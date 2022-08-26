Молдавия значительно расширит бюджет Минобороны - 26.08.2022 Украина.ру
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Молдавия значительно расширит бюджет Минобороны
Молдавия значительно расширит бюджет Минобороны - 26.08.2022 Украина.ру
Молдавия значительно расширит бюджет Минобороны
Бюджет Минобороны Молдавии планируют увеличить на 14,6 миллиона леев (около 754 тысяч долларов – ред.), сообщает РИА новости 26 августа, ссылаясь на пресс-службу ведомства
2022-08-26T11:34
2022-08-26T11:34
новости
молдавия
бюджет
минобороны
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Сообщается, что спикер молдавского парламента Игорь Гросу созвал внеочередное заседание законодательного собрания, на котором депутаты должны утвердить изменения.Ранее в видеосюжете Украина.ру была показана экономическая катастрофа в Молдавии.Жители Кишинёва жалуются на подорожание топлива. В сравнении с прошлым годом, стоимость газа выросла в 4 раза, а бензина — вдвое. Люди рассказывают, что для многих нынешние тарифы являются неподъёмными. Из-за этого население вынуждено переходить с газовых плит на электрические.
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новости, молдавия, бюджет, минобороны
Новости, Молдавия, бюджет, Минобороны

Молдавия значительно расширит бюджет Минобороны

11:34 26.08.2022
 
© CC0, Pixabayфлаг Молдавия Молдова
флаг Молдавия Молдова
© CC0, Pixabay
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Бюджет Минобороны Молдавии планируют увеличить на 14,6 миллиона леев (около 754 тысяч долларов – ред.), сообщает РИА новости 26 августа, ссылаясь на пресс-службу ведомства
Согласно законопроекту, ассигнования из государственного бюджета составят 1 047,2 миллиарда леев, а планировалось 1 032,6 миллиарда леев (примерно 53 миллиона долларов). Расходы на национальную оборону увеличатся на 1,4%, с 884,1 миллиона леев (примерно 45,6 миллиона долларов) до 896,8 миллиона леев (около 46,3 миллиона долларов).
Сообщается, что спикер молдавского парламента Игорь Гросу созвал внеочередное заседание законодательного собрания, на котором депутаты должны утвердить изменения.
Ранее в видеосюжете Украина.ру была показана экономическая катастрофа в Молдавии.
Жители Кишинёва жалуются на подорожание топлива. В сравнении с прошлым годом, стоимость газа выросла в 4 раза, а бензина — вдвое. Люди рассказывают, что для многих нынешние тарифы являются неподъёмными. Из-за этого население вынуждено переходить с газовых плит на электрические.
Деревья на набережной реки Ольховки в национальном парке Кисловодский в Ставропольском крае. - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 07:56
Молдавия решила заменить российский газ на ивы, которые еще не вырослиВице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что альтернативным источником энергии для его страны может стать древесина ивы. Такое заявление он сделал 2 августа, сообщает местный канал tv8.md
 
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