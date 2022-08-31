https://ukraina.ru/20220831/1038292525.html

Почему Запад требует битвы за Харьков и чем хочет похвастаться Украина - Килинкаров. Видео

Почему Запад требует битвы за Харьков и чем хочет похвастаться Украина - Килинкаров. Видео - 31.08.2022 Украина.ру

Почему Запад требует битвы за Харьков и чем хочет похвастаться Украина - Килинкаров. Видео

Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал смерть Михаила Горбачёва, планы Украины по контрнаступлению, а... Украина.ру, 31.08.2022

2022-08-31T13:32

2022-08-31T13:32

2022-08-31T13:32

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Народный депутат Украины 5-7 созывов Спиридон Килинкаров в эфире Украина.ру прокомментировал смерть Михаила Горбачёва, планы Украины по контрнаступлению, а также рассказал, может ли визит инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС повлиять на обстрелы станции со стороны ВСУ:01:05 – Смерть Горбачёва. В чем главная вина первого и последнего президента СССР? 02:55 – Обстрелы Запорожской АЭС и визит инспекции МАГАТЭ;06:38 - Киев вводит жёсткую цензуру для СМИ. О чем это говорит; 0:40 – Чем обусловлено наступление ВСУ на Харьков?20:20 – Почему мы не признали Украину страной-спонсором терроризма?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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