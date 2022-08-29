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Причастная к убийству Дугиной украла девичью фамилию гражданки Казахстана - СМИ

Причастная к убийству Дугиной украла девичью фамилию гражданки Казахстана - СМИ - 29.08.2022 Украина.ру

Причастная к убийству Дугиной украла девичью фамилию гражданки Казахстана - СМИ

Причастная к убийству Дарьи Дугиной Наталья Вовк использовала поддельные документы на имя существующей гражданки Казахстана Юлии Дружняевой (Зайко). О краже личных данных потерпевшая узнала от сотрудников казахстанской службы безопасности, разговор с ней опубликовали 29 августа авторы Telegram-канала Mash

2022-08-29T13:01

2022-08-29T13:01

2022-08-29T13:01

новости

вовк

дарья дугина

убийство

казахстан

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41-летняя жительница Алма-Аты Юлия Зайко в 2003 году вышла замуж и сменила фамилию на Дружняева. О том, что в России паспорт с ее девичьей фамилией использовала некая гражданка Украины, она узнала от следователей.Казахстанские правоохранители провели проверку. После беседы с Дружняевой вопросов отпали, утверждают авторы Mash. Теперь следователи проверяют факт подделки документов.В ФСБ на прошлой неделе сообщили о раскрытии убийства 30-летней Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина. По версии спецслужб, исполнитель заказного убийства – 43-летняя Наталья Вовк, соучастник - 44-летний Богдан Цыганенко. Последний привез Вовк автомобильные номера и паспорт на имя гражданки Казахстана Юлии Зайко.23 июля Вовк приехала вместе с дочерью в Россию на Mini Cooper с номерами ДНР. В Москве они жили в съемной квартире в доме погибшей. Номера на автомобиле заменили на казахстанские. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк уехала из России в Эстонию через Псковскую область. На Mini Cooper были установлены украинские номера. Цыганенко покинул Россию за день до убийства.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В автомобиле было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел во время движения. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.

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новости, вовк, дарья дугина, убийство, казахстан