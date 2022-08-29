https://ukraina.ru/20220829/1038193564.html
Танки, пушки, самолеты. Бородай о прошедшей войне, на которую сегодня пришла Россия
Танки, пушки, самолеты. Бородай о прошедшей войне, на которую сегодня пришла Россия - 29.08.2022 Украина.ру
Танки, пушки, самолеты. Бородай о прошедшей войне, на которую сегодня пришла Россия
Первую мировую войну называли в свое время "войной пушек". Вторую мировую – "войной моторов". Так вот текущая кампания в Донбассе является аналогом Первой мировой войны. Об этом рассказал депутат Госдумы и глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
2022-08-29T08:15
2022-08-29T08:15
2022-08-29T08:15
новости
донбасс
первая мировая война
вторая мировая война
авиация
украина
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101775/63/1017756314_0:269:4929:3041_1920x0_80_0_0_cf8c73e7a7bb3cbe2cb4a7f15bba1f35.jpg
Есть известная фраза о том, что генералы всегда готовятся к предыдущей войне, и в случае со специальной военной операцией у нас примерно то же самое произошло, считает эксперт.Дело в том, что сейчас явно не "война моторов", не война глубоких фланговых охватов, танковых массированных прорывов, и не война самолетов, уточнил парламентарий.Сейчас мы имеем меньшее количество живой силы, чем у украинцев. Но пока превосходим в технике за счет того, что технику противника все-таки всю основную выбили, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101775/63/1017756314_22:0:4395:3280_1920x0_80_0_0_e5b6cca1c86ca92a1d3cbcda63c1df89.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донбасс, первая мировая война, вторая мировая война, авиация, украина, наступление
Новости, Донбасс, Первая мировая война, Вторая мировая война, авиация, Украина, наступление
Танки, пушки, самолеты. Бородай о прошедшей войне, на которую сегодня пришла Россия
Первую мировую войну называли в свое время "войной пушек". Вторую мировую – "войной моторов". Так вот текущая кампания в Донбассе является аналогом Первой мировой войны. Об этом рассказал депутат Госдумы и глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
Есть известная фраза о том, что генералы всегда готовятся к предыдущей войне, и в случае со специальной военной операцией у нас примерно то же самое произошло, считает эксперт.
Дело в том, что сейчас явно не "война моторов", не война глубоких фланговых охватов, танковых массированных прорывов, и не война самолетов, уточнил парламентарий.
"Сейчас у нас все ровно по-другому, это война, прежде всего, артиллерии, также как было в Первую мировую войну, и штурмовой пехоты. Вообще понятия "штурмовики" и "штурмовая пехота" появились в Первую мировую войну. И тогда же появились первые танки, которые так же, как и сейчас используются в качестве средства поддержки пехоты", - пояснил Бородай.
Сейчас мы имеем меньшее количество живой силы, чем у украинцев. Но пока превосходим в технике за счет того, что технику противника все-таки всю основную выбили, заключил собеседник издания.