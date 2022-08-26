https://ukraina.ru/20220826/1038127732.html
Не расстрел на месте: Азаров рассказал, как противостоять террористам киевского режима
Не расстрел на месте: Азаров рассказал, как противостоять террористам киевского режима - 26.08.2022 Украина.ру
Не расстрел на месте: Азаров рассказал, как противостоять террористам киевского режима
Для борьбы с организованной киевским режимом террористической кампанией на освобождённых территориях Украины необходимо взять на вооружение опыт СССР. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру
2022-08-26T05:20
2022-08-26T05:20
2022-08-26T05:20
новости
николай азаров
великая отечественная война
терроризм
законность
киевский режим
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Он разъяснил, что имеет в виду такие органы контрразведки, как существовавший в годы Великой Отечественной войны "Смерш".Азаров также указал, что важна не жестокость наказания террористов, а его неотвратимость. Кроме того, все наказания должны осуществляться в рамках законности.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037496839.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, николай азаров, великая отечественная война, терроризм, законность, киевский режим
Новости, Николай Азаров, Великая Отечественная война, терроризм, законность, киевский режим
Не расстрел на месте: Азаров рассказал, как противостоять террористам киевского режима
Для борьбы с организованной киевским режимом террористической кампанией на освобождённых территориях Украины необходимо взять на вооружение опыт СССР. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру