"Мы не слышим голосов": военкор сравнил киевский режим с ситуацией в Аргентине времён диктатуры
Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал изданию Украина.ру, в чем, на его взгляд, сходство между киевской Украиной и диктаторской Аргентиной прошлых лет
Такое сходство есть, в том смысле, что на Украине нет свободы слова, отмечает он. Ведь недовольных политикой Владимира Зеленского там должно быть очень много, уверен корреспондент.
И тем не менее, на Украине никто не протестует против убийства собственных военнопленных (в Еленовке – ред.), нет СМИ, которые бы возмущались обстрелами киевским режимом Запорожской АЭС.
По мнению Сальгадо, этих голосов не слышно, потому что им просто не позволяют звучать. Киевский режим пресекает любые выражения недовольства со стороны общества.
Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
31 июля, 16:44Россия пригласила международных экспертов для расследования обстрела СИЗО в ЕленовкеРоссия официально пригласила экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в интересах объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные военнослужащие киевского режима. Об этом сообщила 31 июля пресс-служба Минобороны РФ