвать ядерную катастрофу
Гаубицы М-777 британского производства, в большом количестве поставленные киевскому режиму, не эксплуатируются на Украине должным образом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук Владимир Ераносян
2022-09-03T07:07
2022-09-03T07:07
2022-09-03T07:07
новости
спецоперация
владимир ераносян
гаубицы
великобритания
всу
запорожская аэс
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Он добавил, что, будучи в принципе надёжными, эти гаубицы не рассчитаны на интенсивное использование в бою, а их стволы требуют охлаждения после каждых 10-15 выстрелов. В сочетании с отсутствием у ВСУ ремонтной базы для М-777 это приводит к резкому увеличению из кругового вероятного отклонения при стрельбе.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, владимир ераносян, гаубицы, великобритания, всу, запорожская аэс
Новости, Спецоперация, Владимир Ераносян, гаубицы, Великобритания, ВСУ, Запорожская АЭС
Эксперт рассказал, как изношенные британские гаубицы могут вызвать ядерную катастрофу
Гаубицы М-777 британского производства, в большом количестве поставленные киевскому режиму, не эксплуатируются на Украине должным образом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук Владимир Ераносян
Он добавил, что, будучи в принципе надёжными, эти гаубицы не рассчитаны на интенсивное использование в бою, а их стволы требуют охлаждения после каждых 10-15 выстрелов. В сочетании с отсутствием у ВСУ ремонтной базы для М-777 это приводит к резкому увеличению из кругового вероятного отклонения при стрельбе.
Это значит, что они будут стрелять по Запорожской АЭС в одно место, чтобы шантажировать, а попадут совсем в другое. А кто гарантирует, что они не попадут в склад отработанного ядерного топлива
Владимир Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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