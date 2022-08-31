https://ukraina.ru/20220831/1038292525.html
Почему Запад требует битвы за Харьков и чем хочет похвастаться Украина - Килинкаров. Видео
Почему Запад требует битвы за Харьков и чем хочет похвастаться Украина - Килинкаров. Видео - 31.08.2022 Украина.ру
Почему Запад требует битвы за Харьков и чем хочет похвастаться Украина - Килинкаров. Видео
Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал смерть Михаила Горбачёва, планы Украины по контрнаступлению, а... Украина.ру, 31.08.2022
2022-08-31T13:32
2022-08-31T13:32
2022-08-31T13:32
видео
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Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал смерть Михаила Горбачёва, планы Украины по контрнаступлению, а также рассказал, может ли визит инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС повлиять на обстрелы станции со стороны ВСУ:01:05 – Смерть Горбачёва. В чем главная вина первого и последнего президента СССР? 02:55 – Обстрелы Запорожской АЭС и визит инспекции МАГАТЭ;06:38 - Киев вводит жёсткую цензуру для СМИ. О чем это говорит; 0:40 – Чем обусловлено наступление ВСУ на Харьков?20:20 – Почему мы не признали Украину страной-спонсором терроризма?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, видео
Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал смерть Михаила Горбачёва, планы Украины по контрнаступлению, а также рассказал, может ли визит инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС повлиять на обстрелы станции со стороны ВСУ:
01:05 – Смерть Горбачёва. В чем главная вина первого и последнего президента СССР?
02:55 – Обстрелы Запорожской АЭС и визит инспекции МАГАТЭ;
06:38 - Киев вводит жёсткую цензуру для СМИ. О чем это говорит;
0:40 – Чем обусловлено наступление ВСУ на Харьков?
20:20 – Почему мы не признали Украину страной-спонсором терроризма?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.