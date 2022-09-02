https://ukraina.ru/20220902/1038335849.html

"Мы не слышим голосов": военкор сравнил киевский режим с ситуацией в Аргентине времён диктатуры

"Мы не слышим голосов": военкор сравнил киевский режим с ситуацией в Аргентине времён диктатуры - 02.09.2022 Украина.ру

"Мы не слышим голосов": военкор сравнил киевский режим с ситуацией в Аргентине времён диктатуры

Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал изданию Украина.ру, в чем, на его взгляд, сходство между киевской Украиной и диктаторской Аргентиной прошлых лет

2022-09-02T04:37

2022-09-02T04:37

2022-09-02T04:37

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Такое сходство есть, в том смысле, что на Украине нет свободы слова, отмечает он. Ведь недовольных политикой Владимира Зеленского там должно быть очень много, уверен корреспондент.По мнению Сальгадо, этих голосов не слышно, потому что им просто не позволяют звучать. Киевский режим пресекает любые выражения недовольства со стороны общества.Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220731/1037055888.html

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новости, украина, киев, диктатура, аргентина