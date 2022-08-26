https://ukraina.ru/20220826/1038088897.html

Эксперт рассказал, как обезопасить подконтрольные РФ регионы Украины от террора

Эксперт рассказал, как обезопасить подконтрольные РФ регионы Украины от террора - 26.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, как обезопасить подконтрольные РФ регионы Украины от террора

Россия и ранее сталкивалась со взрывами и угрозами на своей территории со стороны бандеровцев, поэтому нужно создавать отряды самообороны и отряды истребителей для борьбы с ними на освобождённой территории Украины, сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру

2022-08-26T04:30

2022-08-26T04:30

2022-08-26T04:30

украина

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новости

россия

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Ранее в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко.Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва он был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался.По его словам, у России не хватит Росгвардии, чтобы крупные населенные пункты контролировать на освобождённой территории Украины, а армия от этого самоустранилась, потому что не занимается обеспечением порядка в тылу.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220825/1038073328.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, террор, новости, россия