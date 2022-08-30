"Клоунада и позор": Зеленский наградил орденами своих друзей, чем привел в бешенство украинцев
Ко Дню независимости Украины 24 августа Владимир Зеленский вручил государственные награды ряду публичных лиц, в том числе актерам, музыкантам и юмористам. Включение в этот список артистов "Квартала 95" возмутило комментаторов, передает UAPortal 30 августа
Речь идет об артистах проекта Евгении Кошевом и Александре Пикалове. Пресс-служба Офиса президента прокомментировала, что они "внесли большой вклад" в волонтерское дело.
Награды должны поддерживать те, кто защищает нашу землю, а не разная шушера, которая армии боится, как черт ладана. Позор такому президенту!
[Советника Офиса президента Алексея] Арестовича забыл. Он мужественно [украл] гранатомет и своей широкой спиной защищал [главу Офиса президента Андрея] Ермака, так как тот не смог втиснуть свое тельце в бронежилет.
Сколько будет презирать нас, украинцев, "95-й квартал"?! Сколько?
Наградить "Квартал" это для Зели внеочередное, а защитников, которые защищают Зеленского и его власть – он на них не находит время. Может, нужно народное дело завести на власть, а то уже обнаглела.
Также пользователей возмутили награждения певца Виталия Козловского, артиста Андрея Данилко (Верка Сердючка) и певицы Натальи Могилевской.
Без язвительных комментариев остались награды боксера Александра Усика, телеведущего Сергея Притулы, вице-премьера Ирины Верещук, министра МВД Дениса Монастырского и ряда журналистов и чиновников.
Ранее в интервью программе "Зірковий шлях" Кошевой рассказал, что не идет на фронт, потому что в силу профессии мало принесет пользы "в боях с русскими", поскольку у него нет в принципе нет каких-либо боевых навыков.
Также на днях издание Украина.ру сообщало о скандале, в котором очутился Козловский. Главный редактор украинского "Еспресо TV" Егор Чечеринда призвал лишить его государственных наград и привлечь к ответственности за коллаборационизм. Аргументом стало выступление на концерте ко Дню Победы в Москве в 2018 году и фотография с экс-мэром Славянска Нелей Штепой.
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