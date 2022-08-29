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Танки, пушки, самолеты. Бородай о прошедшей войне, на которую сегодня пришла Россия

Танки, пушки, самолеты. Бородай о прошедшей войне, на которую сегодня пришла Россия - 29.08.2022 Украина.ру

Танки, пушки, самолеты. Бородай о прошедшей войне, на которую сегодня пришла Россия

Первую мировую войну называли в свое время "войной пушек". Вторую мировую – "войной моторов". Так вот текущая кампания в Донбассе является аналогом Первой мировой войны. Об этом рассказал депутат Госдумы и глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру

2022-08-29T08:15

2022-08-29T08:15

2022-08-29T08:15

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Есть известная фраза о том, что генералы всегда готовятся к предыдущей войне, и в случае со специальной военной операцией у нас примерно то же самое произошло, считает эксперт.Дело в том, что сейчас явно не "война моторов", не война глубоких фланговых охватов, танковых массированных прорывов, и не война самолетов, уточнил парламентарий.Сейчас мы имеем меньшее количество живой силы, чем у украинцев. Но пока превосходим в технике за счет того, что технику противника все-таки всю основную выбили, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донбасс, первая мировая война, вторая мировая война, авиация, украина, наступление