https://ukraina.ru/20220827/1038171588.html

Кто и зачем пытается "натравить" Европу на Россию - Акопов

Кто и зачем пытается "натравить" Европу на Россию - Акопов

Кто и зачем пытается "натравить" Европу на Россию - Акопов

Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру рассказал, кому выгодно "натравить Европу на Россию" и чем это чревато для жителей континента

2022-08-27T07:22

2022-08-27T07:22

2022-08-27T07:22

новости

украина

петр акопов

европа

россия

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Европу ждет если не смена элит, то очень сильный кризис - перераспределение сил внутри элит, считает обозреватель.Европу толкают к тому, чтобы на десятилетия, до середины века - войти в клинч с Россией, что обрубает ей все пути к реальной самостоятельности, которая ей нужна, если она хочет быть полноценным игроком на мировой арене, считает Акопов.Причем, по его мнению, Европе нужна не просто военная, дипломатическая, экономическая, а полноценная самостоятельность, идеологическая в том числе. Способ стравить ее с Россией – это лучший способ лишить Европу даже шанса на то, чтобы она обрела самостоятельность.Понимание того, что этого делать нельзя есть и у многих европейцев, и у части европейских элит. Постепенно баланс сил будет смещаться в их сторону, вопрос времени и скорости процесса, заключил Акопов.Полное интервью с обозревателем РИА Новости читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220825/1038077098.html

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новости, украина, петр акопов, европа, россия