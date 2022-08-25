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"Недвусмысленный сигнал": во Франции осудили идею послать войска НАТО на Украину
"Недвусмысленный сигнал": во Франции осудили идею послать войска НАТО на Украину - 25.08.2022 Украина.ру
"Недвусмысленный сигнал": во Франции осудили идею послать войска НАТО на Украину
Реализация идеи французского генерала Мишеля Яковлефф отправить американских, французских или голландских военных сражаться на Украину не соответствует интересам Парижа, сказал обозреватель Boulevard Voltaire Арно Флорак
2022-08-25T08:59
2022-08-25T08:59
2022-08-25T08:59
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нато
франция
украина
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Ранее Яковлефф сказал, что в боевых действиях против России на территории Украины должны принять участие военнослужащие НАТО.Обозреватель Флорак назвал идею генерала "удивительной" и указал на неоднозначность ситуации.По его словам, Украина — не невинная страна, "на которую напал кровожадный русский волк, таково толкование американцев и украинцев, и мы знаем, что обе стороны постоянно лгут".Конфликт Москвы и Киева не касается жителей Франции, поэтому отправка французов на линию фронта стало бы "недвусмысленным сигналом", добавил обозреватель.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20220824/1038039781.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, нато, франция, украина
Новости, НАТО, Франция, Украина
"Недвусмысленный сигнал": во Франции осудили идею послать войска НАТО на Украину
Реализация идеи французского генерала Мишеля Яковлефф отправить американских, французских или голландских военных сражаться на Украину не соответствует интересам Парижа, сказал обозреватель Boulevard Voltaire Арно Флорак
Ранее Яковлефф сказал, что в боевых действиях против России на территории Украины должны принять участие военнослужащие НАТО.
"Мы будем поставлять больше оружия, в том числе сложные в управлении зенитно-ракетные комплексы "земля-воздух". Чтобы не тратить время на обучение украинцев, управлять ими будут американские, французские или голландские военные на украинской территории", — предложил Яковлефф.
Обозреватель Флорак назвал идею генерала "удивительной" и указал на неоднозначность ситуации.
По его словам, Украина — не невинная страна, "на которую напал кровожадный русский волк, таково толкование американцев и украинцев, и мы знаем, что обе стороны постоянно лгут".
Конфликт Москвы и Киева не касается жителей Франции, поэтому отправка французов на линию фронта стало бы "недвусмысленным сигналом", добавил обозреватель.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.