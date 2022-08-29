Над Запорожской АЭС сбит украинский беспилотник-камикадзе
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Над Запорожской АЭС сбит украинский беспилотник-камикадзе - Минобороны РФ
Над Запорожской АЭС сбит украинский беспилотник-камикадзе
Над Запорожской АЭС сбит украинский беспилотник-камикадзе - Минобороны РФ
Вооруженные силы Украины пытались атаковать Запорожскую АЭС с помощью беспилотника, но российские военные смогли сбить его на подлете к станции, сообщили 29 августа в Минобороны РФ
2022-08-29T12:41
2022-08-29T12:41
новости
украина
запорожская аэс
беспилотник
минобороны рф
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Как проинформировали в ведомстве, 28 августа украинские военные направили беспилотник для удара по территории Запорожской АЭС, его удалось сбить на подлете к спецкорпусу №1, где хранятся ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы.ВСУ неоднократно обстреливали атомную электростанцию, что привело к угрозе ядерной катастрофы. Для урегулирования ситуации на Запорожскую АЭС выехала миссия МАГАТЭ.
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новости, украина, запорожская аэс, беспилотник, минобороны рф
Новости, Украина, Запорожская АЭС, беспилотник, Минобороны РФ

Над Запорожской АЭС сбит украинский беспилотник-камикадзе - Минобороны РФ

12:41 29.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Вооруженные силы Украины пытались атаковать Запорожскую АЭС с помощью беспилотника, но российские военные смогли сбить его на подлете к станции, сообщили 29 августа в Минобороны РФ
Как проинформировали в ведомстве, 28 августа украинские военные направили беспилотник для удара по территории Запорожской АЭС, его удалось сбить на подлете к спецкорпусу №1, где хранятся ядерное топливо американского производства и твёрдые радиоактивные отходы.
"Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса, серьезных разрушений и пострадавших нет", - добавили в Минобороны РФ.
ВСУ неоднократно обстреливали атомную электростанцию, что привело к угрозе ядерной катастрофы. Для урегулирования ситуации на Запорожскую АЭС выехала миссия МАГАТЭ.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
05:20
"Россия на самом деле не воюет с Украиной". На Запорожскую АЭС едут инспекторы МАГАТЭ
 
НовостиУкраинаЗапорожская АЭСбеспилотникМинобороны РФ
 
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