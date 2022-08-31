https://ukraina.ru/20220831/1038280428.html

"Одно из важнейший направлений": российская электроника получит "беспрецедентное финансирование"

"Одно из важнейший направлений": российская электроника получит "беспрецедентное финансирование" - 31.08.2022 Украина.ру

"Одно из важнейший направлений": российская электроника получит "беспрецедентное финансирование"

В России запланировали выделить на развитие электронной промышленности беспрецедентный объем финансирования, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на технологической сессии по электронике

2022-08-31T08:27

2022-08-31T08:27

2022-08-31T08:27

михаил мишустин

новости

электроника

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По его словам, электронная промышленность — одно из важнейших направлений для укрепления технологического суверенитета государства.Предстоит большая совместная работа государства, бизнеса, научного сообщества по созданию наукоемких продуктов, услуг и обеспечению конкурентоспособности нашей страны в сфере высоких технологий, заключил Мишустин.В сентябре правительство РФ доложит президенту страны об итогах серии совещаний, посвященных вопросам социального и экономического развития как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный срок.

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михаил мишустин, новости, электроника