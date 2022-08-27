Не примут нашу логику, кроме случая, когда наши танки будут стоять на Манхэттене – Прозоров о США - 27.08.2022 Украина.ру
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Не примут нашу логику, кроме случая, когда наши танки будут стоять на Манхэттене – Прозоров о США
Не примут нашу логику, кроме случая, когда наши танки будут стоять на Манхэттене – Прозоров о США - 27.08.2022 Украина.ру
Не примут нашу логику, кроме случая, когда наши танки будут стоять на Манхэттене – Прозоров о США
В "Википедии" уже написано, что Запорожскую АЭС обстреливали ВСУ, но американская сторона все равно доказывает, что это делает РФ, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру
2022-08-27T04:23
2022-08-27T04:23
сша
манхэттен
василий прозоров
новости
запорожская аэс
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Ранее постпред России Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН сообщил, что Россия представила СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС со стороны ВСУ.Он также заявил, что за две прошедшие недели ситуация с ядерной безопасностью на АЭС деградировала и подчеркнул, что "киевский режим не прекращает атаки на станцию"По его мнению, американцы "не примут нашу логику, кроме случая, когда наши танки будут стоять на Манхэттене".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220826/1038148538.html
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сша, манхэттен, василий прозоров, новости, запорожская аэс
США, Манхэттен, Василий Прозоров, Новости, Запорожская АЭС

Не примут нашу логику, кроме случая, когда наши танки будут стоять на Манхэттене – Прозоров о США

04:23 27.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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В "Википедии" уже написано, что Запорожскую АЭС обстреливали ВСУ, но американская сторона все равно доказывает, что это делает РФ, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру
Ранее постпред России Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН сообщил, что Россия представила СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС со стороны ВСУ.
Он также заявил, что за две прошедшие недели ситуация с ядерной безопасностью на АЭС деградировала и подчеркнул, что "киевский режим не прекращает атаки на станцию"
Да, в "Википедии" уже написано, что Запорожскую АЭС обстреливали ВСУ с помощью этих дронов-камикадзе. И что? Все равно американская сторона заявляет, что Российская Федерация обстреливает атомную станцию и таким образом создают угрозу ядерной катастрофы.
Василий Прозоров интервью
Василий Прозоров
экс-сотрудник Службы безопасности Украины
По его мнению, американцы "не примут нашу логику, кроме случая, когда наши танки будут стоять на Манхэттене".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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СШАМанхэттенВасилий ПрозоровНовостиЗапорожская АЭС
 
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