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Вассерман рассказал о "террористической организации" на Украине

Вассерман рассказал о "террористической организации" на Украине - 30.08.2022 Украина.ру

Вассерман рассказал о "террористической организации" на Украине

Регулярные обстрелы ЗАЭС являются террористической деятельностью и представляют ещё одно доказательство того, что киевский режим является, по сути, террористической организацией. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил публицист, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман

2022-08-30T04:05

2022-08-30T04:05

2022-08-30T04:05

новости

киевский режим

анатолий вассерман

игил

терроризм

запорожская аэс

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Он рассказал, что подготовил пакет с разнообразными доказательствами данного утверждения.Он сравнил киевский режим с так называемым "Исламским государством Ирака и Леванта"* (ИГИЛ), напомнил, что ИГИЛ на территории Сирии и Ирака практически уничтожен, и выразил уверенность, что, такой же конец ждёт и киевский режим.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.* "Исламское государство Ирака и Леванта" — террористическая организация, запрещённая в России.

https://ukraina.ru/20220309/1033472175.html

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новости, киевский режим, анатолий вассерман, игил, терроризм, запорожская аэс