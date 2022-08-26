Посольство РФ назвало фальшивым статью госдепа про лагеря в ДНР
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"Фальшивые данные": посольство РФ ответило на материал Госдепа про "фильтрационные лагеря"
Посольство РФ назвало фальшивым статью госдепа про лагеря в ДНР
"Фальшивые данные": посольство РФ ответило на материал Госдепа про "фильтрационные лагеря"
Посольство России в Вашингтоне обвинило Госдепартамент США в распространении фальшивой информации о "созданных Москвой фильтрационных лагерях" в ДНР и причастности к разрушению гражданских объектов в ЛНР
2022-08-26T10:14
2022-08-26T10:14
новости
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спецоперация
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Американская неправительственная организация Conflict Observatory - проект Госдепартамента США - опубликовала материал, в котором утверждает, что российские военные создали в ДНР более 20 фильтрационных лагерей, которые якобы используются для допросов и содержания украинских граждан и военнопленных. При этом авторы публикации ссылаются на неких "исследователей" Йельского университета. Посольство России в Вашингтоне резко отреагировало на этот материал.В диппредставительство подчеркнули, что Москва тщательно соблюдает нормы международного права, уважительно относится к мирному населению и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Россия восстанавливает социальные объекты, которые оказались разрушены в результате "изуверских действий киевского режима", заключили дипломаты.
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новости, госдеп сша, посольство рф, россия, днр, лнр, спецоперация
Новости, Госдеп США, посольство РФ, Россия, ДНР, ЛНР, Спецоперация

"Фальшивые данные": посольство РФ ответило на материал Госдепа про "фильтрационные лагеря"

10:14 26.08.2022
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкСитуация в Белгородской области
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© РИА Новости . Антон Вергун
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Посольство России в Вашингтоне обвинило Госдепартамент США в распространении фальшивой информации о "созданных Москвой фильтрационных лагерях" в ДНР и причастности к разрушению гражданских объектов в ЛНР
Американская неправительственная организация Conflict Observatory - проект Госдепартамента США - опубликовала материал, в котором утверждает, что российские военные создали в ДНР более 20 фильтрационных лагерей, которые якобы используются для допросов и содержания украинских граждан и военнопленных.
При этом авторы публикации ссылаются на неких "исследователей" Йельского университета. Посольство России в Вашингтоне резко отреагировало на этот материал.
"Госдепартамент продолжает транслировать домыслы о якобы созданных нами в ДНР "фильтрационных лагерях", а также причастности Вооруженных Сил Российской Федерации к разрушению образовательных, медицинских учреждений и культурных объектов в ЛНР. Это является очередной фальшивкой, направленной на дискредитацию российской специальной военной операции", — подчеркнули в посольстве.
В диппредставительство подчеркнули, что Москва тщательно соблюдает нормы международного права, уважительно относится к мирному населению и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры.
Россия восстанавливает социальные объекты, которые оказались разрушены в результате "изуверских действий киевского режима", заключили дипломаты.
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