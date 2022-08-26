https://ukraina.ru/20220826/1038088897.html
Эксперт рассказал, как обезопасить подконтрольные РФ регионы Украины от террора
Эксперт рассказал, как обезопасить подконтрольные РФ регионы Украины от террора - 26.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как обезопасить подконтрольные РФ регионы Украины от террора
Россия и ранее сталкивалась со взрывами и угрозами на своей территории со стороны бандеровцев, поэтому нужно создавать отряды самообороны и отряды истребителей для борьбы с ними на освобождённой территории Украины, сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
2022-08-26T04:30
2022-08-26T04:30
2022-08-26T04:30
украина
террор
новости
россия
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Ранее в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко.Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва он был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался.По его словам, у России не хватит Росгвардии, чтобы крупные населенные пункты контролировать на освобождённой территории Украины, а армия от этого самоустранилась, потому что не занимается обеспечением порядка в тылу.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220825/1038073328.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, террор, новости, россия
Эксперт рассказал, как обезопасить подконтрольные РФ регионы Украины от террора
Россия и ранее сталкивалась со взрывами и угрозами на своей территории со стороны бандеровцев, поэтому нужно создавать отряды самообороны и отряды истребителей для борьбы с ними на освобождённой территории Украины, сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
Ранее в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко.
Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва он был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался.
Весь XX век мы так или иначе сталкивались с подобными вызовами и угрозами на своей территории. Мы создавали отряды самообороны и отряды истребителей, которые занимались уничтожением бандеровцев. Когда они начали действовать беспощадными бандеровскими методами, бандеровщина пошла на спад.
Алексей Кочетков
политолог и историк нацизма на Украине
По его словам, у России не хватит Росгвардии, чтобы крупные населенные пункты контролировать на освобождённой территории Украины, а армия от этого самоустранилась, потому что не занимается обеспечением порядка в тылу.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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