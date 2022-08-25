“Обезьяна с гранатой”: Экономист высказался о скандальном предложении киевского политика - 25.08.2022 Украина.ру
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“Обезьяна с гранатой”: Экономист высказался о скандальном предложении киевского политика
“Обезьяна с гранатой”: Экономист высказался о скандальном предложении киевского политика - 25.08.2022 Украина.ру
“Обезьяна с гранатой”: Экономист высказался о скандальном предложении киевского политика
Реализация предложения бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова о “конфискации” российского газа, проходящего транзитом по территории Украины, нанесла бы большой ущерб странам ЕС, но была бы выгодна США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
2022-08-25T06:15
2022-08-25T06:15
газ
новости
александр дудчак
транзит
европа
сша
дмитрий разумков
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https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1038072890.jpg?1661397304
Он заметил, что в случае начала подобного “грабежа” российского газа, российская сторона на полном основании перестанет поставлять газ по проходящим через Украину трубопроводам до выяснения обстоятельств.Если об этой идее Разумкова узнают европейские страны, то это приведёт к дальнейшему росту цен на газ, указал экономист, “потому что от этой обезьяны с гранатой можно ждать чего угодно”.Он также рассказал, что такая конфискация российского газа киевским режимом была бы выгодна США.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220724/1036804430.html
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
газ, новости, александр дудчак, транзит, европа, сша, дмитрий разумков
газ, Новости, Александр Дудчак, транзит, Европа, США, Дмитрий Разумков

“Обезьяна с гранатой”: Экономист высказался о скандальном предложении киевского политика

06:15 25.08.2022
 
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Реализация предложения бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова о “конфискации” российского газа, проходящего транзитом по территории Украины, нанесла бы большой ущерб странам ЕС, но была бы выгодна США. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак
Он заметил, что в случае начала подобного “грабежа” российского газа, российская сторона на полном основании перестанет поставлять газ по проходящим через Украину трубопроводам до выяснения обстоятельств.
Здание компании Газпром в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 15:36
"Газпром" заявил, что штатно подаёт газ для транзита через УкраинуНа газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" "Газпром" подаёт газ через Украину в подтверждённом украинской стороной объёме в 41,2 миллиона кубометров, в то время как заявка на транзит через ГИС "Сохрановка" была отклонена. Об этом сообщил 24 июля официальный представитель российской компании Сергей Куприянов
Если об этой идее Разумкова узнают европейские страны, то это приведёт к дальнейшему росту цен на газ, указал экономист, “потому что от этой обезьяны с гранатой можно ждать чего угодно”.
Он также рассказал, что такая конфискация российского газа киевским режимом была бы выгодна США.

Потому что это вполне работает на Соединённые Штаты, это вписывается в схему утопления Европы и ликвидацию её как экономического конкурента Соединённых Штатов

Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
газНовостиАлександр ДудчактранзитЕвропаСШАДмитрий Разумков
 
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