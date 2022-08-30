https://ukraina.ru/20220830/1038238962.html

"Красивые планы существуют только на бумаге": эксперт о несбывшихся расчётах сторон конфликта на Украине

"Красивые планы существуют только на бумаге": эксперт о несбывшихся расчётах сторон конфликта на Украине - 30.08.2022 Украина.ру

"Красивые планы существуют только на бумаге": эксперт о несбывшихся расчётах сторон конфликта на Украине

Некоторые расчёты сторон конфликта на Украине – России и стоящих за киевским режимом США – не оправдались, и это обычная для любого конфликта ситуация. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин

2022-08-30T04:10

2022-08-30T04:10

2022-08-30T04:10

новости

рожин

спецоперация

генштаб

вс рф

сша

планы

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Он заметил, что невозможно дать оценку тому, насколько реальность конфликта отличалась от планов Генштаба ВС РФ, поскольку он "свои планы никому не рассказывает". Однако эксперт согласился с тем, что планы Генштаба не осуществились.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220818/1037784826.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, рожин, спецоперация, генштаб, вс рф, сша, планы