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В Бердянске у штаба волонтеров "Мы вместе с Россией" произошел взрыв
В Бердянске у штаба волонтеров "Мы вместе с Россией" произошел взрыв - 31.08.2022 Украина.ру
В Бердянске у штаба волонтеров "Мы вместе с Россией" произошел взрыв
Боевики киевского режима попытались взорвать штаб движения "Мы вместе с Россией" в Бердянске Запорожской области. Об этом 30 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона, председатель движения Владимир Рогов в своем Telegram-канале
2022-08-31T10:34
2022-08-31T10:34
2022-08-31T10:34
новости
бердянск
взрыв
штаб
россия
запорожская область
рогов
украина
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В результате взрыва был поврежден кирпичный фасад, разбиты стекла, в одной из комнат оторвало карниз. Пострадавших нет, местные власти оценивают это как теракт со стороны "поборников киевского режима". Ранее украинские террористы пытались взорвать штабы организации в Мелитополе и Приазовском, напомнил Рогов. По его словам, теракты не остановят волонтеров, которые помогают и поддерживают местных жителей.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бердянск, взрыв, штаб, россия, запорожская область, рогов, украина
Новости, Бердянск, взрыв, штаб, Россия, Запорожская область, Рогов, Украина
В Бердянске у штаба волонтеров "Мы вместе с Россией" произошел взрыв
Боевики киевского режима попытались взорвать штаб движения "Мы вместе с Россией" в Бердянске Запорожской области. Об этом 30 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона, председатель движения Владимир Рогов в своем Telegram-канале