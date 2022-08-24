День в истории. 25 августа: немцы и украинцы убили 3680 евреев в городке Березно
00:01 24.08.2022 (обновлено: 18:19 24.08.2022)
В этот день в 1942 году нацисты и их подручные из украинской вспомогательной полиции уничтожили гетто в самом "еврейском" местечке Восточной Европы. Волынский городок Березно (ныне Ровенская область) до 1939 года был населенным пунктом с самой большой долей еврейского населения в Польше – 94,6%. Правда, так было не всегда.
Поначалу Березно на реке Случь было обычным русским селом, первое упоминание о котором относится к 1446 году. Тогда его вместе с другими землями в окрестностях Костополя литовский князь Свидригайло подарил своему боярину Димитрию.
В XVI веке Березно получило городские привилегии и герб. С тех пор в городке действовал магистрат, а городской совет избрался как орган местного самоуправления. Березно имело правовой статус "частного города", то есть административные, экономические и правовые отношения между общиной горожан и дворянином, владевшим городом, регулировались Литовскими статутами.
После второго раздела Речи Посполитой в 1793 году Березно вместе с большей частью Волыни оказалось в составе Российской империи. К тому времени в Березном жило уже несколько сотен евреев, поскольку владельцы городка, которые хотели разбогатеть всеми возможными способами, привечали семьи раввинов – зная, что евреи последуют за ними.
Особенно преуспели в этом шляхтичи Коженёвские, которые в начале XIX века уговорили переехать в Березно из Столина на Полесье известного хасидского раввина Иехиэля Михла Печеника. Помещик дал раввину землю и помог построить дом, и так началась линия хасидских раввинов Березно. В 1910 году в городке была построена большая синагога и несколько зданий, в которых находились еврейские учебные заведения разного уровня. В Березно было также несколько синагог поменьше.
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После 1918 года Березно несколько раз переходило из рук в руки, но в сентябре 1920-го городок был занят польскими войсками и вошёл в состав Второй Речи Посполитой. Территория Березно в 1933 году была расширена за счёт Костопольского уезда, что свидетельствует об успешном развитии городка.
После начала Второй мировой войны и ликвидации Польского государства Березно становится населённым пунктом Ровенской области УССР.
6 июля 1941 года в Березно вошли подразделения вермахта.
Еврейские источники сообщают, что после этого жители городка польской и украинской национальности устроили "погром, в ходе которого евреев грабили и избивали", но о жертвах ничего не сказано.
С появлением немецкой оккупационной администрации антиеврейские акции приобрели методичность: евреев обязали носить повязки со "звездой Давида" и сдать все ценные вещи, в первую очередь золото и другие украшения. Их также отправляли на тяжелые работы, за которые они не получали никакого вознаграждения, им запрещалось покидать город. Евреи также стали жертвами систематических грабежей и избиений со стороны украинской вспомогательной полиции.
20 января, 17:06Нацистская политика уничтожения евреев и особенности Холокоста на Украине20 января 1942 года в Берлине состоялось совещание руководителей Третьего рейха, на котором они договорились об «окончательном решении еврейского вопроса». Но до этого только на Украине уже было убито более миллиона евреев.
В Березно, как и в других местах, был создан юденрат, через который немецкие оккупационные власти передавали еврейскому населению приказы и распоряжения. Возглавил его некий Йоэль Гильберг.
6 октября 1941 года немцы создали в Березно гетто, куда поместили более 3000 местных евреев. Кроме того, в середине июня 1942 года в гетто были переселены несколько сотен евреев из близлежащих деревень.
Вспоминает одна из жителей Березно Рейзеле Шейнбейн, которая в 1942-м была ребёнком:
"У меня был двоюродный брат Вениамин, на год старше меня, и он был там в гетто. Он все время ходил по улицам, чтобы посмотреть, что там происходит. Однажды он пришел домой и сказал своей и моей маме: "Пошли отсюда!" Но как евреи могли покинуть гетто? Моя мама и тетя надели платки на головы. Теперь они были похожи на крестьянок. И они убежали в лес, потому что знали, что в лесу им будет безопаснее. Мы убежали в лес раньше – отец, дядя и я. Пока не пришли мама и тётя, мы думали, что они погибли вместе со всеми".
Выживший в ходе уничтожения гетто в Березно Герцль Бигль издал в 1954 году в Тель-Авиве книгу Majn Sztetele Berezne ("Мой штетл Березно"), в которой написал:
"25 августа 1942 всех узников гетто вывели за город и заставили выкопать могилу, после чего их казнила немецкая айнзацгруппа. Лишь единицам удалось вырваться из гетто. Они скрывались в лесах до прихода Красной Армии. Чтобы спасти жизнь, они прибегали к подделке документов или принятию христианства, а также присоединялись к советским партизанским отрядам".
По официальной информации, карательную акцию в Березно провели подразделения СД из Ровно, части немецкой жандармерии и украинской вспомогательной полиции, всего было убито 3680 евреев.
Автор книги "Мой штетл Березно" вспоминает также о судьбе врача Лернера, который жил с семьёй в доме на территории больницы:
"Чтобы не попасть в гетто, в августе 1942 года он ввёл смертельную дозу морфина жене и маленькому сыну, а потом и себе. Все трое были похоронены в саду возле больницы".
Произошла в Березном и своеобразная любовная история, о которой вспоминают Ева и Владислав Семашко в книге Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945 ("Геноцид польского населения на Волыни, осуществлённый украинскими националистами в 1939-1945 годах"): молодую еврейку Татьяну Резник спас от смерти командир отряда украинской вспомогательной полиции.
Память об уничтожении гетто в Березно сохранили несколько выживших местных евреев, которые затем эмигрировали в Израиль. Сразу после войны они установили на месте массовой казни евреев деревянный памятник, но через несколько лет он был разрушен, и о месте трагедии ничего не напоминало.
Однако в конце 1960-х годов на месте расстрела евреев в Березном были обнаружены человеческие останки. Было установлено, что это дело рук кладбищенских мародёров, разыскивающих еврейские ценности. В последующие годы в этом районе был создан дендрологический парк, положивший конец процедуре раскопок могил. И лишь в конце 1980-х годов на месте массового убийства евреев была установлена памятная доска, которая ныне пребывает в заброшенном состоянии.
Зато ныне в центре Березно установили памятники боевикам УПА* и основателю вооружённой группировки украинских националистов "Полесская сечь" – Тарасу Бульбе-Боровцу. Как известно, "сечевики" Бульбы-Боровца принимали активное участие в уничтожении евреев и поляков.