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В Бердянске у штаба волонтеров "Мы вместе с Россией" произошел взрыв

В Бердянске у штаба волонтеров "Мы вместе с Россией" произошел взрыв - 31.08.2022 Украина.ру

В Бердянске у штаба волонтеров "Мы вместе с Россией" произошел взрыв

Боевики киевского режима попытались взорвать штаб движения "Мы вместе с Россией" в Бердянске Запорожской области. Об этом 30 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона, председатель движения Владимир Рогов в своем Telegram-канале

2022-08-31T10:34

2022-08-31T10:34

2022-08-31T10:34

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В результате взрыва был поврежден кирпичный фасад, разбиты стекла, в одной из комнат оторвало карниз. Пострадавших нет, местные власти оценивают это как теракт со стороны "поборников киевского режима". Ранее украинские террористы пытались взорвать штабы организации в Мелитополе и Приазовском, напомнил Рогов. По его словам, теракты не остановят волонтеров, которые помогают и поддерживают местных жителей.

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новости, бердянск, взрыв, штаб, россия, запорожская область, рогов, украина