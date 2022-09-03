Нанести непоправимый ущерб: военный историк Норин рассказал, как спасти Запорожскую АЭС от разрушения
Россия должна дать миру исчерпывающую информацию о том, что происходит на Запорожской АЭС, и одновременно предпринять военные меры, которые не позволят киевскому режиму продолжать её обстреливать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин
"Надо просто отогнать противника на такую дистанцию, чтобы он не мог обстреливать АЭС. Нужно нанести ему такой ущерб, чтобы он боялся обстреливать АЭС. Выбить у него все дальнобойные средства, чтобы он не мог стрелять", - считает он.
По словам Норина, для прекращения обстрелов АЭС даже такого изменения нынешней ситуации на фронте, как взятие российскими войсками Кривого Рога, было бы недостаточно.
Он отметил, что даже в этом случае киевский режим сможет продолжать обстреливать АЭС с использованием дальнобойных РСЗО HIMARS, поэтому необходимо лишить ВСУ военного потенциала, достаточно для нанесения ударов по ядерному объекту.
1 сентября, 16:34МАГАТЭ под обстрелами украинской артиллерии осматривает Запорожскую АЭС – ВГА ЭнергодараМиссия МАГАТЭ во под руководством главы организации Рафаэля Гросси начала осмотр Запорожской АЭС вопреки непрекращающимся обстрелам украинской артиллерии, заявили в военно-гражданской администрации Энергодара
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