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"Фальшивые данные": посольство РФ ответило на материал Госдепа про "фильтрационные лагеря"

Посольство РФ назвало фальшивым статью госдепа про лагеря в ДНР

"Фальшивые данные": посольство РФ ответило на материал Госдепа про "фильтрационные лагеря"

Посольство России в Вашингтоне обвинило Госдепартамент США в распространении фальшивой информации о "созданных Москвой фильтрационных лагерях" в ДНР и причастности к разрушению гражданских объектов в ЛНР

2022-08-26T10:14

2022-08-26T10:14

2022-08-26T10:14

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Американская неправительственная организация Conflict Observatory - проект Госдепартамента США - опубликовала материал, в котором утверждает, что российские военные создали в ДНР более 20 фильтрационных лагерей, которые якобы используются для допросов и содержания украинских граждан и военнопленных. При этом авторы публикации ссылаются на неких "исследователей" Йельского университета. Посольство России в Вашингтоне резко отреагировало на этот материал.В диппредставительство подчеркнули, что Москва тщательно соблюдает нормы международного права, уважительно относится к мирному населению и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Россия восстанавливает социальные объекты, которые оказались разрушены в результате "изуверских действий киевского режима", заключили дипломаты.

https://ukraina.ru/20220623/1034205626.html

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