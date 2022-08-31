В Бердянске у штаба волонтеров "Мы вместе с Россией" произошел взрыв - 31.08.2022 Украина.ру
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В Бердянске у штаба волонтеров "Мы вместе с Россией" произошел взрыв
В Бердянске у штаба волонтеров "Мы вместе с Россией" произошел взрыв - 31.08.2022 Украина.ру
В Бердянске у штаба волонтеров "Мы вместе с Россией" произошел взрыв
Боевики киевского режима попытались взорвать штаб движения "Мы вместе с Россией" в Бердянске Запорожской области. Об этом 30 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона, председатель движения Владимир Рогов в своем Telegram-канале
2022-08-31T10:34
2022-08-31T10:34
новости
бердянск
взрыв
штаб
россия
запорожская область
рогов
украина
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В результате взрыва был поврежден кирпичный фасад, разбиты стекла, в одной из комнат оторвало карниз. Пострадавших нет, местные власти оценивают это как теракт со стороны "поборников киевского режима". Ранее украинские террористы пытались взорвать штабы организации в Мелитополе и Приазовском, напомнил Рогов. По его словам, теракты не остановят волонтеров, которые помогают и поддерживают местных жителей.
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новости, бердянск, взрыв, штаб, россия, запорожская область, рогов, украина
Новости, Бердянск, взрыв, штаб, Россия, Запорожская область, Рогов, Украина

В Бердянске у штаба волонтеров "Мы вместе с Россией" произошел взрыв

10:34 31.08.2022
 
Взрыв у штаба "Мы вместе с Россией" в Бердянске
Взрыв у штаба Мы вместе с Россией в Бердянске
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Боевики киевского режима попытались взорвать штаб движения "Мы вместе с Россией" в Бердянске Запорожской области. Об этом 30 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона, председатель движения Владимир Рогов в своем Telegram-канале
В результате взрыва был поврежден кирпичный фасад, разбиты стекла, в одной из комнат оторвало карниз. Пострадавших нет, местные власти оценивают это как теракт со стороны "поборников киевского режима".
"В своём бессилии они продолжают "сражаться" со своими бывшими согражданами – обычными людьми, проживающими на освобождённых территориях, а также зданиями, где этим людям помогают продуктами, детскими вещами и всем необходимым для нормальной мирной жизни", - заявил Рогов.
Ранее украинские террористы пытались взорвать штабы организации в Мелитополе и Приазовском, напомнил Рогов. По его словам, теракты не остановят волонтеров, которые помогают и поддерживают местных жителей.
- РИА Новости, 1920, 29.08.2022
29 августа, 17:55
В Мелитополе прогремели взрывы - СМИПоявились сообщения о взрывах в Мелитополе, который находится под контролем российских войск. По информации, прогремело 5 взрывов, сообщает 29 августа корреспондент РИА Новости
 
НовостиБердянсквзрывштабРоссияЗапорожская областьРоговУкраина
 
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