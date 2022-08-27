Кто и зачем пытается "натравить" Европу на Россию - Акопов
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на здание Международного уголовного суда в Гааге
Политический обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью Украина.ру рассказал, кому выгодно "натравить Европу на Россию" и чем это чревато для жителей континента
Европу ждет если не смена элит, то очень сильный кризис - перераспределение сил внутри элит, считает обозреватель.
Если не придут к власти контрэлиты, типа Ле Пен, то будет постепенно сдвигаться баланс сил в пользу той части европейской элиты, которая говорит: знаете, в общем, мы, конечно, часть Запада, но ради этого не стоит ломать стулья, губить себя и лезть в эту выгодную только англосаксам конфронтацию с Россией на десятилетия вперед.
Европу толкают к тому, чтобы на десятилетия, до середины века - войти в клинч с Россией, что обрубает ей все пути к реальной самостоятельности, которая ей нужна, если она хочет быть полноценным игроком на мировой арене, считает Акопов.
Причем, по его мнению, Европе нужна не просто военная, дипломатическая, экономическая, а полноценная самостоятельность, идеологическая в том числе.
Способ стравить ее с Россией – это лучший способ лишить Европу даже шанса на то, чтобы она обрела самостоятельность.
Понимание того, что этого делать нельзя есть и у многих европейцев, и у части европейских элит. Постепенно баланс сил будет смещаться в их сторону, вопрос времени и скорости процесса, заключил Акопов.
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