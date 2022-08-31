https://ukraina.ru/20220831/1038269345.html

Владимир Лепехин об ослаблении Германии и о том, зачем Олаф Шольц хочет расширять Евросоюз

Владимир Лепехин об ослаблении Германии и о том, зачем Олаф Шольц хочет расширять Евросоюз - 31.08.2022 Украина.ру

Владимир Лепехин об ослаблении Германии и о том, зачем Олаф Шольц хочет расширять Евросоюз

Украина.ру, 31.08.2022

2022-08-31T07:00

2022-08-31T07:00

2022-08-31T10:33

сша

россия

украина

китай

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ирак

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владимир лепехин

сво

экономика

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Заменят ли осенью Зеленского, устали ли американцы от Украины и бросят ли американцы Украину, о том, что думает по этим непростым вопросам изданию Украина.ру рассказал генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.— Владимир Анатольевич, в Европе хотят отменить право вето, чтобы принимать без осложнений и дебатов решения о вступлении в ЕС новых членов, Шольц и Макрон уже говорят об этом. Что это значит для Европы и как это повлияет на политический расклад?— В Европе и в Америке разные процессы происходят, разнонаправленные, потому что в Европе действительно назревает такой раскол, ведь вот эти принятия решения консенсусом не дают европейским ястребам продвинуть свою точку зрения в плане принятия Украины в НАТО, не только ее, а еще кого-нибудь в ЕС, Молдовы той же, например.Потому что решения по санкциям… находятся страны, которые возражают. Венгрия, например. Поэтому да, усиливается натиск таких ястребов, которые хотят продавить такие решения. Это будет ломать конфигурацию принятия решений Европе, потому что как раз из-под ястребиного влияния немного начинает выходить Германия, как лидер ЕС…— И Франция тоже?— Да, то есть, если бы было наоборот, например, усиление бы происходило тех сил, которые выступают за постепенное снятие проблемы России и Украины… А так получается, в этом смысле, Германия теряет свои позиции. Раз нет консенсуса, то она не сможет возражать и вообще какую-то линию проводить.И тон будут задавать поляки и прочие, прибалтийские страны, и они могут набрать большинство вместе с чиновниками ЕС. А Германия таким образом будет вынуждена сливаться в страну, которая все меньше и меньше влияет, хотя от нее как раз в экономическом плане зависит развитие ЕС.То есть вот такие негативные процессы с точки зрения развития Евросоюза, ну и для нас это не очень хорошо.— Что происходит в американском политикуме? Говорят, что там тоже раскол.— Там никаких перемен не предвидится. Я имею ввиду, позитивных. У Трампа нет таких сегодня ресурсов, чтобы он там что-то решал, необходимо, чтобы прошло время определенное. Там все зависит не от него, а от баланса сил между республиканцами и демократами.Когда закончатся выборы и будет перевес в конгрессе очевидный, например, республиканцев, только после этого возможны какие-то новые тренды. Защита Трампа отчасти, давление на Байдена и так далее. Пока выборы не закончены, не сложилось большинство у республиканцев. Изменений не будет.— Шольц говорит, что он хочет расширять ЕС за счет Украины, Грузии, Западных Балкан. Это попытка Европы перекроить исторические границы между собой и русским миром а потом может и захват наших земель, или просто слова?— Да нет, какой захват, на данном этапе на него давит ястребиное лобби, он за то, чтобы быстрее включить Украину и Молдову. Это единственное объяснимое предложение. На что он еще может надеяться, когда у него не все в порядке с территорией... Ему нужно говорить о польских территориях, а не о российских.Там некоторые возгласы раздаются с некоторых сторон, что не плохо бы задуматься о польских территориях, которые на самом деле являются территориями Германии, которые незаконно отошли Польше. Вот пусть они на эту тему дискутируют.— Нет такого, что в Америке устали от Украины? некоторые американские чиновники говорят, что непонятно, зачем это их стране. Так ли это?— Нет никакой Украины у них, на самом деле, как фактора, этим занимается Госдеп, военные на этом зарабатывают. У каких чиновников может быть усталость? Ни у каких. Есть внутренняя борьба. Чиновники конъюнктурные, они просто следят за внутренней борьбой, вот и всё.— Бензин в США дорожает, у американцев возникают вопросы, откуда это идет… или этот фактор не так велик, чтобы влиять на что-то?— Дорожает, но тут нет такой связи с Украиной. В крайнем случае, могут связывать с каким-то "нехорошим Путиным". Это могут связывать, но опять же, политики будут давать обещания, искать решения по снижению стоимости топлива. Коммерческие структуры на этом зарабатывают.Они заинтересованы в высокой цене топлива, соответственно будут гасить какие-то протесты, с этим связанные. Заправляют стоимостью, на самом деле, не политики, а коммерческие структуры.Не мы же зарабатываем на том, что растет стоимость топлива в Европе, зарабатывают конкретные структуры, которые эту цену поднимают. Это и европейские структуры. Под предлогом того, что это там Путин что-то делает поднимают цены, они на этом наживаются и всё.— Олег Царев говорил, что разговоры о том, что Зеленского осенью заменят на Залужного, это преувеличение и американцам это не нужно. Как вы считаете?— Я думаю да, пока нет никаких оснований для смены, Зеленский активно работает, всё четко выполняет эту линию, четкую западную, не вижу недовольных на Западе позицией Зеленского, пока ему ничего не грозит. Если бы он по своей инициативе начал двигаться в сторону переговоров с Россией, тогда бы у него возникли проблемы.А если он вздумает делать усиление позиций, ничем это не грозит, поэтому не будет он занимать пророссийскую позицию, будет двигаться дальше.— В Ираке снова накаляется обстановка…— Это есть накопление качества в Азии, мы же знаем, американцы ушли из Афганистана, должны по логике уйти и из Ирака. С 2000-го года так шли события, сейчас спираль разворачивается в обратном режиме, потом постепенно уйдут из Сирии. Лидером США остается, но уже роль, которую она играла 20 лет назад – эта роль уменьшается.— То есть и Украину потом бросят?— Такое возможно. Ну это не завтра или послезавтра. Украину нужно отыграть. Это же игра НАТО и общеевропейская игра, поэтому быстро американцы с Украины не уйдут, потом, есть британцы, которые активизируются на этом направлении.— Есть еще заявление постпреда США в ООН Линды Томас-Гринфилд, что Россия с Китаем должна раскошелиться и восстанавливать Афганистан, мы разрушили, а вы восстанавливайте… это что такое? Небензя возмутился этому заявлению.— Они относятся к России как к "терпиле", поэтому она должна делать, что скажут, и скидываться, и деньги переводить за рубеж. Российская элита почему, например, с Украины быстро не уйдут…Из Афганистана вышли, потому что там талибы* были, из Ирака, потому что там самоопределение начинается опять, шиитов, суннитов и так далее. А в России нет такого самоопределения, есть только игра в поддавки, поэтому и будут использовать ее и заставлять платить по чужим счетам.Другие не обратили бы внимания, послали бы американцев, как те же талибы* и всё, а наши чего-то обсуждают, на любой чих реагируют. Такая элита у нас. Набиуллина опять начинает соблюдать бюджетное правило и размещать деньги в американские ценные бумаги, это что такое? — То есть нам нужна более жесткая позиция?— Давно всех послать надо было нафиг, еще 20 лет назад! Уже военный конфликт идет вовсю, нет ни одного решения, направленного на суверенизацию страны. Всё идет игра в поддавки. — Дело в бизнес-интересах?— Конечно, только это интересы тех, кому на халяву достались ресурсы, они контролируют экспорт, на нем зарабатывают, вот и все, и система не меняется. Периферийная, зависимая экономика. Единственное, что наши делают – контрсанкции применяют, а системного сопротивления нет, пересмотра внутриполитического курса нет.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ukraina.ru/20220829/1038239067.html

https://ukraina.ru/20220723/1036791333.html

https://ukraina.ru/20220830/1038250071.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

сша, россия, украина, китай, афганистан, ирак, интервью, владимир лепехин, сво, экономика, европа, евросоюз, нато, олаф шольц