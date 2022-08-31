https://ukraina.ru/20220831/1038280428.html
"Одно из важнейший направлений": российская электроника получит "беспрецедентное финансирование"
"Одно из важнейший направлений": российская электроника получит "беспрецедентное финансирование" - 31.08.2022 Украина.ру
"Одно из важнейший направлений": российская электроника получит "беспрецедентное финансирование"
В России запланировали выделить на развитие электронной промышленности беспрецедентный объем финансирования, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на технологической сессии по электронике
2022-08-31T08:27
2022-08-31T08:27
2022-08-31T08:27
михаил мишустин
новости
электроника
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По его словам, электронная промышленность — одно из важнейших направлений для укрепления технологического суверенитета государства.Предстоит большая совместная работа государства, бизнеса, научного сообщества по созданию наукоемких продуктов, услуг и обеспечению конкурентоспособности нашей страны в сфере высоких технологий, заключил Мишустин.В сентябре правительство РФ доложит президенту страны об итогах серии совещаний, посвященных вопросам социального и экономического развития как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный срок.
https://ukraina.ru/20220831/1038278334.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
михаил мишустин, новости, электроника
"Одно из важнейший направлений": российская электроника получит "беспрецедентное финансирование"
В России запланировали выделить на развитие электронной промышленности беспрецедентный объем финансирования, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на технологической сессии по электронике
В первом полугодии провели стратегическую сессию, определили перспективный облик электронной промышленности, обозначили совершенно конкретные цели и задачи их достижения. Отрасль будет получать беспрецедентное финансирование, причем оно длинное — на восемь лет мы сделали планы.
Михаил Мишустин
премьер-министр РФ
По его словам, электронная промышленность — одно из важнейших направлений для укрепления технологического суверенитета государства.
Предстоит большая совместная работа государства, бизнеса, научного сообщества по созданию наукоемких продуктов, услуг и обеспечению конкурентоспособности нашей страны в сфере высоких технологий, заключил Мишустин.
В сентябре правительство РФ доложит президенту страны об итогах серии совещаний, посвященных вопросам социального и экономического развития как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный срок.