https://ukraina.ru/20220824/1038063540.html

День в истории. 25 августа: немцы и украинцы убили 3680 евреев в городке Березно

День в истории. 25 августа: немцы и украинцы убили 3680 евреев в городке Березно - 24.08.2022 Украина.ру

День в истории. 25 августа: немцы и украинцы убили 3680 евреев в городке Березно

Волынский городок Березно (ныне Ровенская область) до 1939 года был населенным пунктом с самой большой долей еврейского населения в Польше – 94,6%. Правда, так... Украина.ру, 24.08.2022

2022-08-24T00:01

2022-08-24T00:01

2022-08-24T18:19

история

холокост

1942

волынь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038066855_0:32:642:393_1920x0_80_0_0_ebbeb6a66cba97b553a89f9e80fc7925.jpg

В этот день в 1942 году нацисты и их подручные из украинской вспомогательной полиции уничтожили гетто в самом "еврейском" местечке Восточной Европы. Волынский городок Березно (ныне Ровенская область) до 1939 года был населенным пунктом с самой большой долей еврейского населения в Польше – 94,6%. Правда, так было не всегда.Поначалу Березно на реке Случь было обычным русским селом, первое упоминание о котором относится к 1446 году. Тогда его вместе с другими землями в окрестностях Костополя литовский князь Свидригайло подарил своему боярину Димитрию.В XVI веке Березно получило городские привилегии и герб. С тех пор в городке действовал магистрат, а городской совет избрался как орган местного самоуправления. Березно имело правовой статус "частного города", то есть административные, экономические и правовые отношения между общиной горожан и дворянином, владевшим городом, регулировались Литовскими статутами.После второго раздела Речи Посполитой в 1793 году Березно вместе с большей частью Волыни оказалось в составе Российской империи. К тому времени в Березном жило уже несколько сотен евреев, поскольку владельцы городка, которые хотели разбогатеть всеми возможными способами, привечали семьи раввинов – зная, что евреи последуют за ними.Особенно преуспели в этом шляхтичи Коженёвские, которые в начале XIX века уговорили переехать в Березно из Столина на Полесье известного хасидского раввина Иехиэля Михла Печеника. Помещик дал раввину землю и помог построить дом, и так началась линия хасидских раввинов Березно. В 1910 году в городке была построена большая синагога и несколько зданий, в которых находились еврейские учебные заведения разного уровня. В Березно было также несколько синагог поменьше.После 1918 года Березно несколько раз переходило из рук в руки, но в сентябре 1920-го городок был занят польскими войсками и вошёл в состав Второй Речи Посполитой. Территория Березно в 1933 году была расширена за счёт Костопольского уезда, что свидетельствует об успешном развитии городка.После начала Второй мировой войны и ликвидации Польского государства Березно становится населённым пунктом Ровенской области УССР.6 июля 1941 года в Березно вошли подразделения вермахта.Еврейские источники сообщают, что после этого жители городка польской и украинской национальности устроили "погром, в ходе которого евреев грабили и избивали", но о жертвах ничего не сказано. С появлением немецкой оккупационной администрации антиеврейские акции приобрели методичность: евреев обязали носить повязки со "звездой Давида" и сдать все ценные вещи, в первую очередь золото и другие украшения. Их также отправляли на тяжелые работы, за которые они не получали никакого вознаграждения, им запрещалось покидать город. Евреи также стали жертвами систематических грабежей и избиений со стороны украинской вспомогательной полиции.В Березно, как и в других местах, был создан юденрат, через который немецкие оккупационные власти передавали еврейскому населению приказы и распоряжения. Возглавил его некий Йоэль Гильберг.6 октября 1941 года немцы создали в Березно гетто, куда поместили более 3000 местных евреев. Кроме того, в середине июня 1942 года в гетто были переселены несколько сотен евреев из близлежащих деревень.Вспоминает одна из жителей Березно Рейзеле Шейнбейн, которая в 1942-м была ребёнком:Выживший в ходе уничтожения гетто в Березно Герцль Бигль издал в 1954 году в Тель-Авиве книгу Majn Sztetele Berezne ("Мой штетл Березно"), в которой написал:По официальной информации, карательную акцию в Березно провели подразделения СД из Ровно, части немецкой жандармерии и украинской вспомогательной полиции, всего было убито 3680 евреев.Автор книги "Мой штетл Березно" вспоминает также о судьбе врача Лернера, который жил с семьёй в доме на территории больницы:Произошла в Березном и своеобразная любовная история, о которой вспоминают Ева и Владислав Семашко в книге Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945 ("Геноцид польского населения на Волыни, осуществлённый украинскими националистами в 1939-1945 годах"): молодую еврейку Татьяну Резник спас от смерти командир отряда украинской вспомогательной полиции.Память об уничтожении гетто в Березно сохранили несколько выживших местных евреев, которые затем эмигрировали в Израиль. Сразу после войны они установили на месте массовой казни евреев деревянный памятник, но через несколько лет он был разрушен, и о месте трагедии ничего не напоминало.Однако в конце 1960-х годов на месте расстрела евреев в Березном были обнаружены человеческие останки. Было установлено, что это дело рук кладбищенских мародёров, разыскивающих еврейские ценности. В последующие годы в этом районе был создан дендрологический парк, положивший конец процедуре раскопок могил. И лишь в конце 1980-х годов на месте массового убийства евреев была установлена памятная доска, которая ныне пребывает в заброшенном состоянии.Зато ныне в центре Березно установили памятники боевикам УПА* и основателю вооружённой группировки украинских националистов "Полесская сечь" – Тарасу Бульбе-Боровцу. Как известно, "сечевики" Бульбы-Боровца принимали активное участие в уничтожении евреев и поляков.

https://ukraina.ru/20190818/1024127453.html

https://ukraina.ru/20220120/1033112921.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, холокост, 1942, волынь