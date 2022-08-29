https://ukraina.ru/20220829/1038226093.html

В Киеве задержали доцента, который помогал мужчинам выезжать с Украины под видом студентов

В Киеве задержали доцента, который помогал мужчинам выезжать с Украины под видом студентов - 29.08.2022 Украина.ру

В Киеве задержали доцента, который помогал мужчинам выезжать с Украины под видом студентов

В Киеве задержали бывшего сотрудника Национальной академии наук Украины, доцента одного из вузов за переправку за границу мужчин призывного возраста под видом студентов. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры

2022-08-29T16:00

2022-08-29T16:00

2022-08-29T16:00

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Доцент продавал приглашения на учебу, студенческие билеты и справки об обучении в вузах Польши. По этим документам мужчины могли уехать с Украины. За услугу с одного человека доцент брал по 1,5 тыс. евро. Мужчину задержали с поличным во время передачи очередного транша на автомобильной заправке. Дома у него провели обыск: деньги, банковские карты и компьютер изъяли. С 1 сентября на Украине запустят программу єВідрядження ("командировка"), по которой военнообязанные мужчины смогут выезжать из страны под залог. Гражданам предлагают заплатить 200 тысяч гривен (326 тысяч рублей) за семидневную поездку заграницу. Если гражданин не вернется обратно, деньги направят в государственный бюджет Украины.

https://ukraina.ru/20220828/1038196182.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, студент, украина, вуз, польша