Лавров предупредил о катастрофе в результате провокаций украинских диверсантов - 01.09.2022 Украина.ру
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Лавров предупредил о катастрофе в результате провокаций украинских диверсантов
Лавров предупредил о катастрофе в результате провокаций украинских диверсантов - 01.09.2022 Украина.ру
Лавров предупредил о катастрофе в результате провокаций украинских диверсантов
Москва надеется, что провокации, которые продолжает Украина в ситуации с Запорожской атомной электростанцией (АЭС), в том числе сегодняшняя высадка десанта там, не приведут к катастрофе. Об этом 1 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО
2022-09-01T12:07
2022-09-01T12:07
сергей лавров
провокации
новости
катастрофа
запорожская аэс
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"Миссия там находится сегодня, как я понимаю, вы абсолютно правы - были сообщения наших военных о высадке двух диверсионных групп, которые были нейтрализованы. Я считаю, что это очень большая цена за то, чтобы мировое сообщество узнало правду, но если Украина того хочет добиться именно таким образом и хочет показать, что она из себя представляет, надеюсь только это не приведет к какой-то катастрофе", - сказал ЛавровРанее утром Минобороны РФ сообщило о высадке украинского десанта в количестве 60 человек в Каховском водохранилище. По информации военных, целью диверсии должна была стать ЗАЭС.Вооруженные силы России пресекли попытку украинских диверсантов высадиться около Запорожской АЭС, они потопили две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ.
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сергей лавров, провокации, новости, катастрофа, запорожская аэс
Сергей Лавров, провокации, Новости, катастрофа, Запорожская АЭС

Лавров предупредил о катастрофе в результате провокаций украинских диверсантов

12:07 01.09.2022
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкРабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
© МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Москва надеется, что провокации, которые продолжает Украина в ситуации с Запорожской атомной электростанцией (АЭС), в том числе сегодняшняя высадка десанта там, не приведут к катастрофе. Об этом 1 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО
"Миссия там находится сегодня, как я понимаю, вы абсолютно правы - были сообщения наших военных о высадке двух диверсионных групп, которые были нейтрализованы. Я считаю, что это очень большая цена за то, чтобы мировое сообщество узнало правду, но если Украина того хочет добиться именно таким образом и хочет показать, что она из себя представляет, надеюсь только это не приведет к какой-то катастрофе", - сказал Лавров
Ранее утром Минобороны РФ сообщило о высадке украинского десанта в количестве 60 человек в Каховском водохранилище. По информации военных, целью диверсии должна была стать ЗАЭС.
Вооруженные силы России пресекли попытку украинских диверсантов высадиться около Запорожской АЭС, они потопили две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ.
- РИА Новости, 1920, 01.09.2022
10:57
Российские военные потопили баржи с диверсантами недалеко от Запорожской АЭСВооруженные силы России пресекли попытку украинских диверсантов высадиться около Запорожской АЭС на двух самоходных баржах. Об этом сообщили 1 сентября в Минобороны РФ
 
Сергей ЛавровпровокацииНовостикатастрофаЗапорожская АЭС
 
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