"Красивые планы существуют только на бумаге": эксперт о несбывшихся расчётах сторон конфликта на Украине - 30.08.2022 Украина.ру
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"Красивые планы существуют только на бумаге": эксперт о несбывшихся расчётах сторон конфликта на Украине
"Красивые планы существуют только на бумаге": эксперт о несбывшихся расчётах сторон конфликта на Украине - 30.08.2022 Украина.ру
"Красивые планы существуют только на бумаге": эксперт о несбывшихся расчётах сторон конфликта на Украине
Некоторые расчёты сторон конфликта на Украине – России и стоящих за киевским режимом США – не оправдались, и это обычная для любого конфликта ситуация. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин
2022-08-30T04:10
2022-08-30T04:10
новости
рожин
спецоперация
генштаб
вс рф
сша
планы
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Он заметил, что невозможно дать оценку тому, насколько реальность конфликта отличалась от планов Генштаба ВС РФ, поскольку он "свои планы никому не рассказывает". Однако эксперт согласился с тем, что планы Генштаба не осуществились.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220818/1037784826.html
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новости, рожин, спецоперация, генштаб, вс рф, сша, планы
Новости, Рожин, Спецоперация, Генштаб, ВС РФ, США, планы

"Красивые планы существуют только на бумаге": эксперт о несбывшихся расчётах сторон конфликта на Украине

04:10 30.08.2022
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкСитуация в Белгородской области
Ситуация в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Антон Вергун
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Некоторые расчёты сторон конфликта на Украине – России и стоящих за киевским режимом США – не оправдались, и это обычная для любого конфликта ситуация. Такое мнение высказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин
Он заметил, что невозможно дать оценку тому, насколько реальность конфликта отличалась от планов Генштаба ВС РФ, поскольку он "свои планы никому не рассказывает". Однако эксперт согласился с тем, что планы Генштаба не осуществились.

Если у нас были задачи нанести стремительный удар, который не удался, то они (США – ред.) рассчитывали, что весной у нас экономика рухнет и страну захлестнут антивоенные митинги. Все красивые планы существуют только на бумаге и корректируются в зависимости от действий противника

Борис Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Олег Царев интервью
18 августа, 12:38
Олег Царёв о горькой правде, обстрелах Запорожской АЭС и планах Украины
 
НовостиРожинСпецоперацияГенштабВС РФСШАпланы
 
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