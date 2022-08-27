https://ukraina.ru/20220827/1038159379.html

Не примут нашу логику, кроме случая, когда наши танки будут стоять на Манхэттене – Прозоров о США

Не примут нашу логику, кроме случая, когда наши танки будут стоять на Манхэттене – Прозоров о США - 27.08.2022 Украина.ру

Не примут нашу логику, кроме случая, когда наши танки будут стоять на Манхэттене – Прозоров о США

В "Википедии" уже написано, что Запорожскую АЭС обстреливали ВСУ, но американская сторона все равно доказывает, что это делает РФ, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру

2022-08-27T04:23

2022-08-27T04:23

2022-08-27T04:23

сша

манхэттен

василий прозоров

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Ранее постпред России Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН сообщил, что Россия представила СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС со стороны ВСУ.Он также заявил, что за две прошедшие недели ситуация с ядерной безопасностью на АЭС деградировала и подчеркнул, что "киевский режим не прекращает атаки на станцию"По его мнению, американцы "не примут нашу логику, кроме случая, когда наши танки будут стоять на Манхэттене".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220826/1038148538.html

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сша, манхэттен, василий прозоров, новости, запорожская аэс