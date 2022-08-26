Молдавия значительно расширит бюджет Минобороны
Бюджет Минобороны Молдавии планируют увеличить на 14,6 миллиона леев (около 754 тысяч долларов – ред.), сообщает РИА новости 26 августа, ссылаясь на пресс-службу ведомства
Согласно законопроекту, ассигнования из государственного бюджета составят 1 047,2 миллиарда леев, а планировалось 1 032,6 миллиарда леев (примерно 53 миллиона долларов). Расходы на национальную оборону увеличатся на 1,4%, с 884,1 миллиона леев (примерно 45,6 миллиона долларов) до 896,8 миллиона леев (около 46,3 миллиона долларов).
Сообщается, что спикер молдавского парламента Игорь Гросу созвал внеочередное заседание законодательного собрания, на котором депутаты должны утвердить изменения.
Ранее в видеосюжете Украина.ру была показана экономическая катастрофа в Молдавии.
Жители Кишинёва жалуются на подорожание топлива. В сравнении с прошлым годом, стоимость газа выросла в 4 раза, а бензина — вдвое. Люди рассказывают, что для многих нынешние тарифы являются неподъёмными. Из-за этого население вынуждено переходить с газовых плит на электрические.