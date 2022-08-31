"Одно из важнейший направлений": российская электроника получит "беспрецедентное финансирование" - 31.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220831/1038280428.html
"Одно из важнейший направлений": российская электроника получит "беспрецедентное финансирование"
"Одно из важнейший направлений": российская электроника получит "беспрецедентное финансирование" - 31.08.2022 Украина.ру
"Одно из важнейший направлений": российская электроника получит "беспрецедентное финансирование"
В России запланировали выделить на развитие электронной промышленности беспрецедентный объем финансирования, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на технологической сессии по электронике
2022-08-31T08:27
2022-08-31T08:27
михаил мишустин
новости
электроника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102641/10/1026411085_0:175:2623:1650_1920x0_80_0_0_8bfc2bf022f70a7808d406719bfe80fb.jpg
По его словам, электронная промышленность — одно из важнейших направлений для укрепления технологического суверенитета государства.Предстоит большая совместная работа государства, бизнеса, научного сообщества по созданию наукоемких продуктов, услуг и обеспечению конкурентоспособности нашей страны в сфере высоких технологий, заключил Мишустин.В сентябре правительство РФ доложит президенту страны об итогах серии совещаний, посвященных вопросам социального и экономического развития как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный срок.
https://ukraina.ru/20220831/1038278334.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102641/10/1026411085_126:0:2566:1830_1920x0_80_0_0_db45d6475506fd75d46d54996a28d4a8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
михаил мишустин, новости, электроника
Михаил Мишустин, Новости, электроника

"Одно из важнейший направлений": российская электроника получит "беспрецедентное финансирование"

08:27 31.08.2022
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПремьер-министр М. Мишустин провел заседание правительства РФ
Премьер-министр М. Мишустин провел заседание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
В России запланировали выделить на развитие электронной промышленности беспрецедентный объем финансирования, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на технологической сессии по электронике
В первом полугодии провели стратегическую сессию, определили перспективный облик электронной промышленности, обозначили совершенно конкретные цели и задачи их достижения. Отрасль будет получать беспрецедентное финансирование, причем оно длинное — на восемь лет мы сделали планы.
Михаил Мишустин
премьер-министр РФ
По его словам, электронная промышленность — одно из важнейших направлений для укрепления технологического суверенитета государства.
Предстоит большая совместная работа государства, бизнеса, научного сообщества по созданию наукоемких продуктов, услуг и обеспечению конкурентоспособности нашей страны в сфере высоких технологий, заключил Мишустин.
В сентябре правительство РФ доложит президенту страны об итогах серии совещаний, посвященных вопросам социального и экономического развития как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный срок.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
07:57
Хроника энергетической войны: последние события
 
Михаил МишустинНовостиэлектроника
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00Обстрелы ЗАЭС, жертвы ВСУ, освобождение сотен населенных пунктов. Главное на Украине на 12:00 31 августа
11:52Захарова: Киев пытается осложнить визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
11:37Кто победит в войне на истощение и где полыхнет после Ирака – Дудаков. Видео
11:24ВСУ сожгли 15 тысяч тонн зерна в Токмаке
10:34В Бердянске у штаба волонтеров "Мы вместе с Россией" произошел взрыв
10:29Военный эксперт объяснил, почему провал ВСУ под Херсоном не поможет русским войскам в Донбассе
10:24Украинский "камикадзе" нанес удар по администрации Энергодара
10:01Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве
09:53ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
09:34Шольц назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными
09:25"Северный поток" остановили на ремонт
09:03Александр Бородай: Захарченко очень хотел лично встретиться с Путиным, наедине
09:02В греческой Компартии связали имя Горбачева с последним актом контрреволюции в СССР
09:00Вступление в НАТО, террор освобожденных территорий, удары по РФ. Главное на Украине на утро 31 августа
08:44Положил конец холодной войне и обуздал опасную гонку вооружений – экс - посол США в СССР о Горбачеве
08:30Сапоньков объяснил, почему ВСУ пытаются разбомбить мосты в Херсонской области
08:27"Одно из важнейший направлений": российская электроника получит "беспрецедентное финансирование"
08:26Очаков в период СВО. База НАТО в устье Днепра
08:15Военный журналист рассказал, почему в Новой Каховке объявляли эвакуацию с рабочих мест
08:12"Сыграл важную роль": в Японии оценили вклад Горбачева в дело уничтожения ядерного оружия
Лента новостейМолния