Танки, пушки, самолеты. Бородай о прошедшей войне, на которую сегодня пришла Россия - 29.08.2022 Украина.ру
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Танки, пушки, самолеты. Бородай о прошедшей войне, на которую сегодня пришла Россия
Танки, пушки, самолеты. Бородай о прошедшей войне, на которую сегодня пришла Россия - 29.08.2022 Украина.ру
Танки, пушки, самолеты. Бородай о прошедшей войне, на которую сегодня пришла Россия
Первую мировую войну называли в свое время "войной пушек". Вторую мировую – "войной моторов". Так вот текущая кампания в Донбассе является аналогом Первой мировой войны. Об этом рассказал депутат Госдумы и глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
2022-08-29T08:15
2022-08-29T08:15
новости
донбасс
первая мировая война
вторая мировая война
авиация
украина
наступление
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Есть известная фраза о том, что генералы всегда готовятся к предыдущей войне, и в случае со специальной военной операцией у нас примерно то же самое произошло, считает эксперт.Дело в том, что сейчас явно не "война моторов", не война глубоких фланговых охватов, танковых массированных прорывов, и не война самолетов, уточнил парламентарий.Сейчас мы имеем меньшее количество живой силы, чем у украинцев. Но пока превосходим в технике за счет того, что технику противника все-таки всю основную выбили, заключил собеседник издания.
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новости, донбасс, первая мировая война, вторая мировая война, авиация, украина, наступление
Новости, Донбасс, Первая мировая война, Вторая мировая война, авиация, Украина, наступление

Танки, пушки, самолеты. Бородай о прошедшей войне, на которую сегодня пришла Россия

08:15 29.08.2022
 
© Фото : Владимир Трефилов
- РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : Владимир Трефилов
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Первую мировую войну называли в свое время "войной пушек". Вторую мировую – "войной моторов". Так вот текущая кампания в Донбассе является аналогом Первой мировой войны. Об этом рассказал депутат Госдумы и глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
Есть известная фраза о том, что генералы всегда готовятся к предыдущей войне, и в случае со специальной военной операцией у нас примерно то же самое произошло, считает эксперт.
Дело в том, что сейчас явно не "война моторов", не война глубоких фланговых охватов, танковых массированных прорывов, и не война самолетов, уточнил парламентарий.
"Сейчас у нас все ровно по-другому, это война, прежде всего, артиллерии, также как было в Первую мировую войну, и штурмовой пехоты. Вообще понятия "штурмовики" и "штурмовая пехота" появились в Первую мировую войну. И тогда же появились первые танки, которые так же, как и сейчас используются в качестве средства поддержки пехоты", - пояснил Бородай.
Сейчас мы имеем меньшее количество живой силы, чем у украинцев. Но пока превосходим в технике за счет того, что технику противника все-таки всю основную выбили, заключил собеседник издания.
 
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