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Эксперт рассказал, как изношенные британские гаубицы могут вызвать ядерную катастрофу

Эксперт рассказал, как изношенные британские гаубицы могут вызвать ядерную катастрофу - 03.09.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, как изношенные британские гаубицы могут вызвать ядерную катастрофу

Гаубицы М-777 британского производства, в большом количестве поставленные киевскому режиму, не эксплуатируются на Украине должным образом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук Владимир Ераносян

2022-09-03T07:07

2022-09-03T07:07

2022-09-03T07:07

новости

спецоперация

владимир ераносян

гаубицы

великобритания

всу

запорожская аэс

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Он добавил, что, будучи в принципе надёжными, эти гаубицы не рассчитаны на интенсивное использование в бою, а их стволы требуют охлаждения после каждых 10-15 выстрелов. В сочетании с отсутствием у ВСУ ремонтной базы для М-777 это приводит к резкому увеличению из кругового вероятного отклонения при стрельбе.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, владимир ераносян, гаубицы, великобритания, всу, запорожская аэс