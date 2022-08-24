Подоляк обозвал Лукашенко клоуном за пожелание мирного неба Украине

"Похоже, Лукашенко действительно считает, что мир не замечает его активного участия в преступлениях против Украины. Поэтому цинично желает мирного неба, пуская по нам смертоносные ракеты. Эта клоунада пропитана кровью, зафиксирована и будет иметь конкретные последствия. Сразу после падения варварской ru-империи", - написал Подоляк.