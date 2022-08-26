https://ukraina.ru/20220826/1038079994.html
США топят экономику ЕС: Дудчак прокомментировал ослабление евро
США топят экономику ЕС: Дудчак прокомментировал ослабление евро - 26.08.2022 Украина.ру
США топят экономику ЕС: Дудчак прокомментировал ослабление евро
Нынешнее падение курса евро до исторического минимума по отношению к доллару США является результатом хорошо спланированной политики Соединённых Штатов в отношении Евросоюза. Такое мнение выразил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак, в интервью изданию Украина.ру
2022-08-26T05:00
2022-08-26T05:00
2022-08-26T05:00
новости
александр дудчак
экономика
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Экономист указал, что в качестве предлога для такой политики используется конфликт на Украине.Он добавил, что результаты этой политики, начатой полгода назад, начали проявляться только в настоящее время.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220711/1034325924.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, александр дудчак, экономика, доллар, евро, сша, ес, курс валют
Новости, Александр Дудчак, Экономика, доллар, Евро, США, ЕС, курс валют
США топят экономику ЕС: Дудчак прокомментировал ослабление евро
Нынешнее падение курса евро до исторического минимума по отношению к доллару США является результатом хорошо спланированной политики Соединённых Штатов в отношении Евросоюза. Такое мнение выразил эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак, в интервью изданию Украина.ру