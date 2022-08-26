https://ukraina.ru/20220826/1038127732.html

Не расстрел на месте: Азаров рассказал, как противостоять террористам киевского режима

Не расстрел на месте: Азаров рассказал, как противостоять террористам киевского режима - 26.08.2022 Украина.ру

Не расстрел на месте: Азаров рассказал, как противостоять террористам киевского режима

Для борьбы с организованной киевским режимом террористической кампанией на освобождённых территориях Украины необходимо взять на вооружение опыт СССР. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью Украина.ру

2022-08-26T05:20

2022-08-26T05:20

2022-08-26T05:20

новости

николай азаров

великая отечественная война

терроризм

законность

киевский режим

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Он разъяснил, что имеет в виду такие органы контрразведки, как существовавший в годы Великой Отечественной войны "Смерш".Азаров также указал, что важна не жестокость наказания террористов, а его неотвратимость. Кроме того, все наказания должны осуществляться в рамках законности.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220810/1037496839.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, николай азаров, великая отечественная война, терроризм, законность, киевский режим