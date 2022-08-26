https://ukraina.ru/20220826/1038143144.html

Молдавия значительно расширит бюджет Минобороны

Молдавия значительно расширит бюджет Минобороны - 26.08.2022 Украина.ру

Молдавия значительно расширит бюджет Минобороны

Бюджет Минобороны Молдавии планируют увеличить на 14,6 миллиона леев (около 754 тысяч долларов – ред.), сообщает РИА новости 26 августа, ссылаясь на пресс-службу ведомства

2022-08-26T11:34

2022-08-26T11:34

2022-08-26T11:34

новости

молдавия

бюджет

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102097/28/1020972880_0:118:1920:1198_1920x0_80_0_0_1409ea85d779cf83bdf6232981018378.jpg

Сообщается, что спикер молдавского парламента Игорь Гросу созвал внеочередное заседание законодательного собрания, на котором депутаты должны утвердить изменения.Ранее в видеосюжете Украина.ру была показана экономическая катастрофа в Молдавии.Жители Кишинёва жалуются на подорожание топлива. В сравнении с прошлым годом, стоимость газа выросла в 4 раза, а бензина — вдвое. Люди рассказывают, что для многих нынешние тарифы являются неподъёмными. Из-за этого население вынуждено переходить с газовых плит на электрические.

https://ukraina.ru/20220803/1037226752.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, молдавия, бюджет, минобороны