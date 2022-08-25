https://ukraina.ru/20220825/1038080202.html

Захарова обвинила Запад в игнорировании данных расследования убийства Дугиной

Захарова обвинила Запад в игнорировании данных расследования убийства Дугиной - 25.08.2022 Украина.ру

Захарова обвинила Запад в игнорировании данных расследования убийства Дугиной

Страны Запада игнорируют предоставленные Россией данные расследования убийства журналистки Дарьи Дугиной и искажают реальность. Об этом заявила 25 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live"

2022-08-25T10:03

2022-08-25T10:03

2022-08-25T10:03

захарова

дарья дугина

убийство

запад

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Она отметила, что Дугина занималась той сферой деятельности, которая "так тщательно охраняется именно западным либеральным сообществом", однако Запад молчит и, более того, искажает реальность.Она обратила внимание на то, что Россию призывают провести расследование."Это при том что наши правоохранительные органы предоставили весь массив доказательной базы в кратчайшие сроки, фактологической базы, основанной на видео, фотографиях, документальных материалах, подтверждающих тезисы в социальных сетях. Это все идет в игнор. Искажение реальности, как они этим занимались 200 и 300 лет назад, сто лет назад, в середине 20-го века, все те же сценарии сегодня идут в ход дела", - добавила Захарова.Дугина погибла вечером 20 августа, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Через два дня в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что убийство Дугиной раскрыто. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница - гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся после преступления в Эстонии.

https://ukraina.ru/20220824/1038062999.html

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захарова, дарья дугина, убийство, запад