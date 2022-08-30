https://ukraina.ru/20220830/1038261994.html

"Клоунада и позор": Зеленский наградил орденами своих друзей, чем привел в бешенство украинцев

"Клоунада и позор": Зеленский наградил орденами своих друзей, чем привел в бешенство украинцев - 30.08.2022 Украина.ру

"Клоунада и позор": Зеленский наградил орденами своих друзей, чем привел в бешенство украинцев

Ко Дню независимости Украины 24 августа Владимир Зеленский вручил государственные награды ряду публичных лиц, в том числе актерам, музыкантам и юмористам. Включение в этот список артистов "Квартала 95" возмутило комментаторов, передает UAPortal 30 августа

2022-08-30T15:36

2022-08-30T15:36

2022-08-30T15:36

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артисты

владимир зеленский

вечерний квартал

украина

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Речь идет об артистах проекта Евгении Кошевом и Александре Пикалове. Пресс-служба Офиса президента прокомментировала, что они "внесли большой вклад" в волонтерское дело.Также пользователей возмутили награждения певца Виталия Козловского, артиста Андрея Данилко (Верка Сердючка) и певицы Натальи Могилевской.Без язвительных комментариев остались награды боксера Александра Усика, телеведущего Сергея Притулы, вице-премьера Ирины Верещук, министра МВД Дениса Монастырского и ряда журналистов и чиновников.Ранее в интервью программе "Зірковий шлях" Кошевой рассказал, что не идет на фронт, потому что в силу профессии мало принесет пользы "в боях с русскими", поскольку у него нет в принципе нет каких-либо боевых навыков.Также на днях издание Украина.ру сообщало о скандале, в котором очутился Козловский. Главный редактор украинского "Еспресо TV" Егор Чечеринда призвал лишить его государственных наград и привлечь к ответственности за коллаборационизм. Аргументом стало выступление на концерте ко Дню Победы в Москве в 2018 году и фотография с экс-мэром Славянска Нелей Штепой.

https://ukraina.ru/20220614/1034148358.html

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новости, артисты, владимир зеленский, вечерний квартал, украина