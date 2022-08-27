Не примут нашу логику, кроме случая, когда наши танки будут стоять на Манхэттене – Прозоров о США
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
В "Википедии" уже написано, что Запорожскую АЭС обстреливали ВСУ, но американская сторона все равно доказывает, что это делает РФ, сказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров в интервью Украина.ру
Ранее постпред России Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН сообщил, что Россия представила СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС со стороны ВСУ.
Он также заявил, что за две прошедшие недели ситуация с ядерной безопасностью на АЭС деградировала и подчеркнул, что "киевский режим не прекращает атаки на станцию"
Да, в "Википедии" уже написано, что Запорожскую АЭС обстреливали ВСУ с помощью этих дронов-камикадзе. И что? Все равно американская сторона заявляет, что Российская Федерация обстреливает атомную станцию и таким образом создают угрозу ядерной катастрофы.
По его мнению, американцы "не примут нашу логику, кроме случая, когда наши танки будут стоять на Манхэттене".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.