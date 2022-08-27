Кто и зачем пытается "натравить" Европу на Россию - Акопов
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Кто и зачем пытается "натравить" Европу на Россию - Акопов
Кто и зачем пытается "натравить" Европу на Россию - Акопов
Кто и зачем пытается "натравить" Европу на Россию - Акопов
Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру рассказал, кому выгодно "натравить Европу на Россию" и чем это чревато для жителей континента
2022-08-27T07:22
2022-08-27T07:22
новости
украина
петр акопов
европа
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Европу ждет если не смена элит, то очень сильный кризис - перераспределение сил внутри элит, считает обозреватель.Европу толкают к тому, чтобы на десятилетия, до середины века - войти в клинч с Россией, что обрубает ей все пути к реальной самостоятельности, которая ей нужна, если она хочет быть полноценным игроком на мировой арене, считает Акопов.Причем, по его мнению, Европе нужна не просто военная, дипломатическая, экономическая, а полноценная самостоятельность, идеологическая в том числе. Способ стравить ее с Россией – это лучший способ лишить Европу даже шанса на то, чтобы она обрела самостоятельность.Понимание того, что этого делать нельзя есть и у многих европейцев, и у части европейских элит. Постепенно баланс сил будет смещаться в их сторону, вопрос времени и скорости процесса, заключил Акопов.Полное интервью с обозревателем РИА Новости читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, петр акопов, европа, россия
Новости, Украина, Петр Акопов, Европа, Россия

Кто и зачем пытается "натравить" Европу на Россию - Акопов

07:22 27.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на здание Международного уголовного суда в Гааге
Вид на здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру рассказал, кому выгодно "натравить Европу на Россию" и чем это чревато для жителей континента
Европу ждет если не смена элит, то очень сильный кризис - перераспределение сил внутри элит, считает обозреватель.

Если не придут к власти контрэлиты, типа Ле Пен, то будет постепенно сдвигаться баланс сил в пользу той части европейской элиты, которая говорит: знаете, в общем, мы, конечно, часть Запада, но ради этого не стоит ломать стулья, губить себя и лезть в эту выгодную только англосаксам конфронтацию с Россией на десятилетия вперед.

Петр Акопов
Петр Акопов
Политический обозреватель РИА Новости
Европу толкают к тому, чтобы на десятилетия, до середины века - войти в клинч с Россией, что обрубает ей все пути к реальной самостоятельности, которая ей нужна, если она хочет быть полноценным игроком на мировой арене, считает Акопов.
Причем, по его мнению, Европе нужна не просто военная, дипломатическая, экономическая, а полноценная самостоятельность, идеологическая в том числе.
Способ стравить ее с Россией – это лучший способ лишить Европу даже шанса на то, чтобы она обрела самостоятельность.
Понимание того, что этого делать нельзя есть и у многих европейцев, и у части европейских элит. Постепенно баланс сил будет смещаться в их сторону, вопрос времени и скорости процесса, заключил Акопов.
Полное интервью с обозревателем РИА Новости читайте на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 08:59
"Недвусмысленный сигнал": во Франции осудили идею послать войска НАТО на УкраинуРеализация идеи французского генерала Мишеля Яковлефф отправить американских, французских или голландских военных сражаться на Украину не соответствует интересам Парижа, сказал обозреватель Boulevard Voltaire Арно Флорак
 
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