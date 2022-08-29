В Киеве задержали доцента, который помогал мужчинам выезжать с Украины под видом студентов
Задержание доцента вуза в Киеве за переправку мужчин под видом студентов
В Киеве задержали бывшего сотрудника Национальной академии наук Украины, доцента одного из вузов за переправку за границу мужчин призывного возраста под видом студентов. Об этом 29 августа сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры
Доцент продавал приглашения на учебу, студенческие билеты и справки об обучении в вузах Польши. По этим документам мужчины могли уехать с Украины. За услугу с одного человека доцент брал по 1,5 тыс. евро.
Мужчину задержали с поличным во время передачи очередного транша на автомобильной заправке. Дома у него провели обыск: деньги, банковские карты и компьютер изъяли.
С 1 сентября на Украине запустят программу єВідрядження ("командировка"), по которой военнообязанные мужчины смогут выезжать из страны под залог. Гражданам предлагают заплатить 200 тысяч гривен (326 тысяч рублей) за семидневную поездку заграницу. Если гражданин не вернется обратно, деньги направят в государственный бюджет Украины.
Вчера, 16:37Мужчинам разрешили уезжать с Украины на неделю под залогС 1 сентября на Украине запустят программу єВідрядження (командировка. - Ред.), по которой военнообязанные мужчины смогут выезжать из страны под залог. Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Сергей Штепа