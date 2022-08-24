https://ukraina.ru/20220824/1038053557.html
Подоляк обозвал Лукашенко клоуном за пожелание мирного неба Украине
Подоляк обозвал Лукашенко клоуном за пожелание мирного неба Украине - 24.08.2022 Украина.ру
Подоляк обозвал Лукашенко клоуном за пожелание мирного неба Украине
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в запуске ракет по украинским территориям. Об этом Подоляк написал 24 августа в твиттере
2022-08-24T14:49
2022-08-24T14:49
2022-08-24T14:49
новости
беларусь
лукашенко
михаил подоляк
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103340/20/1033402013_0:0:3616:2034_1920x0_80_0_0_dc316657b8c800fca8027eda7a697832.jpg.webp
24 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости Украины. Он пожелал "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".
https://ukraina.ru/20220824/1038029304.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103340/20/1033402013_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3b51bc2411c9c0851f21ca4d7e5af76.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, беларусь, лукашенко, михаил подоляк, украина
Новости, Беларусь, Лукашенко, Михаил Подоляк, Украина
Подоляк обозвал Лукашенко клоуном за пожелание мирного неба Украине
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в запуске ракет по украинским территориям. Об этом Подоляк написал 24 августа в твиттере