Нанести непоправимый ущерб: военный историк Норин рассказал, как спасти Запорожскую АЭС от разрушения - 03.09.2022 Украина.ру
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Нанести непоправимый ущерб: военный историк Норин рассказал, как спасти Запорожскую АЭС от разрушения
Нанести непоправимый ущерб: военный историк Норин рассказал, как спасти Запорожскую АЭС от разрушения - 03.09.2022 Украина.ру
Нанести непоправимый ущерб: военный историк Норин рассказал, как спасти Запорожскую АЭС от разрушения
Россия должна дать миру исчерпывающую информацию о том, что происходит на Запорожской АЭС, и одновременно предпринять военные меры, которые не позволят киевскому режиму продолжать её обстреливать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин
2022-09-03T04:37
2022-09-03T04:37
новости
запорожская аэс
евгений норин
всу
кривой рог
обстрелы
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По словам Норина, для прекращения обстрелов АЭС даже такого изменения нынешней ситуации на фронте, как взятие российскими войсками Кривого Рога, было бы недостаточно.Он отметил, что даже в этом случае киевский режим сможет продолжать обстреливать АЭС с использованием дальнобойных РСЗО HIMARS, поэтому необходимо лишить ВСУ военного потенциала, достаточно для нанесения ударов по ядерному объекту.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, запорожская аэс, евгений норин, всу, кривой рог, обстрелы
Новости, Запорожская АЭС, Евгений Норин, ВСУ, Кривой Рог, обстрелы

Нанести непоправимый ущерб: военный историк Норин рассказал, как спасти Запорожскую АЭС от разрушения

04:37 03.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Россия должна дать миру исчерпывающую информацию о том, что происходит на Запорожской АЭС, и одновременно предпринять военные меры, которые не позволят киевскому режиму продолжать её обстреливать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин

"Надо просто отогнать противника на такую дистанцию, чтобы он не мог обстреливать АЭС. Нужно нанести ему такой ущерб, чтобы он боялся обстреливать АЭС. Выбить у него все дальнобойные средства, чтобы он не мог стрелять", - считает он.

По словам Норина, для прекращения обстрелов АЭС даже такого изменения нынешней ситуации на фронте, как взятие российскими войсками Кривого Рога, было бы недостаточно.
Он отметил, что даже в этом случае киевский режим сможет продолжать обстреливать АЭС с использованием дальнобойных РСЗО HIMARS, поэтому необходимо лишить ВСУ военного потенциала, достаточно для нанесения ударов по ядерному объекту.
Гросси ЮУАЭС - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 16:34
МАГАТЭ под обстрелами украинской артиллерии осматривает Запорожскую АЭС – ВГА ЭнергодараМиссия МАГАТЭ во под руководством главы организации Рафаэля Гросси начала осмотр Запорожской АЭС вопреки непрекращающимся обстрелам украинской артиллерии, заявили в военно-гражданской администрации Энергодара
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиЗапорожская АЭСЕвгений НоринВСУКривой Рогобстрелы
 
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