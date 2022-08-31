Кто победит в войне на истощение и где полыхнет после Ирака – Дудаков. Видео - 31.08.2022 Украина.ру
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Кто победит в войне на истощение и где полыхнет после Ирака – Дудаков. Видео
Кто победит в войне на истощение и где полыхнет после Ирака – Дудаков. Видео - 31.08.2022 Украина.ру
Кто победит в войне на истощение и где полыхнет после Ирака – Дудаков. Видео
Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал о возможном развитии ситуации вокруг Запорожской АЭС, а также о назревающем расколе в... Украина.ру, 31.08.2022
2022-08-31T11:37
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Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал о возможном развитии ситуации вокруг Запорожской АЭС, а также о назревающем расколе в американском обществе и перспективах краха США:00:44 - Ситуация вокруг Запорожской АЭС: какую игру ведут США? Ожидать ли международного скандала после визита делегации МАГАТЭ?03:51 - Как воспринимать заявление Генсека НАТО Йенса Столтенберга в отношении Арктической зоны?05:29 - Политический кризис в Багдаде: каковы интересы США и какая страна на очереди?08:30 - Признаки краха США от обозревателя американской газеты Дона Федера: какова вероятность такого сценария?10:47 - Шансы на победу Дональда Трампа в президентских выборах в 2024 году?12:09 - Заявление экс-госсекретаря США Майка Помпео о выводе американских войск из Афганистана в 2021 году: может ли это повлечь за собой повторение крупнейшей национальной трагедии?Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости усилить присутствие альянса в Арктике. Он объяснил это тем, что в последнее время Россия активизировалась в этом регионе. Кроме того, по его словам, к Арктике проявляет интерес Китай.В российском МИДе говорили, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО может осложнить обстановку в Арктике. 25 августа Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество Китая и России в Арктике — это угроза для интересов и ценностей НАТО. 27 августа стало известно, что США намерены ввести должность посла по особым поручениям в арктическом регионе.
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Кто победит в войне на истощение и где полыхнет после Ирака – Дудаков. Видео

11:37 31.08.2022
 
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Политолог-американист Малек Дудаков в эфире Украина.ру рассказал о возможном развитии ситуации вокруг Запорожской АЭС, а также о назревающем расколе в американском обществе и перспективах краха США:
00:44 - Ситуация вокруг Запорожской АЭС: какую игру ведут США? Ожидать ли международного скандала после визита делегации МАГАТЭ?
03:51 - Как воспринимать заявление Генсека НАТО Йенса Столтенберга в отношении Арктической зоны?
05:29 - Политический кризис в Багдаде: каковы интересы США и какая страна на очереди?
08:30 - Признаки краха США от обозревателя американской газеты Дона Федера: какова вероятность такого сценария?
10:47 - Шансы на победу Дональда Трампа в президентских выборах в 2024 году?
12:09 - Заявление экс-госсекретаря США Майка Помпео о выводе американских войск из Афганистана в 2021 году: может ли это повлечь за собой повторение крупнейшей национальной трагедии?
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости усилить присутствие альянса в Арктике. Он объяснил это тем, что в последнее время Россия активизировалась в этом регионе. Кроме того, по его словам, к Арктике проявляет интерес Китай.
В российском МИДе говорили, что присоединение Финляндии и Швеции к НАТО может осложнить обстановку в Арктике. 25 августа Йенс Столтенберг заявил, что сотрудничество Китая и России в Арктике — это угроза для интересов и ценностей НАТО. 27 августа стало известно, что США намерены ввести должность посла по особым поручениям в арктическом регионе.
 
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12:00Обстрелы ЗАЭС, жертвы ВСУ, освобождение сотен населенных пунктов. Главное на Украине на 12:00 31 августа
11:52Захарова: Киев пытается осложнить визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
11:37Кто победит в войне на истощение и где полыхнет после Ирака – Дудаков. Видео
11:24ВСУ сожгли 15 тысяч тонн зерна в Токмаке
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