Депутат Госдумы объяснил, как Россия поставит зарвавшегося выскочку Зеленского на место - 30.08.2022 Украина.ру
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Депутат Госдумы объяснил, как Россия поставит зарвавшегося выскочку Зеленского на место
Депутат Госдумы объяснил, как Россия поставит зарвавшегося выскочку Зеленского на место - 30.08.2022 Украина.ру
Депутат Госдумы объяснил, как Россия поставит зарвавшегося выскочку Зеленского на место
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал преступным намерения Владимира Зеленского захватить Крым
2022-08-30T16:19
2022-08-30T16:22
новости
шеремет
украина
владимир зеленский
крым
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Зеленский ранее опубликовал видеообращение, в котором заявил, что киевский режим снова захватит освобожденные территории Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, ДНР, ЛНР, Крым, а также акваторию Черного и Азовского морей от острова Змеиный до Керченского пролива."Зеленский опять тиражирует свои бравады, отсиживаясь где-то далеко в бункере. Россия способна защитить свои и освобожденные территории и поставить на место любого зарвавшегося выскочку. Заявление Зеленского преступно, и он обязательно ответит на трибунале за посягательства на территорию России", - приводит слова Шеремета РИА Новости.Народный избранник подчеркнул, что не стоит воспринимать всерьез заявления Зеленского, привыкшего играть на публику и разбрасываться высокопарными фразами, так как "Зеленский – это очередной украинский пустозвон".
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Новости, Шеремет, Украина, Владимир Зеленский, Крым

Депутат Госдумы объяснил, как Россия поставит зарвавшегося выскочку Зеленского на место

16:19 30.08.2022 (обновлено: 16:22 30.08.2022)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал преступным намерения Владимира Зеленского захватить Крым
Зеленский ранее опубликовал видеообращение, в котором заявил, что киевский режим снова захватит освобожденные территории Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, ДНР, ЛНР, Крым, а также акваторию Черного и Азовского морей от острова Змеиный до Керченского пролива.
"Зеленский опять тиражирует свои бравады, отсиживаясь где-то далеко в бункере. Россия способна защитить свои и освобожденные территории и поставить на место любого зарвавшегося выскочку. Заявление Зеленского преступно, и он обязательно ответит на трибунале за посягательства на территорию России", - приводит слова Шеремета РИА Новости.
Народный избранник подчеркнул, что не стоит воспринимать всерьез заявления Зеленского, привыкшего играть на публику и разбрасываться высокопарными фразами, так как "Зеленский – это очередной украинский пустозвон".
Стела Крым - край Партизанской славы возле города Джанкой в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 09:00
Попытки вернуть Крым, новые границы, ядерный шантаж. Главное на Украине на утро 24 августа
 
НовостиШереметУкраинаВладимир ЗеленскийКрым
 
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