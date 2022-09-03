https://ukraina.ru/20220903/1038392346.html

Нанести непоправимый ущерб: военный историк Норин рассказал, как спасти Запорожскую АЭС от разрушения

Нанести непоправимый ущерб: военный историк Норин рассказал, как спасти Запорожскую АЭС от разрушения - 03.09.2022 Украина.ру

Нанести непоправимый ущерб: военный историк Норин рассказал, как спасти Запорожскую АЭС от разрушения

Россия должна дать миру исчерпывающую информацию о том, что происходит на Запорожской АЭС, и одновременно предпринять военные меры, которые не позволят киевскому режиму продолжать её обстреливать. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин

2022-09-03T04:37

2022-09-03T04:37

2022-09-03T04:37

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всу

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обстрелы

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По словам Норина, для прекращения обстрелов АЭС даже такого изменения нынешней ситуации на фронте, как взятие российскими войсками Кривого Рога, было бы недостаточно.Он отметил, что даже в этом случае киевский режим сможет продолжать обстреливать АЭС с использованием дальнобойных РСЗО HIMARS, поэтому необходимо лишить ВСУ военного потенциала, достаточно для нанесения ударов по ядерному объекту.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220901/1038340615.html

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новости, запорожская аэс, евгений норин, всу, кривой рог, обстрелы