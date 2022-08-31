https://ukraina.ru/20220831/1038276249.html
Главное на 31 августа: в России и в мире
Главное на 31 августа: в России и в мире
Главное на 31 августа: в России и в мире
О чем Сергей Лавров будут беседовать со своим коллегой из Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в то время, как директор израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа прибудет в Вашингтон? Читайте подробности в подборке Украина.ру
2022-08-31T05:16
2022-08-31T05:16
2022-08-31T05:16
эксклюзив
анонс
главное
экономика
политика
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Россия– Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительстваОб этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.– Пройдут переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его иранского коллеги Хосейна Амира АбдоллахианаМинистры обсудят ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также совместные проекты РФ и Ирана в области энергетики и транспорта– В Краснодаре продолжится рассмотрение иска бизнесмена Олега Дерипаски к бизнесмену Олегу Тинькову и корпорации Meta*Ранее адвокат Дерипаски Алексей Мельников сообщал, что его доверитель добивается через суд признания не соответствующей действительности информации, опубликованной несколько месяцев назад Тиньковым в одной из социальных сетей корпорации Meta, удаления данной информации и компенсации морального вреда в размере 2 млрд рублей. Суд рассматривает иск в закрытом режиме.– Снизятся пошлины на экспорт зерновых из РоссииСнижение составит 15,5%. Пошлина на пшеницу из РФ снизится до 4 053,8 рубля с 4 794,7 рубля за тонну неделей ранее, на ячмень – до 2 729,3 рубля с 3 092,1 рубля за тонну, на кукурузу – до 3 569,9 рубля с 3 862,4 рубля неделей ранее.Новые ставки пошлин будут действовать по 6 сентября включительно.– Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету к 100-летию Чеченской Республики– Будет приостановлен транспорт газа по "Северному потоку""Газпром" прекратит прокачку топлива по трубопроводу "Северный поток" с 4:00 мск 31 августа и до 4:00 мск 3 сентября. Остановка магистрали связана с проведением ремонта на компрессорной станции (КС) "Портовая".Ближнее зарубежье – Начнется инспекционная поездка МАГАТЭ на Запорожскую АЭСМиссия продлится с 31 августа по 3 сентября. Ожидается, что на ЗАЭС, которая находится под контролем России, доставят запчасти и приборы радиационного контроля.Миссию возглавит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Кроме него в состав делегации вошли 13 экспертов из разных стран.Мир– В чешской столице откроется "Форум за европейскую демократическую Украину"– Состоится неформальная встреча министров иностранных дел ЕС В повестке встречи – вопрос о запрете на выдачу россиянам шенгенских виз. Главы МИД заседают с 30 августа. – Ожидается визит еврокомиссара по продвижению европейского образа жизни Маргаритиса Схинаса в Польшу – Состоится визит в США директора израильской разведслужбы "Моссад" Давида БарнеаВ Вашингтон он прибудет, чтобы заявить о позиции Израиля по вопросу восстановления ядерного соглашения с Ираном.Барнеа на этой неделе заявил, что разведслужбы Израиля готовы действовать против Ирана во имя защиты интересов страны несмотря на то, что западные страны могут в скором времени договориться с Тегераном о возобновлении действия ядерного соглашения.– Визит главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара в ОАЭИзвестно, что Джайшанкар посетит ОАЭ с 31 августа по 2 сентября для участия в третьем раунде индийско-эмиратского стратегического диалога.– В США будут завершены сделки с "Северсталью"Министерство финансов США выдало генеральную лицензию на сделки с российской "Северсталью", Nordgold и другими компаниями Алексея Мордашова до 31 августа.– Во Франции завершится действие скидок на топливо на АЗС TotalEnergiesСкидка действовала с 1 июля по 31 августа и была введена на местных придорожных заправках в размере 0,12 евро на литр топлива. С учетом государственной скидки на топливо, равной 0,18 евро, суммарная скидка на заправках компании достигала 0,30 евро на литр.– В Афганистане пройдут мероприятия в честь годовщины вывода из страны войск СШАПредставители террористического движения "Талибан"** объявили 31 августа государственным праздником в Афганистане в честь годовщины вывода из страны американских военных. Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода военнослужащих США, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа 2021 года вошли в Кабул, объявив о завершении войны, а затем сформировали правительство.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ukraina.ru/20220825/1038077098.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, анонс, главное, экономика, политика
Главное на 31 августа: в России и в мире
О чем Сергей Лавров будут беседовать со своим коллегой из Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом в то время, как директор израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа прибудет в Вашингтон? Читайте подробности в подборке Украина.ру
Россия
– Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами правительства
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В середине недели состоится совещание с членами правительства, мы еще анонсируем профильную тему. К этому мероприятию традиционно идет подготовка.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
– Пройдут переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и его иранского коллеги Хосейна Амира Абдоллахиана
Министры обсудят ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а также совместные проекты РФ и Ирана в области энергетики и транспорта
– В Краснодаре продолжится рассмотрение иска бизнесмена Олега Дерипаски к бизнесмену Олегу Тинькову и корпорации Meta*
Ранее адвокат Дерипаски Алексей Мельников сообщал, что его доверитель добивается через суд признания не соответствующей действительности информации, опубликованной несколько месяцев назад Тиньковым в одной из социальных сетей корпорации Meta, удаления данной информации и компенсации морального вреда в размере 2 млрд рублей. Суд рассматривает иск в закрытом режиме.
– Снизятся пошлины на экспорт зерновых из России
Снижение составит 15,5%. Пошлина на пшеницу из РФ снизится до 4 053,8 рубля с 4 794,7 рубля за тонну неделей ранее, на ячмень – до 2 729,3 рубля с 3 092,1 рубля за тонну, на кукурузу – до 3 569,9 рубля с 3 862,4 рубля неделей ранее.
Новые ставки пошлин будут действовать по 6 сентября включительно.
– Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету к 100-летию Чеченской Республики
– Будет приостановлен транспорт газа по "Северному потоку"
"Газпром" прекратит прокачку топлива по трубопроводу "Северный поток" с 4:00 мск 31 августа и до 4:00 мск 3 сентября. Остановка магистрали связана с проведением ремонта на компрессорной станции (КС) "Портовая".
Ближнее зарубежье
– Начнется инспекционная поездка МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Миссия продлится с 31 августа по 3 сентября. Ожидается, что на ЗАЭС, которая находится под контролем России, доставят запчасти и приборы радиационного контроля.
Миссию возглавит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Кроме него в состав делегации вошли 13 экспертов из разных стран.
Мир
– В чешской столице откроется "Форум за европейскую демократическую Украину"
– Состоится неформальная встреча министров иностранных дел ЕС
В повестке встречи – вопрос о запрете на выдачу россиянам шенгенских виз. Главы МИД заседают с 30 августа.
– Ожидается визит еврокомиссара по продвижению европейского образа жизни Маргаритиса Схинаса в Польшу
– Состоится визит в США директора израильской разведслужбы "Моссад" Давида Барнеа
В Вашингтон он прибудет, чтобы заявить о позиции Израиля по вопросу восстановления ядерного соглашения с Ираном.
Барнеа на этой неделе заявил, что разведслужбы Израиля готовы действовать против Ирана во имя защиты интересов страны несмотря на то, что западные страны могут в скором времени договориться с Тегераном о возобновлении действия ядерного соглашения.
– Визит главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара в ОАЭ
Известно, что Джайшанкар посетит ОАЭ с 31 августа по 2 сентября для участия в третьем раунде индийско-эмиратского стратегического диалога.
– В США будут завершены сделки с "Северсталью"
Министерство финансов США выдало генеральную лицензию на сделки с российской "Северсталью", Nordgold и другими компаниями Алексея Мордашова до 31 августа.
– Во Франции завершится действие скидок на топливо на АЗС TotalEnergies
Скидка действовала с 1 июля по 31 августа и была введена на местных придорожных заправках в размере 0,12 евро на литр топлива. С учетом государственной скидки на топливо, равной 0,18 евро, суммарная скидка на заправках компании достигала 0,30 евро на литр.
– В Афганистане пройдут мероприятия в честь годовщины вывода из страны войск США
Представители террористического движения "Талибан"** объявили 31 августа государственным праздником в Афганистане в честь годовщины вывода из страны американских военных.
Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода военнослужащих США, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа 2021 года вошли в Кабул, объявив о завершении войны, а затем сформировали правительство.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.