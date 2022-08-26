https://ukraina.ru/20220826/1038138659.html
"Фальшивые данные": посольство РФ ответило на материал Госдепа про "фильтрационные лагеря"
Посольство РФ назвало фальшивым статью госдепа про лагеря в ДНР
"Фальшивые данные": посольство РФ ответило на материал Госдепа про "фильтрационные лагеря"
Посольство России в Вашингтоне обвинило Госдепартамент США в распространении фальшивой информации о "созданных Москвой фильтрационных лагерях" в ДНР и причастности к разрушению гражданских объектов в ЛНР
2022-08-26T10:14
2022-08-26T10:14
2022-08-26T10:14
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Американская неправительственная организация Conflict Observatory - проект Госдепартамента США - опубликовала материал, в котором утверждает, что российские военные создали в ДНР более 20 фильтрационных лагерей, которые якобы используются для допросов и содержания украинских граждан и военнопленных. При этом авторы публикации ссылаются на неких "исследователей" Йельского университета. Посольство России в Вашингтоне резко отреагировало на этот материал.В диппредставительство подчеркнули, что Москва тщательно соблюдает нормы международного права, уважительно относится к мирному населению и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Россия восстанавливает социальные объекты, которые оказались разрушены в результате "изуверских действий киевского режима", заключили дипломаты.
https://ukraina.ru/20220623/1034205626.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, госдеп сша, посольство рф, россия, днр, лнр, спецоперация
Новости, Госдеп США, посольство РФ, Россия, ДНР, ЛНР, Спецоперация
"Фальшивые данные": посольство РФ ответило на материал Госдепа про "фильтрационные лагеря"
Посольство России в Вашингтоне обвинило Госдепартамент США в распространении фальшивой информации о "созданных Москвой фильтрационных лагерях" в ДНР и причастности к разрушению гражданских объектов в ЛНР
Американская неправительственная организация Conflict Observatory - проект Госдепартамента США - опубликовала материал, в котором утверждает, что российские военные создали в ДНР более 20 фильтрационных лагерей, которые якобы используются для допросов и содержания украинских граждан и военнопленных.
При этом авторы публикации ссылаются на неких "исследователей" Йельского университета. Посольство России в Вашингтоне резко отреагировало на этот материал.
"Госдепартамент продолжает транслировать домыслы о якобы созданных нами в ДНР "фильтрационных лагерях", а также причастности Вооруженных Сил Российской Федерации к разрушению образовательных, медицинских учреждений и культурных объектов в ЛНР. Это является очередной фальшивкой, направленной на дискредитацию российской специальной военной операции", — подчеркнули в посольстве.
В диппредставительство подчеркнули, что Москва тщательно соблюдает нормы международного права, уважительно относится к мирному населению и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры.
Россия восстанавливает социальные объекты, которые оказались разрушены в результате "изуверских действий киевского режима", заключили дипломаты.