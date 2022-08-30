Ставки повышаются! Будет ли открытая схватка России и США - Безпалько. Видео - 30.08.2022 Украина.ру
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Ставки повышаются! Будет ли открытая схватка России и США - Безпалько. Видео
Ставки повышаются! Будет ли открытая схватка России и США - Безпалько. Видео - 30.08.2022 Украина.ру
Ставки повышаются! Будет ли открытая схватка России и США - Безпалько. Видео
Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал, чего ожидать от грядущего визита... Украина.ру, 30.08.2022
2022-08-30T11:14
2022-08-30T11:14
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Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал, чего ожидать от грядущего визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, как прекратить обстрелы со стороны ВСУ, а также прокомментировал новые визовые ограничения для россиян и громкие убийства и провокации на освобожденных территориях:00:57 – Обстрелы Запорожской АЭС учащаются: что и кому хочет показать Украина? 04:17 – Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: стоит ли ожидать позитивных результатов? 06:05 – Почему официальному Киеву невыгоден визит делегации МАГАТЭ;07:17 – Насколько вероятны провокации Украины в отношении членов делегации МАГАТЭ09:18 – Что должна сделать Россия для того, чтобы Украина прекратила обстреливать Запорожскую АЭС;11:28 – Саммит глав МИД Европейского союза: закроет ли ЕС границы для россиян? 15:38 – Громкие убийства на освобождённых территориях;20:55 – Насколько высока вероятность провокаций со стороны Украины в учебных заведениях на освобождённых Россией территориях? Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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Ставки повышаются! Будет ли открытая схватка России и США - Безпалько. Видео

11:14 30.08.2022
 
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Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал, чего ожидать от грядущего визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, как прекратить обстрелы со стороны ВСУ, а также прокомментировал новые визовые ограничения для россиян и громкие убийства и провокации на освобожденных территориях:
00:57 – Обстрелы Запорожской АЭС учащаются: что и кому хочет показать Украина?
04:17 – Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: стоит ли ожидать позитивных результатов?
06:05 – Почему официальному Киеву невыгоден визит делегации МАГАТЭ;
07:17 – Насколько вероятны провокации Украины в отношении членов делегации МАГАТЭ
09:18 – Что должна сделать Россия для того, чтобы Украина прекратила обстреливать Запорожскую АЭС;
11:28 – Саммит глав МИД Европейского союза: закроет ли ЕС границы для россиян?
15:38 – Громкие убийства на освобождённых территориях;
20:55 – Насколько высока вероятность провокаций со стороны Украины в учебных заведениях на освобождённых Россией территориях?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
 
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