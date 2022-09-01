https://ukraina.ru/20220901/1038322973.html

Лавров предупредил о катастрофе в результате провокаций украинских диверсантов

Лавров предупредил о катастрофе в результате провокаций украинских диверсантов - 01.09.2022 Украина.ру

Лавров предупредил о катастрофе в результате провокаций украинских диверсантов

Москва надеется, что провокации, которые продолжает Украина в ситуации с Запорожской атомной электростанцией (АЭС), в том числе сегодняшняя высадка десанта там, не приведут к катастрофе. Об этом 1 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами МГИМО

2022-09-01T12:07

2022-09-01T12:07

2022-09-01T12:07

сергей лавров

провокации

новости

катастрофа

запорожская аэс

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"Миссия там находится сегодня, как я понимаю, вы абсолютно правы - были сообщения наших военных о высадке двух диверсионных групп, которые были нейтрализованы. Я считаю, что это очень большая цена за то, чтобы мировое сообщество узнало правду, но если Украина того хочет добиться именно таким образом и хочет показать, что она из себя представляет, надеюсь только это не приведет к какой-то катастрофе", - сказал ЛавровРанее утром Минобороны РФ сообщило о высадке украинского десанта в количестве 60 человек в Каховском водохранилище. По информации военных, целью диверсии должна была стать ЗАЭС.Вооруженные силы России пресекли попытку украинских диверсантов высадиться около Запорожской АЭС, они потопили две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ.

https://ukraina.ru/20220901/1038319970.html

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2022

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сергей лавров, провокации, новости, катастрофа, запорожская аэс