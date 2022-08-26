Не расстрел на месте: Азаров рассказал, как противостоять террористам киевского режима - 26.08.2022 Украина.ру
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Не расстрел на месте: Азаров рассказал, как противостоять террористам киевского режима
Не расстрел на месте: Азаров рассказал, как противостоять террористам киевского режима - 26.08.2022 Украина.ру
Не расстрел на месте: Азаров рассказал, как противостоять террористам киевского режима
Для борьбы с организованной киевским режимом террористической кампанией на освобождённых территориях Украины необходимо взять на вооружение опыт СССР. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру
2022-08-26T05:20
2022-08-26T05:20
новости
николай азаров
великая отечественная война
терроризм
законность
киевский режим
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Он разъяснил, что имеет в виду такие органы контрразведки, как существовавший в годы Великой Отечественной войны "Смерш".Азаров также указал, что важна не жестокость наказания террористов, а его неотвратимость. Кроме того, все наказания должны осуществляться в рамках законности.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037496839.html
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новости, николай азаров, великая отечественная война, терроризм, законность, киевский режим
Новости, Николай Азаров, Великая Отечественная война, терроризм, законность, киевский режим

Не расстрел на месте: Азаров рассказал, как противостоять террористам киевского режима

05:20 26.08.2022
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкЗадержание в Крыму украинских диверсантов
Задержание в Крыму украинских диверсантов
© ЦОС ФСБ РФ
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Для борьбы с организованной киевским режимом террористической кампанией на освобождённых территориях Украины необходимо взять на вооружение опыт СССР. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру
Он разъяснил, что имеет в виду такие органы контрразведки, как существовавший в годы Великой Отечественной войны "Смерш".
- РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 17:18
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Азаров также указал, что важна не жестокость наказания террористов, а его неотвратимость. Кроме того, все наказания должны осуществляться в рамках законности.

Было 16 октября в 1941 году в Москве введено осадное положение, согласно постановлению ГКО (Государственного комитета обороны – ред.). Например, паникеров, трусов, диверсантов расстреливали на месте. В такой ситуации, когда немцы в 10 километрах от Москвы, это, наверное, было оправдано. В других условиях должна действовать законная процедура

П/к на тему: Петр Порошенко уже приступил к фальсификации президентских выборов
Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиНиколай АзаровВеликая Отечественная войнатерроризмзаконностькиевский режим
 
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