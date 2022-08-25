https://ukraina.ru/20220825/1038072890.html

“Обезьяна с гранатой”: Экономист высказался о скандальном предложении киевского политика

“Обезьяна с гранатой”: Экономист высказался о скандальном предложении киевского политика - 25.08.2022 Украина.ру

“Обезьяна с гранатой”: Экономист высказался о скандальном предложении киевского политика

Реализация предложения бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова о “конфискации” российского газа, проходящего транзитом по территории Украины, нанесла бы большой ущерб странам ЕС, но была бы выгодна США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак

2022-08-25T06:15

2022-08-25T06:15

2022-08-25T06:15

газ

новости

александр дудчак

транзит

европа

сша

дмитрий разумков

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Он заметил, что в случае начала подобного “грабежа” российского газа, российская сторона на полном основании перестанет поставлять газ по проходящим через Украину трубопроводам до выяснения обстоятельств.Если об этой идее Разумкова узнают европейские страны, то это приведёт к дальнейшему росту цен на газ, указал экономист, “потому что от этой обезьяны с гранатой можно ждать чего угодно”.Он также рассказал, что такая конфискация российского газа киевским режимом была бы выгодна США.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220724/1036804430.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

газ, новости, александр дудчак, транзит, европа, сша, дмитрий разумков