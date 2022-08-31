https://ukraina.ru/20220831/1038287822.html

Кто победит в войне на истощение и где полыхнет после Ирака – Дудаков. Видео

Кто победит в войне на истощение и где полыхнет после Ирака – Дудаков. Видео - 31.08.2022 Украина.ру

Кто победит в войне на истощение и где полыхнет после Ирака – Дудаков. Видео

Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал о возможном развитии ситуации вокруг Запорожской АЭС, а также о назревающем расколе в... Украина.ру, 31.08.2022

2022-08-31T11:37

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2022-08-31T11:37

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Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал о возможном развитии ситуации вокруг Запорожской АЭС, а также о назревающем расколе в американском обществе и перспективах краха США:00:44 - Ситуация вокруг Запорожской АЭС: какую игру ведут США? Ожидать ли международного скандала после визита делегации МАГАТЭ?03:51 - Как воспринимать заявление Генсека НАТО Йенса Столтенберга в отношении Арктической зоны?05:29 - Политический кризис в Багдаде: каковы интересы США и какая страна на очереди?08:30 - Признаки краха США от обозревателя американской газеты Дона Федера: какова вероятность такого сценария?10:47 - Шансы на победу Дональда Трампа в президентских выборах в 2024 году?12:09 - Заявление экс-госсекретаря США Майка Помпео о выводе американских войск из Афганистана в 2021 году: может ли это повлечь за собой повторение крупнейшей национальной трагедии?Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости усилить присутствие альянса в Арктике. Он объяснил это тем, что в последнее время Россия активизировалась в этом регионе. Кроме того, по его словам, к Арктике проявляет интерес Китай.В российском МИДе говорили, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО может осложнить обстановку в Арктике. 25 августа Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество Китая и России в Арктике — это угроза для интересов и ценностей НАТО. 27 августа стало известно, что США намерены ввести должность посла по особым поручениям в арктическом регионе.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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