https://ukraina.ru/20220829/1038214065.html
Причастная к убийству Дугиной украла девичью фамилию гражданки Казахстана - СМИ
Причастная к убийству Дугиной украла девичью фамилию гражданки Казахстана - СМИ - 29.08.2022 Украина.ру
Причастная к убийству Дугиной украла девичью фамилию гражданки Казахстана - СМИ
Причастная к убийству Дарьи Дугиной Наталья Вовк использовала поддельные документы на имя существующей гражданки Казахстана Юлии Дружняевой (Зайко). О краже личных данных потерпевшая узнала от сотрудников казахстанской службы безопасности, разговор с ней опубликовали 29 августа авторы Telegram-канала Mash
2022-08-29T13:01
2022-08-29T13:01
2022-08-29T13:01
новости
вовк
дарья дугина
убийство
казахстан
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41-летняя жительница Алма-Аты Юлия Зайко в 2003 году вышла замуж и сменила фамилию на Дружняева. О том, что в России паспорт с ее девичьей фамилией использовала некая гражданка Украины, она узнала от следователей.Казахстанские правоохранители провели проверку. После беседы с Дружняевой вопросов отпали, утверждают авторы Mash. Теперь следователи проверяют факт подделки документов.В ФСБ на прошлой неделе сообщили о раскрытии убийства 30-летней Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина. По версии спецслужб, исполнитель заказного убийства – 43-летняя Наталья Вовк, соучастник - 44-летний Богдан Цыганенко. Последний привез Вовк автомобильные номера и паспорт на имя гражданки Казахстана Юлии Зайко.23 июля Вовк приехала вместе с дочерью в Россию на Mini Cooper с номерами ДНР. В Москве они жили в съемной квартире в доме погибшей. Номера на автомобиле заменили на казахстанские. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк уехала из России в Эстонию через Псковскую область. На Mini Cooper были установлены украинские номера. Цыганенко покинул Россию за день до убийства.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В автомобиле было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел во время движения. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вовк, дарья дугина, убийство, казахстан
Новости, Вовк, Дарья Дугина, убийство, Казахстан
Причастная к убийству Дугиной украла девичью фамилию гражданки Казахстана - СМИ
Причастная к убийству Дарьи Дугиной Наталья Вовк использовала поддельные документы на имя существующей гражданки Казахстана Юлии Дружняевой (Зайко). О краже личных данных потерпевшая узнала от сотрудников казахстанской службы безопасности, разговор с ней опубликовали 29 августа авторы Telegram-канала Mash
41-летняя жительница Алма-Аты Юлия Зайко в 2003 году вышла
замуж и сменила фамилию на Дружняева. О том, что в России паспорт с ее девичьей фамилией использовала некая гражданка Украины, она узнала от следователей.
"От следственных органов узнала все. Выясняется, как могло произойти такое. Я была в отпуске. Ребята позвонили и сообщили, говорят: вы новости не смотрели? Я сказала нет", - сказала она.
Казахстанские правоохранители провели проверку. После беседы с Дружняевой вопросов отпали, утверждают авторы Mash. Теперь следователи проверяют факт подделки документов.
В ФСБ на прошлой неделе сообщили о раскрытии убийства 30-летней Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина. По версии спецслужб, исполнитель заказного убийства – 43-летняя Наталья Вовк, соучастник - 44-летний Богдан Цыганенко. Последний привез Вовк автомобильные номера и паспорт на имя гражданки Казахстана Юлии Зайко.
23 июля Вовк приехала вместе с дочерью в Россию на Mini Cooper с номерами ДНР. В Москве они жили в съемной квартире в доме погибшей. Номера на автомобиле заменили на казахстанские. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк уехала из России в Эстонию через Псковскую область. На Mini Cooper были установлены украинские номера. Цыганенко покинул Россию за день до убийства.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В автомобиле было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел во время движения. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.