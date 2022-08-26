США топят экономику ЕС: Дудчак прокомментировал ослабление евро

«Евро превратился в ненужную бумагу»: как будет перестроена мировая система торговли Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан в интервью изданию Украина.ру считает, что отказ от евро и доллара - неизбежные процессы в нынешних реалиях. Продавать товары Россия может если не за рубли, то за валюты дружественных стран - юани, рупии