Вассерман рассказал о "террористической организации" на Украине - 30.08.2022 Украина.ру
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Вассерман рассказал о "террористической организации" на Украине
Вассерман рассказал о "террористической организации" на Украине - 30.08.2022 Украина.ру
Вассерман рассказал о "террористической организации" на Украине
Регулярные обстрелы ЗАЭС являются террористической деятельностью и представляют ещё одно доказательство того, что киевский режим является, по сути, террористической организацией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил публицист, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман
2022-08-30T04:05
2022-08-30T04:05
новости
киевский режим
анатолий вассерман
игил
терроризм
запорожская аэс
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Он рассказал, что подготовил пакет с разнообразными доказательствами данного утверждения.Он сравнил киевский режим с так называемым "Исламским государством Ирака и Леванта"* (ИГИЛ), напомнил, что ИГИЛ на территории Сирии и Ирака практически уничтожен, и выразил уверенность, что, такой же конец ждёт и киевский режим.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.* "Исламское государство Ирака и Леванта" — террористическая организация, запрещённая в России.
https://ukraina.ru/20220309/1033472175.html
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новости, киевский режим, анатолий вассерман, игил, терроризм, запорожская аэс
Новости, киевский режим, Анатолий Вассерман, ИГИЛ, терроризм, Запорожская АЭС

Вассерман рассказал о "террористической организации" на Украине

04:05 30.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВассерман
Вассерман - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Регулярные обстрелы ЗАЭС являются террористической деятельностью и представляют ещё одно доказательство того, что киевский режим является, по сути, террористической организацией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил публицист, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман
Он рассказал, что подготовил пакет с разнообразными доказательствами данного утверждения.

Я полагаю, что рано или поздно этот факт будет признан со всеми необходимыми юридическими формальностями.

Первое пленарное заседание восьмого созыва Госдумы, Анатолий Вассерман
Анатолий Вассерман
Публицист, член комитета Госдумы по просвещению
Он сравнил киевский режим с так называемым "Исламским государством Ирака и Леванта"* (ИГИЛ), напомнил, что ИГИЛ на территории Сирии и Ирака практически уничтожен, и выразил уверенность, что, такой же конец ждёт и киевский режим.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
* "Исламское государство Ирака и Леванта" — террористическая организация, запрещённая в России.
Террорист из батальона «Азов»
9 марта, 11:04
«Методы те же»: Матвейчев сравнил националистов Украины с ИГ*На Украине захватили власть террористы, которые точно так же, как ИГ, поддерживаются США и Западом, сказал в интервью изданию Украина.ру политтехнолог, депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев
 
Новостикиевский режимАнатолий ВассерманИГИЛтерроризмЗапорожская АЭС
 
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