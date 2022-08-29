https://ukraina.ru/20220829/1038188230.html

Сидели, пока не закопали. Военный эксперт о том, что будет, если Залужного собьет самосвал

Сидели, пока не закопали. Военный эксперт о том, что будет, если Залужного собьет самосвал - 29.08.2022 Украина.ру

Сидели, пока не закопали. Военный эксперт о том, что будет, если Залужного собьет самосвал

Страхом и патриотизмом киевский режим привлек в ряды ВСУ значительное число народу. И они не разбегаются, пока их не начинают убивать и убивать. Они мрут толпами, но они сидят в окопах при нашем огневом превосходстве на разных участках. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-29T08:00

2022-08-29T08:00

2022-08-29T08:00

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кризис

первая мировая война

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Артиллеристы ДНР описывали финал сражения на фланге под Лисичанском, когда русские войска наступали со стороны Попасной: в какой-то момент они задавили неприятельскую артиллерию огнем, но пехота ВСУ продолжала в окопах сидеть, пока ее не закопали, отметил эксперт."Поэтому не надо строить иллюзий, что противник завтра сломается. Может, завтра Залужного собьет самосвал, и противник сломается, но не надо планировать операцию, исходя из того, что завтра Залужного собьет самосвал. Скорее всего, украинская армия завтра никуда не разбежится", - указал Норин.Сейчас мы столкнулись с позиционным кризисом времен Первой мировой войны, когда мы перемалываем одну роту ВСУ, а противник за это время подтягивает две других, нет ответа на вопрос, как из этого кризиса выйти, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донбасс, артиллерия, всу, валерий залужный, кризис, первая мировая война