https://ukraina.ru/20220829/1038213126.html

Над Запорожской АЭС сбит украинский беспилотник-камикадзе - Минобороны РФ

Над Запорожской АЭС сбит украинский беспилотник-камикадзе

Над Запорожской АЭС сбит украинский беспилотник-камикадзе - Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины пытались атаковать Запорожскую АЭС с помощью беспилотника, но российские военные смогли сбить его на подлете к станции, сообщили 29 августа в Минобороны РФ

2022-08-29T12:41

2022-08-29T12:41

2022-08-29T12:41

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Как проинформировали в ведомстве, 28 августа украинские военные направили беспилотник для удара по территории Запорожской АЭС, его удалось сбить на подлете к спецкорпусу №1, где хранятся ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы.ВСУ неоднократно обстреливали атомную электростанцию, что привело к угрозе ядерной катастрофы. Для урегулирования ситуации на Запорожскую АЭС выехала миссия МАГАТЭ.

https://ukraina.ru/20220829/1038198749.html

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новости, украина, запорожская аэс, беспилотник, минобороны рф