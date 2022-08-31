Главное на 31 августа: в России и в мире
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220831/1038276249.html
Главное на 31 августа: в России и в мире
Главное на 31 августа: в России и в мире
Главное на 31 августа: в России и в мире
О чем Сергей Лавров будут беседовать со своим коллегой из Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в то время, как директор израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа прибудет в Вашингтон? Читайте подробности в подборке Украина.ру
2022-08-31T05:16
2022-08-31T05:16
эксклюзив
анонс
главное
экономика
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_2a30418dc5baf136849b08b914013c5d.jpg
Россия– Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительстваОб этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.– Пройдут переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его иранского коллеги Хосейна Амира АбдоллахианаМинистры обсудят ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также совместные проекты РФ и Ирана в области энергетики и транспорта– В Краснодаре продолжится рассмотрение иска бизнесмена Олега Дерипаски к бизнесмену Олегу Тинькову и корпорации Meta*Ранее адвокат Дерипаски Алексей Мельников сообщал, что его доверитель добивается через суд признания не соответствующей действительности информации, опубликованной несколько месяцев назад Тиньковым в одной из социальных сетей корпорации Meta, удаления данной информации и компенсации морального вреда в размере 2 млрд рублей. Суд рассматривает иск в закрытом режиме.– Снизятся пошлины на экспорт зерновых из РоссииСнижение составит 15,5%. Пошлина на пшеницу из РФ снизится до 4 053,8 рубля с 4 794,7 рубля за тонну неделей ранее, на ячмень – до 2 729,3 рубля с 3 092,1 рубля за тонну, на кукурузу – до 3 569,9 рубля с 3 862,4 рубля неделей ранее.Новые ставки пошлин будут действовать по 6 сентября включительно.– Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету к 100-летию Чеченской Республики– Будет приостановлен транспорт газа по "Северному потоку""Газпром" прекратит прокачку топлива по трубопроводу "Северный поток" с 4:00 мск 31 августа и до 4:00 мск 3 сентября. Остановка магистрали связана с проведением ремонта на компрессорной станции (КС) "Портовая".Ближнее зарубежье – Начнется инспекционная поездка МАГАТЭ на Запорожскую АЭСМиссия продлится с 31 августа по 3 сентября. Ожидается, что на ЗАЭС, которая находится под контролем России, доставят запчасти и приборы радиационного контроля.Миссию возглавит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Кроме него в состав делегации вошли 13 экспертов из разных стран.Мир– В чешской столице откроется "Форум за европейскую демократическую Украину"– Состоится неформальная встреча министров иностранных дел ЕС В повестке встречи – вопрос о запрете на выдачу россиянам шенгенских виз. Главы МИД заседают с 30 августа. – Ожидается визит еврокомиссара по продвижению европейского образа жизни Маргаритиса Схинаса в Польшу – Состоится визит в США директора израильской разведслужбы "Моссад" Давида БарнеаВ Вашингтон он прибудет, чтобы заявить о позиции Израиля по вопросу восстановления ядерного соглашения с Ираном.Барнеа на этой неделе заявил, что разведслужбы Израиля готовы действовать против Ирана во имя защиты интересов страны несмотря на то, что западные страны могут в скором времени договориться с Тегераном о возобновлении действия ядерного соглашения.– Визит главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара в ОАЭИзвестно, что Джайшанкар посетит ОАЭ с 31 августа по 2 сентября для участия в третьем раунде индийско-эмиратского стратегического диалога.– В США будут завершены сделки с "Северсталью"Министерство финансов США выдало генеральную лицензию на сделки с российской "Северсталью", Nordgold и другими компаниями Алексея Мордашова до 31 августа.– Во Франции завершится действие скидок на топливо на АЗС TotalEnergiesСкидка действовала с 1 июля по 31 августа и была введена на местных придорожных заправках в размере 0,12 евро на литр топлива. С учетом государственной скидки на топливо, равной 0,18 евро, суммарная скидка на заправках компании достигала 0,30 евро на литр.– В Афганистане пройдут мероприятия в честь годовщины вывода из страны войск СШАПредставители террористического движения "Талибан"** объявили 31 августа государственным праздником в Афганистане в честь годовщины вывода из страны американских военных. Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода военнослужащих США, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа 2021 года вошли в Кабул, объявив о завершении войны, а затем сформировали правительство.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ukraina.ru/20220825/1038077098.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036438916_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_fc4f644f65a31b1e3b35f087b8694727.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, анонс, главное, экономика, политика
Эксклюзив, анонс, главное, Экономика, политика

Главное на 31 августа: в России и в мире

05:16 31.08.2022
 
© rawpixel.com
© rawpixel.com
Читать в
О чем Сергей Лавров будут беседовать со своим коллегой из Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в то время, как директор израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа прибудет в Вашингтон? Читайте подробности в подборке Украина.ру

Россия

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В середине недели состоится совещание с членами правительства, мы еще анонсируем профильную тему. К этому мероприятию традиционно идет подготовка.
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
Пройдут переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его иранского коллеги Хосейна Амира Абдоллахиана
Министры обсудят ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также совместные проекты РФ и Ирана в области энергетики и транспорта
В Краснодаре продолжится рассмотрение иска бизнесмена Олега Дерипаски к бизнесмену Олегу Тинькову и корпорации Meta*
Ранее адвокат Дерипаски Алексей Мельников сообщал, что его доверитель добивается через суд признания не соответствующей действительности информации, опубликованной несколько месяцев назад Тиньковым в одной из социальных сетей корпорации Meta, удаления данной информации и компенсации морального вреда в размере 2 млрд рублей. Суд рассматривает иск в закрытом режиме.
Снизятся пошлины на экспорт зерновых из России
Снижение составит 15,5%. Пошлина на пшеницу из РФ снизится до 4 053,8 рубля с 4 794,7 рубля за тонну неделей ранее, на ячмень – до 2 729,3 рубля с 3 092,1 рубля за тонну, на кукурузу – до 3 569,9 рубля с 3 862,4 рубля неделей ранее.
Новые ставки пошлин будут действовать по 6 сентября включительно.
Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету к 100-летию Чеченской Республики
Будет приостановлен транспорт газа по "Северному потоку"
"Газпром" прекратит прокачку топлива по трубопроводу "Северный поток" с 4:00 мск 31 августа и до 4:00 мск 3 сентября. Остановка магистрали связана с проведением ремонта на компрессорной станции (КС) "Портовая".

Ближнее зарубежье

Начнется инспекционная поездка МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Миссия продлится с 31 августа по 3 сентября. Ожидается, что на ЗАЭС, которая находится под контролем России, доставят запчасти и приборы радиационного контроля.
Миссию возглавит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Кроме него в состав делегации вошли 13 экспертов из разных стран.

Мир

В чешской столице откроется "Форум за европейскую демократическую Украину"
Состоится неформальная встреча министров иностранных дел ЕС
В повестке встречи – вопрос о запрете на выдачу россиянам шенгенских виз. Главы МИД заседают с 30 августа.
Ожидается визит еврокомиссара по продвижению европейского образа жизни Маргаритиса Схинаса в Польшу
Состоится визит в США директора израильской разведслужбы "Моссад" Давида Барнеа
В Вашингтон он прибудет, чтобы заявить о позиции Израиля по вопросу восстановления ядерного соглашения с Ираном.
Барнеа на этой неделе заявил, что разведслужбы Израиля готовы действовать против Ирана во имя защиты интересов страны несмотря на то, что западные страны могут в скором времени договориться с Тегераном о возобновлении действия ядерного соглашения.
Визит главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара в ОАЭ
Известно, что Джайшанкар посетит ОАЭ с 31 августа по 2 сентября для участия в третьем раунде индийско-эмиратского стратегического диалога.
В США будут завершены сделки с "Северсталью"
Министерство финансов США выдало генеральную лицензию на сделки с российской "Северсталью", Nordgold и другими компаниями Алексея Мордашова до 31 августа.
Во Франции завершится действие скидок на топливо на АЗС TotalEnergies
Скидка действовала с 1 июля по 31 августа и была введена на местных придорожных заправках в размере 0,12 евро на литр топлива. С учетом государственной скидки на топливо, равной 0,18 евро, суммарная скидка на заправках компании достигала 0,30 евро на литр.
В Афганистане пройдут мероприятия в честь годовщины вывода из страны войск США
Представители террористического движения "Талибан"** объявили 31 августа государственным праздником в Афганистане в честь годовщины вывода из страны американских военных.
Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода военнослужащих США, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа 2021 года вошли в Кабул, объявив о завершении войны, а затем сформировали правительство.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
- РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 08:59
"Недвусмысленный сигнал": во Франции осудили идею послать войска НАТО на УкраинуРеализация идеи французского генерала Мишеля Яковлефф отправить американских, французских или голландских военных сражаться на Украину не соответствует интересам Парижа, сказал обозреватель Boulevard Voltaire Арно Флорак
 
ЭксклюзиванонсглавноеЭкономикаполитика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:15"Нельзя показывать": Хазин рассказал, что на самом деле скрывает Украина в хранилище Запорожской АЭС
07:00Азаров о том, чем в первую очередь нужно обеспечить людей на освобожденных территориях Украины
06:56На смерть генсека Горбачева
06:45Рожин: на Украине у России противник тот же, что и в Сирии
06:30"Экономический кризис": Хазин рассказал, как Лондон и Вашингтон используют СВО в своих целях
06:15"Стрелять не будут": Марков рассказал, почему РФ нужны инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС
06:00Украинский "Идлиб": эксперт о незавидной судьбе территорий, которые останутся под киевским режимом
05:45Сергей Марков о неизбежном наступлении ВСУ на Херсон и освобождении Николаева
05:31Украинское противостояние Трампа и Байдена приняло новый оборот. Президента США может определить Киев
05:30Политолог Марков назвал способ, как РФ может прекратить обстрелы ВСУ по Запорожской АЭС
05:23Взрыв у Рады. Спустя семь лет - украинская смута продолжается
05:16Главное на 31 августа: в России и в мире
05:15Его силу увидим в боях: Рожин предположил, где будет задействован "третий корпус"
05:00Эксперт рассказал, обезопасит ли взятие Никополя Запорожскую АЭС
04:45Смотря для чего: Рожин оценил эффективность РСЗО HIMARS
04:37"ВСУ не достигнут успеха": Журналист из Херсона рассказал, где скоро будут идти тяжелые бои
04:30"Запугивание и выбивание людей": Марков рассказал, какую войну ведет Запад против РФ
04:22"Существенные потери": военный журналист о том, как ВСУ попытались наступить на херсонском направлении
04:15Рожин рассказал, как на Украине может быть похоронена американская гегемония
04:07"Знала секреты Запорожской АЭС": Хазин предположил, почему убили Дугину
Лента новостейМолния