Подоляк обозвал Лукашенко клоуном за пожелание мирного неба Украине - 24.08.2022 Украина.ру
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Подоляк обозвал Лукашенко клоуном за пожелание мирного неба Украине
Подоляк обозвал Лукашенко клоуном за пожелание мирного неба Украине - 24.08.2022 Украина.ру
Подоляк обозвал Лукашенко клоуном за пожелание мирного неба Украине
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в запуске ракет по украинским территориям. Об этом Подоляк написал 24 августа в твиттере
2022-08-24T14:49
2022-08-24T14:49
новости
беларусь
лукашенко
михаил подоляк
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24 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости Украины. Он пожелал "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".
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новости, беларусь, лукашенко, михаил подоляк, украина
Новости, Беларусь, Лукашенко, Михаил Подоляк, Украина

Подоляк обозвал Лукашенко клоуном за пожелание мирного неба Украине

14:49 24.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в запуске ракет по украинским территориям. Об этом Подоляк написал 24 августа в твиттере
"Похоже, Лукашенко действительно считает, что мир не замечает его активного участия в преступлениях против Украины. Поэтому цинично желает мирного неба, пуская по нам смертоносные ракеты. Эта клоунада пропитана кровью, зафиксирована и будет иметь конкретные последствия. Сразу после падения варварской ru-империи", - написал Подоляк.
24 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости Украины. Он пожелал "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".
Александр Лукашенко
09:47
Лукашенко пожелал украинцам успехов в восстановлении достойной жизниПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости Украины. Обращение опубликовала 24 августа пресс-служба главы государства
 
НовостиБеларусьЛукашенкоМихаил ПодолякУкраина
 
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