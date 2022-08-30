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Депутат Госдумы объяснил, как Россия поставит зарвавшегося выскочку Зеленского на место

Депутат Госдумы объяснил, как Россия поставит зарвавшегося выскочку Зеленского на место - 30.08.2022 Украина.ру

Депутат Госдумы объяснил, как Россия поставит зарвавшегося выскочку Зеленского на место

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал преступным намерения Владимира Зеленского захватить Крым

2022-08-30T16:19

2022-08-30T16:19

2022-08-30T16:22

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шеремет

украина

владимир зеленский

крым

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Зеленский ранее опубликовал видеообращение, в котором заявил, что киевский режим снова захватит освобожденные территории Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, ДНР, ЛНР, Крым, а также акваторию Черного и Азовского морей от острова Змеиный до Керченского пролива."Зеленский опять тиражирует свои бравады, отсиживаясь где-то далеко в бункере. Россия способна защитить свои и освобожденные территории и поставить на место любого зарвавшегося выскочку. Заявление Зеленского преступно, и он обязательно ответит на трибунале за посягательства на территорию России", - приводит слова Шеремета РИА Новости.Народный избранник подчеркнул, что не стоит воспринимать всерьез заявления Зеленского, привыкшего играть на публику и разбрасываться высокопарными фразами, так как "Зеленский – это очередной украинский пустозвон".

https://ukraina.ru/20220824/1038025879.html

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новости, шеремет, украина, владимир зеленский, крым