США топят экономику ЕС: Дудчак прокомментировал ослабление евро - 26.08.2022 Украина.ру
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США топят экономику ЕС: Дудчак прокомментировал ослабление евро
США топят экономику ЕС: Дудчак прокомментировал ослабление евро - 26.08.2022 Украина.ру
США топят экономику ЕС: Дудчак прокомментировал ослабление евро
Нынешнее падение курса евро до исторического минимума по отношению к доллару США является результатом хорошо спланированной политики Соединённых Штатов в отношении Евросоюза. Такое мнение выразил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак, в интервью изданию Украина.ру
2022-08-26T05:00
2022-08-26T05:00
новости
александр дудчак
экономика
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Экономист указал, что в качестве предлога для такой политики используется конфликт на Украине.Он добавил, что результаты этой политики, начатой полгода назад, начали проявляться только в настоящее время.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220711/1034325924.html
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новости, александр дудчак, экономика, доллар, евро, сша, ес, курс валют
Новости, Александр Дудчак, Экономика, доллар, Евро, США, ЕС, курс валют

США топят экономику ЕС: Дудчак прокомментировал ослабление евро

05:00 26.08.2022
 
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков
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Нынешнее падение курса евро до исторического минимума по отношению к доллару США является результатом хорошо спланированной политики Соединённых Штатов в отношении Евросоюза. Такое мнение выразил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак, в интервью изданию Украина.ру
Экономист указал, что в качестве предлога для такой политики используется конфликт на Украине.

Соединённые Штаты успешно топят экономику Евросоюза, евро дешевеет, идёт отток капитала в Соединённые Штаты

Александр Дудчак интервью
Александр Дудчак
Эксперт Института стран СНГ
Он добавил, что результаты этой политики, начатой полгода назад, начали проявляться только в настоящее время.
деньги евро купюры
11 июля, 05:45
«Евро превратился в ненужную бумагу»: как будет перестроена мировая система торговлиГлава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру считает, что отказ от евро и доллара - неизбежные процессы в нынешних реалиях. Продавать товары Россия может если не за рубли, то за валюты дружественных стран - юани, рупии
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиАлександр ДудчакЭкономикадолларЕвроСШАЕСкурс валют
 
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