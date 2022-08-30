https://ukraina.ru/20220830/1038249832.html

Ставки повышаются! Будет ли открытая схватка России и США - Безпалько. Видео

Ставки повышаются! Будет ли открытая схватка России и США - Безпалько. Видео - 30.08.2022 Украина.ру

Ставки повышаются! Будет ли открытая схватка России и США - Безпалько. Видео

Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал, чего ожидать от грядущего визита... Украина.ру, 30.08.2022

2022-08-30T11:14

2022-08-30T11:14

2022-08-30T11:14

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Политолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру рассказал, чего ожидать от грядущего визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, как прекратить обстрелы со стороны ВСУ, а также прокомментировал новые визовые ограничения для россиян и громкие убийства и провокации на освобожденных территориях:00:57 – Обстрелы Запорожской АЭС учащаются: что и кому хочет показать Украина? 04:17 – Визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС: стоит ли ожидать позитивных результатов? 06:05 – Почему официальному Киеву невыгоден визит делегации МАГАТЭ;07:17 – Насколько вероятны провокации Украины в отношении членов делегации МАГАТЭ09:18 – Что должна сделать Россия для того, чтобы Украина прекратила обстреливать Запорожскую АЭС;11:28 – Саммит глав МИД Европейского союза: закроет ли ЕС границы для россиян? 15:38 – Громкие убийства на освобождённых территориях;20:55 – Насколько высока вероятность провокаций со стороны Украины в учебных заведениях на освобождённых Россией территориях? Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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