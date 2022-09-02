"Мы не слышим голосов": военкор сравнил киевский режим с ситуацией в Аргентине времён диктатуры - 02.09.2022 Украина.ру
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"Мы не слышим голосов": военкор сравнил киевский режим с ситуацией в Аргентине времён диктатуры
"Мы не слышим голосов": военкор сравнил киевский режим с ситуацией в Аргентине времён диктатуры - 02.09.2022 Украина.ру
"Мы не слышим голосов": военкор сравнил киевский режим с ситуацией в Аргентине времён диктатуры
Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал изданию Украина.ру, в чем, на его взгляд, сходство между киевской Украиной и диктаторской Аргентиной прошлых лет
2022-09-02T04:37
2022-09-02T04:37
новости
украина
киев
диктатура
аргентина
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Такое сходство есть, в том смысле, что на Украине нет свободы слова, отмечает он. Ведь недовольных политикой Владимира Зеленского там должно быть очень много, уверен корреспондент.По мнению Сальгадо, этих голосов не слышно, потому что им просто не позволяют звучать. Киевский режим пресекает любые выражения недовольства со стороны общества.Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, диктатура, аргентина
Новости, Украина, Киев, диктатура, Аргентина

"Мы не слышим голосов": военкор сравнил киевский режим с ситуацией в Аргентине времён диктатуры

04:37 02.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНа Украине введены санкции против трех телеканалов
На Украине введены санкции против трех телеканалов - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал изданию Украина.ру, в чем, на его взгляд, сходство между киевской Украиной и диктаторской Аргентиной прошлых лет
Такое сходство есть, в том смысле, что на Украине нет свободы слова, отмечает он. Ведь недовольных политикой Владимира Зеленского там должно быть очень много, уверен корреспондент.
И тем не менее, на Украине никто не протестует против убийства собственных военнопленных (в Еленовке – ред.), нет СМИ, которые бы возмущались обстрелами киевским режимом Запорожской АЭС.
Себастьян Сальгадо
Себастьян Сальгадо
Военный корреспондент из Аргентины
По мнению Сальгадо, этих голосов не слышно, потому что им просто не позволяют звучать. Киевский режим пресекает любые выражения недовольства со стороны общества.
Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке
31 июля, 16:44
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